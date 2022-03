Walldürn. (RNZ) Viele Gaststätten in der Region haben in den letzten Monaten und Jahren ihren Betrieb reduzieren oder sogar einstellen müssen. Auch das "Fliegerstübchen" am Verkehrslandeplatz Walldürn bewirtet aktuell keine Gäste. Bis Juli gab es unter den Wirten Adam und Antje Wiegman amerikanische Hausmannskost, die mittlerweile in Binau ein anderes Restaurant betreiben. Die RNZ hat sich mit den Vereinsvorständen Marcel Häfner und Claus Kapferer sowie mit Oliver Stumpf, dem Geschäftsführer der Flugplatzbetriebsgesellschaft, über die aktuelle Schwierigkeit unterhalten, einen Pächter für eine etablierte Gaststätte zu finden.

Ihr "Fliegerstübchen" steht aktuell leer – wird das dauerhaft so bleiben?

Oliver Stumpf: Nein, wir wollen unsere Gaststätte so schnell wie möglich wiederbeleben und suchen aktuell einen Pächter. Es gab schon einige Kontakte und Besprechungen mit Interessenten, die aber leider ohne Erfolg geblieben sind. Wir haben die Suche daher jetzt auch wieder intensiviert.

Warum ist es aktuell so schwierig, Nachfolger für eine etablierte Gastronomie zu bekommen?

Claus Kapferer: Die Pandemie ist sicher ein Grund, wieso die Gastronomie es in den letzten zwei Jahren schwer hatte und immer noch hat. Neben den Schließungen waren die zusätzlichen Aufwände und Kosten für die Schutzmaßnahmen ein Faktor, und viele potenzielle Kunden sind immer noch vorsichtig und verzichten auf einen Besuch in einer Gaststätte. Aber sicher spielen auch der generelle Personalmangel und verschärfte rechtliche Vorschriften eine Rolle.

Was macht das "Fliegerstübchen" aus Ihrer Sicht so attraktiv?

Marcel Häfner: Es gibt viel Stammkundschaft, natürlich die Mitglieder, Familien und Freunde des Flugsportclubs, befreundeter Vereine sowie die Gäste des Verkehrslandeplatzes Walldürn. Als "Location" ist unser "Fliegerstübchen" durch die direkte Nähe zum Flugplatz sehr beliebt. Vor allem bei gutem Wetter ist die Terrasse ein Anziehungspunkt für Jung und Alt – mit der Möglichkeit, den Flugverkehr direkt mitzuerleben. Ausreichend Parkplätze und ein Kinderspielplatz sind vorhanden und das Radwegenetz ist nicht weit. Mit Römerbad, der "Schmittshöhe" und weiteren Biotopen sind auch viele attraktive Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer Nähe, die zu Fuß erkundet werden können.

Gibt es weitere Faktoren, die den Standort interessant machen?

Oliver Stumpf: Neben dem normalen Gastronomiebetrieb sowie den regelmäßigen Vereinsversammlungen gibt es viele weitere Veranstaltungen und Events am Flugplatz, die für das "Fliegerstübchen" wichtig sind. Mehrmals im Sommer findet der beliebte Inline-Skating-Abend statt, "Fly-Ins" werden regelmäßig ausgetragen und auch Firmenevents werden durchgeführt. Außerdem gibt es regelmäßige Motorsportveranstaltungen wie die "Odenwald Klassik", die viele Besucher anzieht.

Wird vonseiten des Vereins und des Flugplatzes weitere Unterstützung angeboten?

Marcel Häfner: Ja, wir wollen den finanziellen Aufwand und Risiko bei Einstieg eines neuen Pächters minimieren. Hierzu renovieren und modernisieren wir aktuell die Küche. Die Außenanlagen und Einfahrten wurden bereits hergerichtet. Außerdem ist auch ein Wintergarten-Anbau in Diskussion, um die Platzanzahl zu erhöhen und die Attraktivität zu steigern. Dies erfordert aber eine längere Planung und wird sicherlich nicht kurzfristig realisiert.

Was erwarten Sie von einem neuen Pächter?

Claus Kapferer: Wir bieten viel Gestaltungsfreiheit, sowohl im Gastronomiekonzept, dem Speise- und Getränkeangebot als auch bezüglich der Inneneinrichtung: Das Grundmobiliar ist vorhanden. Auch die Öffnungszeiten sind flexibel, wobei natürlich eine Öffnung zu den Flugplatzbetriebszeiten am Wochenende obligatorisch ist.

Info: Weitere Informationen und Kontakte gibt es unter www.fsco.de