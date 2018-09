Eine Drohnenaufnahme vom Januar zeigt, wie der Biber sein Revier am Eiderbach mit mehreren Dämmen für seine Zwecke anpasst. Archivfoto: Meikel Dörr

Walldürn. (jam) Gesehen hat ihn noch niemand, aber seine Spuren sind unverkennbar. Gefällte Bäume, Fraßspuren an Gehölzen, zahlreiche Dämme sowie Pfade mit Fußabdrücken belegen: Der Biber hat sein Quartier in Walldürn aufgeschlagen. Der erste siedelte sich Ende 2016 an der bayrisch-badischen Grenze bei Rippberg an, ein zweiter suchte sich ein Jahr später den Eiderbach als Revier aus, und der dritte baut seit diesem Monat im Marsbach zwischen dem Römerbad und den Stadtwerken seine Dämme.

Während das Nagetier mit dem flachen Schwanz und den ewig nachwachsenden, scharfen Zähnen mancherorts als Plage gilt, gibt es in Walldürn kaum Probleme, freut sich Biberberater Joachim Bernhardt bei einem Vororttermin am Eiderbach. Mit den betroffenen Grundstückseigentümern findet er Lösungen auf dem kleinen Dienstweg.

Hintergrund Der Biber Aussehen: Der nacht- und dämmerungsaktive Biber gilt als zweitgrößtes Nagetier der Erde und ist in Deutschland besonders geschützt. Die Tiere werden bis zu 35 Kilogramm schwer und etwa einen Meter groß, dazu kommt noch die rund 30 Zentimeter lange Schwanzkelle. Sie setzt der Biber als Steuer und Antrieb beim Schwimmen ein. Leben [+] Lesen Sie mehr Der Biber Aussehen: Der nacht- und dämmerungsaktive Biber gilt als zweitgrößtes Nagetier der Erde und ist in Deutschland besonders geschützt. Die Tiere werden bis zu 35 Kilogramm schwer und etwa einen Meter groß, dazu kommt noch die rund 30 Zentimeter lange Schwanzkelle. Sie setzt der Biber als Steuer und Antrieb beim Schwimmen ein. Leben im Wasser: Die Haare des Bibers wachsen besonders dicht, damit die Tiere im Wasser warm und trocken bleiben. Auch sonst sind Biber hervorragend an das Leben im Wasser angepasst: Sie haben Schwimmhäute an den Hinterpfoten und können ihre Nasen und Ohren beim Tauchen verschließen. Nahrung: Biber sind Pflanzenfresser, sie ernähren sich als Vegetarier von frischem Grünzeug wie Kräutern sowie von jungen Baumtrieben. Im Winter fressen Biber Baumrinde, indem sie die Rinde abziehen. Dabei helfen die ewig nachwachsenden, scharfen Zähne. Familientiere: Biber sind Familientiere. Sie leben mit ihren Partnern und dem Nachwuchs aus dem Vorjahr und aktuellem Jahr zusammen in ihrem Bau, dessen Zugang unter Wasser liegt. Nach zwei Jahren vertreiben die Eltern ihre Jungtiere, die sich dann eigene Reviere suchen, um eine Familie zu gründen. Verbreitung: Der Lebensraum des Europäischen Bibers erstreckt sich über Frankreich und Deutschland nach Skandinavien und Osteuropa. Keine Gefahr für den Menschen: Obwohl der Biber mit seinen Nagezähnen in Nordamerika sogar Wölfe oder Bären in die Flucht schlagen kann, geht von ihm kaum eine Gefahr für Menschen aus. Hundebesitzer sollten ihre Vierbeiner in Biberrevieren allerdings anleinen: Kommt es zu einem Kampf mit dem Biber, zieht der Hund sehr wahrscheinlich den Kürzeren.

Um in Zukunft Konflikte von vorneherein auszuschließen, strebt der Biotopschutzbund nun einen Grundstückstausch am Eiderbach an. Damit soll sich dann der Biber auf Flächen im Besitz des Vereins, der Stadt oder des Gemeindeverwaltungsverbands frei ausbreiten können. Denn viele Möglichkeiten haben Landwirte und Waldbesitzer nicht, wenn ihre Wiesen geflutet oder ihre Bäume angeknabbert sind.

Biber sind derzeit streng geschützt und unterliegen nicht dem Jagdrecht. Das gilt auch für ihre Bauten. "Eigenmächtig darf niemand einen Damm einreißen", erklärt Naturschutzbeauftragter Markus Volk. Die illegale Entfernung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, die mit bis zu 50.000 Euro geahndet wird.

Dass wir mit dem Biber leben müssen, bestätigt auch Biberexperte Bernhardt: "Wir kriegen ihn nicht mehr weg - und das wollen wir ja auch gar nicht." Denn mit der Ansiedlung eines Bibers gehen viele positive Effekte einher.

"Die Tiere wirken kostenlos und sehr aktiv an der Renaturierung der Landschaft", betont Bernhardt Spreitzenbarth vom Biotopschutzbund. Die Gewässer, die der Biber mit seinen Dämmen staut, verwandelt er in Biotope für Fische, Pflanzen und Vögel. Die Stauung, ergänzt Forstrevierleiter Ulrich Kipple, habe außerdem eine positive Wirkung auf viele Bäume.

Der Biberbeauftragte berichtet (v. l.): Joachim Bernhardt, Markus Volk, Ulrich Kipple, Bernhard Spreitzenbarth, Bürgermeister Markus Günther und Martin Kuhnt. Foto: Janek Mayer

Geschlossene Waldgebiete meidet das große Nagetier allerdings. Dort gibt es zu viel Schatten und zu wenig Nahrung. Er lebt monogam in Familienverbänden und standorttreu, gerne in der offenen Landschaft. Dennoch hat der Biotopschutzbund Walldürn noch kein Exemplar des dämmerungs- und nachtaktiven Tiers vor die Augen, geschweige denn vor die Linse bekommen - obwohl der Verein eine Fotofalle installiert hat. "Wir haben bereits alles erwischt, was im Wald unterwegs ist - außer den Biber", schmunzelt Martin Kuhnt.

Trotzdem wagt Kuhnt eine Vermutung: "Es handelt sich wahrscheinlich um männliche Jungtiere, die Habitate erschließen, um später eine Familie zu gründen." Walldürns neue Bewohner stammen wohl von den etwa 15 Exemplaren ab, die das Land Baden-Württemberg 1972 bei Gemünden am Main ausgesetzt hat. "Der Biber am Marsbach und der hier am Eiderbach könnten Geschwister sein", sagt Bernhardt.

Die Jungtiere mussten beide das Revier ihrer Eltern verlassen, bevor sie die Geschlechtsreife erhalten haben. Die Verstoßenen wandern dann bis zu 100, meist aber nur drei bis zehn Kilometer weit, bevor sie sich dauerhaft niederlassen. Diese Wanderung ist nicht ohne Gefahren: Biber gelten als äußerst territoriale Tiere, die ihr Revier aggressiv gegen fremde Artgenossen verteidigen. Natürliche Feinde haben sie dagegen nicht.

Haben sie schließlich ein geeignetes Gebiet mit reichlich Nahrung gefunden, beginnen die Biber damit, mithilfe von Dämmen den Wasserstand aktiv zu regulieren. "Der Biber braucht 60 bis 70 Zentimeter tiefes Wasser, damit er schwimmen und sich verstecken kann", erklärt Joachim Bernhardt. Diese Kanäle zwischen den Dämmen - am Eiderbach sind es acht - benutzt der Biber dann als Transportweg für Nahrung und Baumaterial.

Trotz des Biberdamms führt der Eiderbach am Hainstadter Brücklein kaum noch Wasser. Foto: Janek Mayer

Die aktuelle Witterung macht ihm da allerdings einen Strich durch die Rechnung. Selbst vor den Dämmen führt der Eiderbach kaum Wasser. Martin Kuhnt: "Der Biber hat jetzt Trockenstress. Genug Wasser gibt es nur noch am Bahndamm." Normalerweise sind Biber dazu bereit, suboptimale Reviere aufzugeben und abzuwandern. Hier am Eiderbach hat er dazu aber kaum eine Möglichkeit.

Wie der Biber genau auf die Trockenheit und das Niedrigwasser in den Bächen reagiert, lässt sich nur schwer abschätzen. Stehende Gewässer wie der Anglersee kommen ebenfalls für ihn infrage. "Es kann sein, dass sich der Angelsportverein bald meldet", kündigt Kuhnt an. An sich sind die Walldürner Bäche jedoch sehr wohl als Habitat für die bis zu 1,3 Meter großen Tiere geeignet. "Wandert ein Biber ab oder stirbt er, kommt schnell ein neuer nach", ist Martin Kuhnt überzeugt.