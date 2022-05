Mit Pater Leon Rawalski als Hauptzelebrant wurde am gestrigen Sonntag in der Basilika der Eröffnungsgottesdienst für die diesjährige Wallfahrtssaison in Walldürn gefeiert. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Zum zweiten Mal in der Geschichte der Walldürner Wallfahrt "Zum Heiligen Blut" wurde an diesem Sonntag eine Wallfahrtssaison eröffnet, die bis zum 16. Oktober andauert und in die die traditionelle vierwöchige Hauptwallfahrtszeit vom 12. Juni bis zum 10. Juli integriert ist. Mit Blick auf die Corona-Pandemie haben die vielen Pilgergruppen somit neue Gestaltungsmöglichkeiten, die sie in dieser Zeit nutzen können.

Der Eröffnungsgottesdienst in Form eines Hochamts für die Seelsorgeeinheit und Pilger fand in der Basilika statt und wurde von Pater Leon Rawalski zelebriert. Wie Pater Rawalski verkündete, laute das Leitwort für das Wallfahrtsjahr 2022 "Wir sind gekommen, ihn anzubeten" – ein Zuspruch und eine Einladung, die jeder Gläubige gerade in diesen herausfordernden Zeiten der Pandemie mehr als nur gebrauchen könne. Ein jeder sei in dieser Stunde eingeladen, Jesus zu begegnen: im Wort der Schrift, in Brot und Wein, in der versammelten Gemeinde. Ein jeder solle und möge sich von ihm im Glauben stärken lassen.

Nach den von Lektor Wolfgang Eisenhauer vorgetragenen Lesungen aus der Apostelgeschichte und aus der Offenbarung des Johannes sowie nach der Verkündigung des Heiligen Evangeliums nach Johannes hob Pater Leon Rawalski hervor, dass der Mensch ohne Gott verkümmere. Der Mensch sei ohne Gott, wenn er Gott nicht mehr anreden könne. Deswegen sei das Beten zweifelsohne nicht "Privatsport schwacher Seelen". Beim Beten gehe es durchaus um etwas, was die Zukunft des Menschen, ja die Menschlichkeit des Menschen überhaupt betreffe. Denn wenn der Mensch sich selbst nicht mehr überschreite auf Gott hin, dann werde er anders, enger, kleiner, bedenkenloser. Dann würden beim Menschen wesentliche Organe verkümmern, er werde seelisch gröber und undifferenzierter. Und schließlich könne er den anderen, ja sich selbst, nicht mehr lieben. Menschen könne man nur lieben, wenn sie Gott in sich tragen würden.

Aber wie solle man Gott sehen, wenn es keinen Kontakt zwischen uns Menschen und ihm gebe, und wenn wir es verlernt hätten, mit ihm zu sprechen? Aus diesem Grunde müssten die Christen das Reden zu ihm wieder einüben, über die Sprachkenntnisse hinaus und die höchste Möglichkeit der Sprache wieder erlernen – das Sprechen mit Gott. Dazu habe Papst Benedikt XVI. einmal gesagt, dass alle Katholiken sich von den geformten Gebeten führen lassen sollten. In einer Sendung des Saarländischen Rundfunks habe er einmal gesagt: "Ich möchte hier nur ein Gebetswort auslegen, das mir vor allen anderen lieb ist, weil es mir der innere Grund und die innere Mitte aller möglichen Gebete überhaupt ist nämlich die Anrede ,Vater unser‘, von der alles Weitere ausgeht und getragen wird." Eines sei ihm als Priester und Zelebrant dieser Pilgermesse mit dem Wort "Vater" besonders bewusst, so Pater Rawalski, nämlich, dass er nicht von sich selbst sei, dass er Kind sei.

Man könne nicht allein "Vater" sagen zu Gott. Wenn man "Vater" sage , müsse man auch das "Wir" seiner Kinder annehmen. Aber auch umgekehrt gelte: Wenn man "Vater" sage, wisse man, dass man in der Gemeinschaft aller Kinder Gottes stehe und sie alle bei einem seien. So führe einen das Reden mit Gott nicht weg von der Verantwortung für die Erde und für die Menschen. Nein, sie gebe sie mir neu zurück. Der Irrtum, dass Beten kein Tun sei, solle überwunden werden.

"Wir sind gekommen, ihn anzubeten" – über dieses Leitwort der Wallfahrt "Zum Heiligen Blut" sollte jeder einmal sehr intensiv nachdenken, so die nochmalige Aufforderung des Zelebranten zum Abschluss seiner Predigt.