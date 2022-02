Walldürn. (jam) Ein Tiger, der in den Abgrund springt – das ist das Bild, das sich bei Bürgermeister Markus Günther vor dem geistigen Auge formt, wenn er auf den Haushalt für das Jahr 2022 blickt. Tatsächlich gleicht der Plan, den der Gemeinderat am Montag einstimmig verabschiedet hat, einem Drahtseilakt, an dessen Ende zwar ein genehmigungsfähiger Haushalt steht, der allerdings die zuvor respektable Liquidität der Stadt abstürzen lässt. Um den Haushalt zu finanzieren, muss Walldürn mehr als 23,5 Millionen Euro aus seiner Rücklagenschatulle entnehmen. Darin lagerten zu Jahresbeginn laut Kämmerei 26,5 Millionen Euro.

"Ein unberechenbares Jahr mit extremen Höhen und Tiefen"

Der Abgrund ist damit erklärt, den Tiger bringt Kämmerer Joachim Dörr ins Spiel. Ihm zufolge startete nur eine Stunde vor der Gemeinderatssitzung am Montag nach dem chinesischen Mondkalender das "Jahr des Tigers". Es gilt als "ein unberechenbares Jahr mit extremen Höhen und Tiefen". Dabei hilft es nicht, dass sogar die Höhen – zum Beispiel ein absoluter Rekordwert bei der Steuerkraft – der Stadt zum Nachteil gereichen. Der Spitzenwert von 31,8 Millionen Euro gegenüber "nur" 13,5 im Vorjahr bedeutet, dass Walldürn extrem hohe Umlagezahlungen an Land (8,4 Millionen Euro) und Landkreis (8,9 Millionen Euro) schultern muss, während im Gegenzug Zuschüsse versiegen. "Das heißt, die Stadt Walldürn gleicht mit ihrer Kreisumlage das erwartete Defizit der Neckar-Odenwald-Kliniken für das Jahr 2022 alleine aus", fasst es der Bürgermeister zusammen.

Der Tiger steht laut Joachim Dörr aber noch dazu "für Energie und Tatendrang". Das bezieht er auf die Investitionstätigkeit der Stadt Walldürn, die damit ihre Infrastruktur aufwerten möchte, um den Bürgern eine hohe Lebensqualität zu bieten und junge Familien anzulocken. Die Ausgaben der Investitionen übersteigen allerdings die geplanten Einnahmen aus Fördermitteln und Grundstücksverkäufen um beinahe 100 Prozent. Sieben Millionen Euro beträgt der Finanzierungsbedarf. So reißen Großprojekte wie die Sanierung der Grundschulen in Walldürn und Rippberg, die Neugestaltung des Stadt- und Wallfahrtsmuseums sowie die Generalinstandsetzung der Gregor-Mendel-Straße also ein weiteres Loch in die Stadtkasse.

Ob der Tiger aber tatsächlich so weit in den Abgrund stürzt, wie es der verabschiedete Haushaltsplan vorrechnet, ist noch nicht in Stein gemeißelt. In den beiden Vorjahren klafften zwischen der vorhergesagten Änderung der Liquidität und dem tatsächlichen Ergebnis riesige Differenzen. 2020 verschätzte sich die Kämmerei um mehr als 22 Millionen Euro, weil eine einmalige Gewerbesteuernachzahlung von rund 19 Millionen Euro alle negativen Auswirkungen der Pandemie mehr als kompensierte. 2021 fiel das vorläufige Ergebnis dann wegen höherer Gewerbesteuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen knapp neun Millionen Euro besser aus als prognostiziert. Allerdings verzögerten sich im zweiten Pandemiejahr viele Bauprojekte, so dass nicht einmal die Hälfte der dafür eingeplanten Gelder abfloss. Diese "Wiederholungsansätze" belasten den aktuellen Haushalt zusätzlich mit rund zwei Millionen Euro.

Trotz allem ist Walldürn 2022 nicht darauf angewiesen, einen Kredit aufzunehmen. "Dennoch ist die Finanzlage der Stadt weiter als kritisch zu betrachten", wie die Kämmerei betont. 2023 muss sich die Stadt dann aller Voraussicht nach 3,3 Millionen Euro leihen, bevor in den folgenden Jahren "wieder ein normales Umfeld erwartet wird".

Info: Weitere Erläuterungen zum Zahlenwerk liefert die Stadt Walldürn unter www.wallduern.de/haushalt