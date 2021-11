Walldürn. (jasch) "Auf die Stadt Walldürn kommt eine schwierige Haushaltsplanung zu", sagte Kämmerer Joachim Dörr bei der Vorstellung des Haushaltsplans 2022 in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. "Wir haben erstmals in der vergangenen Woche im Finanzausschuss und im Walldürner Beirat Zahlen präsentiert, die heute wieder überarbeitet sind", so Dörr.

Mit diesem Vorwort stieg er in die Planung der allgemeinen Finanzwirtschaft ein: 2022 fehlen der Stadt Walldürn im Vergleich zum Vorjahr 14,2 Millionen Euro. Die Gründe liegen zum einen in der enorm hohen Steuerkraft 2020, wodurch Schlüsselzuweisungen von Kreis und Land für finanzschwache Gemeinden kleiner ausfallen. Zum anderen steigen die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage. Besonders die Kreisumlage ist von 3,9 Millionen auf 8,9 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Damit zahlt Walldürn mit 767 Euro Kreisumlage pro Einwohner die höchste Umlage in den Städten und Gemeinden des Landkreises im kommenden Jahr.

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein Ergebnis von Minus 16,6 Millionen Euro nach Verrechnung der Erträge in Höhe von 26,6 Millionen Euro mit den Aufwendungen in Höhe von 43,2 Millionen Euro auf. Vor allem die niedrigeren Schlüsselzuweisungen fehlen in den Erträgen des Ergebnishaushalts, erläuterte Dörr. Die hier fehlenden Mittel beziffert er auf 3,9 Millionen Euro. Der Stadt entstehen Mehraufwendungen von insgesamt 10,4 Millionen Euro durch die veränderten Positionen in der Finanzausgleichs- und Kreisumlage.

Wie Dörr zusammenfasste, beträgt der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 15 Millionen Euro. Die zusätzlichen Belastungen der investiven Maßnahmen von 5,9 Millionen Euro und Kredite in Höhe von 1,3 Millionen Euro ergeben für die Stadt im Haushalt 2022 letztendlich eine Belastung von 22,2 Millionen Euro.

Im kommenden Haushaltsjahr liegen die Schwerpunkte im investiven Bereich auf der Grundschule Walldürn mit 2,6 Millionen Euro sowie der Grundschule Rippberg mit 500.000 Euro und der Stadtsanierung mit 775.000 Euro. Hinzu kommen die neuen Projekte Stadt- und Wallfahrtsmuseum mit zwei Millionen Euro und der Kanal- und Straßenbau in der Gregor-Mendel-Straße in Höhe von einer Million Euro sowie die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen mit 507.500 Euro.

Der Gemeinderat nahm das Zahlenwerk zur Kenntnis. "Der Haushalt 2022 ist ein richtiges Problem mit einem großen Minus", fügte Bürgermeister Markus Günther an. In der Dezembersitzung werde über den Haushalt beraten. Die Verabschiedung erfolgt im Januar.

Neue Förderrichtlinien für Vereine im Walldürner Stadtgebiet

"Unsere Vereine machen Walldürn lebendig. Hier ist eine Vielzahl unserer Bürger vertreten", sagte Walldürns Stadtoberhaupt Markus Günther in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Dieser Meinung ist nicht nur Markus Günther, sondern der ganze Walldürner Gemeinderat. Deshalb wurde auf der gestrigen Gemeinderatssitzung eine grundlegende Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien einstimmig verabschiedet, um auch in Zukunft das bürgerschaftliche Engagement zu unterstützen und zu ermutigen. Die Richtlinie tritt am 1. Januar in Kraft. Für 2022 sind rund 65.000 Euro Förderung im Haushalt veranschlagt.

Die Neufassung der Förderrichtlinien umfasst Grundförderung, Jugendförderung, Jubiläumsgaben und Zuwendungen für Investitionen oder Beschaffungen. Im Sinne dieser Richtlinie führt die Stadt Walldürn ein "Verzeichnis der förderfähigen Vereine", in dem nachzulesen ist, welche Vereine aufgenommen wurden. Grundsätzlich sind dies alle Vereine, die ihren Sitz in Walldürn haben und eine Daseinsfürsorge zum Wohle der Einwohner verfolgen. Vereine müssen jährlich die entsprechenden Formulare bei der Stadtverwaltung vorlegen, um die jeweilige Förderung zu erhalten.

Die Grundförderung richtet sich nach den Mitgliederzahlen des jeweiligen Vereins und beträgt einen Euro pro Mitglied im Kalenderjahr. Ebenso erhalten Vereine bei einer aktiven Jugendarbeit für unter 18-Jährige einen Förderbetrag. Die Höhe des Zuschusses beträgt hier 16 Euro je Jugendmitglied im Kalenderjahr. Vereine müssen Originalbelege der Stadt vorlegen, wollen sie eine Förderung für ihre Jugendarbeit erhalten.

Jubiläumsgaben in Höhe von drei Euro pro Vereinsjahr erhält jede Vereinigung, dessen Jubiläum durch zehn oder 25 teilbar ist und ein Festakt stattfindet. Auch hierfür muss ein Antrag bei der Stadt gestellt werden. Zudem gibt es Zuwendungen für Investitionen oder Beschaffungen, die mindestens 2500 Euro betragen müssen. In der Richtlinie sind noch weitere Leistungen und Unterstützungsmöglichkeiten aufgeführt wie die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofs.

Der volle Umfang der neuen Vereinsrichtlinie kann auf der Webseite der Stadt nachgelesen werden. Für die Vereine schließt sich außerdem eine Infoveranstaltung an, ließ der Bürgermeister wissen. "Das ist ein starkes Zeichen, wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Gerade unsere Jugend möchte gerne weitermachen und nicht zurück in einen Lockdown", fasste Günther zusammen.

Die Vereine wurden in diesem langen Prozess, der bereits im Frühjahr 2019 angestoßen wurde, miteinbezogen, teilte CDU-Fraktionsvorsitzender Fabian Berger in seinem Statement dem Gemeinderat mit. Er stellte heraus, dass "wir mit unserer Vereinsrichtlinie neue Maßstäbe setzen. Das Budget entspricht fast einer Verdreifachung der bisherigen Förderung." Auch Rolf Günther, SPD-Fraktionsvorsitzender, lobte die Überarbeitung: "Die Gesamtsumme von ca. 65.000 Euro einschließlich der Investitionszuschüsse ist mit Sicherheit gut angelegtes Geld für die Anerkennung der Arbeit der förderfähigen Vereine im Stadtgebiet." Man hoffe, dass dies auch von den Vereinen anerkannt und mitgetragen werde.

Sirenen werden erneuert

Die Förderung von Sirenen im Walldürner Stadtgebiet war bereits Thema in der Sitzung des Verwaltungsausschusses. Wie Hauptamtsleiter Helmut Hotzy in der Gemeinderatssitzung weiter ausführte, stellt der Bund 88 Millionen Euro für die Sireneninfrastruktur im Rahmen des Krisenbewältigungspakets bereit. Diese Mittel wurden auf die Länder verteilt, sodass für Baden-Württemberg circa elf Millionen Euro Förderung zur Verfügung stehen.

Nach einem Gutachten der Firma Fischer für Energiesysteme und Warnsysteme werden im Walldürner Stadtgebiet insgesamt zwölf statt bisher elf Sirenen benötigt. Hotzy erläuterte, dass es bei jeweils einer Sirene für die Stadtteile bleibt. Für die Kernstadt werden drei Sirenen notwendig, um alle Wohnbereiche zu erreichen. Außerdem ändern sich die Standorte: Die Sirene am Schloss bleibt erhalten. Eine weitere wird im Bereich des Auerberg-Schulzentrums installiert. Die Sirene an der Grundschule wird keine Funktion mehr haben und soll durch eine Sirene am Feuerwehrgerätehaus ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 170.000 Euro. Die Förderung des Bundes beläuft sich auf 148.700 Euro. Demnach sind rund 21.000 Euro im Haushalt 2022 einzuplanen.

Die drei neuen elektrischen Sirenen mit Durchsagemöglichkeit erzeugen einen höheren Schallpegel und verfügen über eine Akkupufferung, sodass sie auch im Fall eines Stromausfalls funktionieren. Folgende Zuwendungen für die neuen Sirenen wurden beantragt: Sirene in Dachmontage 10.850 Euro; Sirene als Masterrichtung 17.350 Euro; Ersatz oder Ergänzung bestehender Sirenenansteuerung 1000 Euro. Der Antrag wurde einstimmig verabschiedet.