Von Martin Bernhard

Walldürn. Über die Herausforderungen in der Pflege haben vor kurzem in der Kirchlichen Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn die beiden Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Alois Gerig (beide CDU) diskutiert. Dabei ging es vor allem um Personalgewinnung und Entbürokratisierung.

"Im ländlichen Raum ist die ambulante Pflege teuer wegen der weiten Wege", stellte Alois Gerig nach der Begrüßung durch Bernhard Berberich, den Vorsitzenden der Kirchlichen Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn, fest. Insgesamt stehe die Branche vor "immensen Herausforderungen". Der Abgeordnete hofft, dass durch eine zunehmende Digitalisierung der Prozesse, schnellem Internet und Mobilfunk die organisatorische Arbeit für die Pflegenden reduziert werde.

Ralf Bundschuh, kaufmännischer Leiter der Kirchlichen Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn, lobte das Förderprogramm zur Digitalisierung der Bundesregierung. So habe man 60 mobile Geräte für die Pflegekräfte anschaffen können. "Die Digitalisierung ist eine große Erleichterung", sagte er. Allerdings wäre permanenter Mobilfunkempfang nötig. Marina Müller, Geschäftsführerin der Kirchlichen Sozialstation Adelsheim-Osterburken, wünscht sich darüber hinaus die Einführung elektronischer Unterschriften und des digitalen Verordnungsscheins vom Arzt. Sie hat dank der Bundesförderung Tablets für die Pflegeberatung angeschafft.

"Wir sind mit der Digitalisierung in der Regel früher dran als die Angehörigen", stellte Meinrad Edinger, Geschäftsführer des Caritasverbands Neckar-Odenwald-Kreis, fest. Auch er sieht ein Problem darin, dass Verordnungen in Papierform übermittelt würden. Außerdem dauere die Bearbeitung der Verordnungen durch die Krankenkassen zu lange. Man würde häufig mit der Behandlung beginnen, bevor die Genehmigung durch die Kasse vorliege. "Wir stehen unter einem gigantischen Druck", sagte Edinger. "Früher behandelte man sieben bis acht Patienten am Vormittag, jetzt sind es 13 bis 14." Erschwerend komme hinzu, dass häufig Medikamente bei den Patienten nicht vorlägen. Pflegekräfte müssten diese in den Apotheken abholen. Edinger schlug vor, generell die Laufzeit von Verordnungen zu verlängern und Bestellungsurkunden zum Bevollmächtigten von Patienten zu digitalisieren.

Yvonne Schmidt, stellvertretende Pflegedienstleiterin bei der Kirchlichen Sozialstation Adelsheim-Osterburken, forderte eine "Akademisierung der Pflege". Pflegekräfte sollten aufgrund einer umfassenden Ausbildung mehr medizinische Eingriffe und Behandlungen am Patienten übernehmen dürfen. "Das duale Bildungssystem könnte das leisten", meinte Gerig. Auch Nina Warken plädierte dafür, dass der Pflegeberuf einen anderen Stellenwert erhalten sollte.

Seit Anfang des Jahres ist die Ausbildung der Pflegeberufe neu geregelt. Junge Menschen werden zu Pflegefachleuten ausgebildet, die in allen drei bisher getrennten Bereichen Krankenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege arbeiten dürfen. "Ziel der Generalistik ist es, den Beruf attraktiver zu machen", erläuterte Gerig. Allerdings haben die anwesenden Vertreter der Pflegedienste bisher nicht mehr Bewerbungen erhalten als vorher.

Edinger betonte, dass Menschen den Pflegeberuf wählten, weil sie nicht mit Technik, sondern mit Menschen arbeiten wollten. "Menschen genesen auch am menschlichen Antlitz, nicht nur an Medikamenten", sagte er. Man müsse das Berufsbild der Pflegekraft zwischen Arzt und Krankenpflege ansiedeln. Denn Patienten würden immer früher aus Krankenhäusern entlassen.

"Man muss Aufgaben an die Fachkräfte abgeben", forderte er. Das sieht auch Nina Warken so. Man sollte Pflegekräfte besser ausbilden und besser bezahlen, damit sie die Ärzte entlasten könnten. Dadurch spare man sich Verordnungskosten. Alois Gerig ging auf die Vorzüge des Pflegeberufs ein. Dieser sei zukunftssicher, biete eine gute Ausbildung und einen sicheren, flexiblen Arbeitsplatz. "Die Pflege ist die Branche der Zukunft", stellte auch Edinger fest. "Da kommt mehr zurück als Geld!"

Yvonne Schmidt wies darauf hin, dass viele Menschen nur deswegen zur Arbeit gehen könnten, weil Pflegekräfte sich um ihre Angehörigen kümmerten. Elvira Hoffmann, Pflegedienstleiterin bei der Katholischen Sozialstation Mosbach, berichtete dennoch von Terminabsagen wegen Corona. Denn die Menschen hätten Angst vor einer Infektion durch das Pflegepersonal gehabt.

Ralf Bundschuh sprach den "hohen organisatorischen Aufwand" für Pflegedienste an, weil Patienten immer früher aus Krankenhäusern entlassen würden. "Das machen wir alles umsonst", stellte Pflegedienstleiterin Martina Weinmann von der Kirchlichen Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn, fest. Diese Leistung müsste bezahlt werden.

Nina Warken sagte, dass man künftig mehr Fachkräfte im Ausland rekrutieren müsse. Außerdem müsse man Pflegekräfte von Bürokratie entlasten. Auch Meinrad Edinger sieht eine Lösung für das immer größere werdende Personalproblem durch ausländische Kräfte, zum Beispiel aus Asien. "Doch wie offen ist Europa?", fragte er. Bernhard Berberich dankte den Abgeordneten für das Gespräch und regte an, sich öfter in diesem Rahmen auszutauschen.