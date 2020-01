„Der Illegale“ wurde von Günther Weisenborn geschrieben, der von den Nazis verfolgt wurde. Im Stück, das die BLB am 29. Januar in Walldürn aufführt, werden Parallelen zur Gegenwart deutlich. Foto: Sonja Ramm

Walldürn. Die Badische Landesbühne zeigt "Der Illegale" von Günther Weisenborn und Konstantin Wecker. Regie führt Carsten Ramm, die Vorstellung ist am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr im "Haus der offenen Tür" zu sehen.

Günther Weisenborn, ein Schriftsteller aus dem Rheinland, wurde 1928 in Berlin gefeiert: Sein Stück "U-Boot S4" war an der Volksbühne ein großer Erfolg. Weisenborn zog nach Berlin, schrieb Theaterstücke und unter dem Titel "Barbaren" einen Roman. Sein künstlerisches Schaffen fand mit der Machtergreifung Hitlers 1933 ein jähes Ende: Sein Roman wurde verbrannt, seine Stücke verboten.

Weisenborn schrieb unter einem Pseudonym weiter und schloss sich 1937 einer Widerstandsgruppe an, die von der Gestapo den Namen "Rote Kapelle" bekam. 1942 folgten Verhaftung, Verurteilung und Inhaftierung im Zuchthaus Luckau, wo er 1945 – kurz bevor er hingerichtet werden sollte – befreit wurde.

Zurück in Berlin schrieb er das Schauspiel "Die Illegalen", in das er seine Erfahrungen aus dem Widerstand einfließen ließ. Ob als junger Wilder in der späten Weimarer Republik oder als kompromissloser Autor im Nachkriegsdeutschland: Weisenborn hat klar Stellung bezogen. Er verstand es, Poesie und politische Haltung zu verbinden. Als Mahner gegen Wiederbewaffnung, Atomkrieg und rechten Ungeist blieb er bis in die 60er Jahre unbequem für die Herrschenden.

Mit der literarischen Revue "Der Illegale" widmet sich die Landesbühne einem einstmals viel beachteten Autor, der nach seinem Tod 1969 in Vergessenheit geriet. In einer Collage aus seinen Texten, Szenen und Songs entdeckt sie ihn wieder und stellt ihn im Kontext seiner Zeit vor. "Dabei werden erstaunliche und zum Teil erschreckende Parallelen zur Gegenwart deutlich. Denn spätestens, wenn Weisenborn seine Hoffnung auf die Nachgeborenen und deren Welt setzt, kommt man kaum umhin, nicht nur an die Vergangenheit, sondern auch an die Gegenwart zu denken", verspricht der Regisseur Carsten Ramm.

Konstantin Wecker, 1947 in München geboren, gehört als Liedermacher, Sänger und Komponist zu den vielseitigsten Künstlern im deutschsprachigen Raum: Er veröffentlichte 40 Alben, Lyrik und Romane. Für "Der Illegale" hat Wecker Songtexte und Gedichte Weisenborns vertont.

Info: Karten gibt es per E-Mail (tanja.naas@wallduern.de) und unter Tel. 06282/67107.