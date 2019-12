Walldürn. (Sti.) Gemeinsam neue Wege gehen seit neun Jahren die Stadt Walldürn und der Stadtmarketingverein „Walldürn gemeinsam“: Anstelle des traditionellen Weihnachtsmarktes hieß es auch in diesem Jahr wieder „Walldürn weihnachtet winterlich“ – in diesem Jahr zum achten Mal in Kooperation mit der Katholischen Pfarrgemeinde St. Georg Walldürn unter dem Motto „Weihnachtszauber an der Wallfahrtsbasilika“.

Geboten wurde ein attraktives Programmangebot für Groß und Klein. An allen drei Tagen wartete ein besonderes vorweihnachtliches Flair im Zauber der Musik und des stimmungsvollen Lichterglanzes vor einer malerischen Kulisse auf die Besucher. Festlich beleuchtete Pavillons und liebevoll geschmückte Weihnachtsmarkthütten reihten sich zwischen Pfarrhof, Basilika und Wallfahrtsplatz und lockten die Besucher mit süßen und deftigen Gaumenfreuden und zur Jahreszeit passenden Getränken.

Foto: Bernd Stieglmeier

Auch zu hören gab es viel, beispielsweise durch den Kinderchor der Pfarrei „St. Georg“, ein Platzkonzert der Rippberger Blasmusik, Weihnachtslieder, gespielt von der „Brass Collection“ der Städtischen Musikschule, ein Platzkonzert des Musikvereins Altheim, ein weihnachtliches Orgelkonzert mit Flötenbegleitung in der Basilika, das Weihnachtsliedersingen der Grundschüler im Pfarrhof oder das traditionelle Adventskonzert der Musikschule in der Basilika.

Weitere Programmhöhepunkte waren die Aufführung des Kasperle-Kindertheaterstücks „Au zwick – Weihnachtsmann und fieser Räubertrick“ im Pfarrsaal, der Lichterzug um die Basilika, die große Feuershow am Freitagabend auf dem Wallfahrtsplatz sowie die Stadtführung mit dem Nikolaus (Gerhard Friedrich) am Samstagnachmittag.

„Walldürn weihnachtet winterlich“, hieß es am Wochenende in Walldürn. Angebote für Groß und Klein und viel Musik standen im Mittelpunkt. Foto: Bernd Stieglmeier

Am Freitag zur Eröffnung sowie am Samstag- und Sonntagnachmittag kamen jeweils der Weihnachtsengel (Claudia Pönicke) und der Nikolaus (Gerhard Friedrich) zu Besuch auf den Weihnachtsmarkt. Für die kleinen Besucher gab es ferner ein Kinderkarussell, eine im Pfarrheim aufgebauten Lego-Eisenbahn sowie Ponyreiten und Eselstreicheln mit dem Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald.