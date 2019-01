Grünes Licht gab der Ausschuss für Technik und Umwelt für die beantragte Erweiterung des Cafés Müssig in der Oberen Vorstadtstraße. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Zur ersten öffentlichen Sitzung im neuen Jahr kamen am Mittwochabend die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt im Walldürner Gemeinderat unter dem Vorsitz des ersten Bürgermeisterstellvertreters Theo Staudenmaier im Besprechungsraum des Feuerwehrgerätehauses zusammen. Im Mittelpunkt stand der Tagesordnungspunkt "Bauwesen" mit insgesamt vier Bauanträgen von Antragstellern aus Walldürn.

Zunächst ging es um den Bauantrag der Firma Alfred Link Hoch- und Tiefbau GmbH Walldürn auf Errichtung einer Lagerhalle, eines Technikgebäudes sowie einer Betriebstankstelle mit Waschplatz und Schüttgutboxen auf zwei Grundstücken in der Daimlerstraße in Walldürn. Die Firma, die ihren Sitz in der Sudetenstraße hat, plant, mittelfristig im Verbandsindustriepark ein neues Domizil zu errichten.

Auf diesem Grundstück im Verbandsindustriepark möchte die Alfred Link GmbH mittelfristig eine Lagerhalle und ein Technikgebäude errichten. Foto: Rüdiger Busch

Die geplante offene Lagerhalle in Stahlrahmenkonstruktion hat eine Größe von etwa 12 mal 42 Meter. Sie soll ein Satteldach mit sieben Grad Dachneigung erhalten. Als Dacheindeckung sind Stahltrapezbleche vorgesehen.

Das Technikgebäude hat eine Größe von ca. vier mal fünf Meter. Es soll ein Pultdach mit 15 Grad Dachneigung erhalten. Als Dacheindeckung sind Stahl-Sandwichelemente vorgesehen. Die geplanten Schüttboxen haben eine Größe von ca. sechs mal 40 Meter.

Für das Bauvorhaben sind nachfolgende Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes erforderlich: Überschreitung der Baugrenze mit der Lagerhalle; die Dachneigung wurde auf 15 bis 30 Grad festgesetzt, für die geplante Dachneigung bei der Lagerhalle sind jedoch 7 Grad geplant; laut Bebauungsplan sind Shed-, Flach- und Satteldächer festgesetzt, jedoch ist vom Bauantragsteller ein Pultdach beim Technikgebäude vorgesehen. Diesen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes stimmten die ATU-Mitglieder einstimmig zu.

Ebenfalls die einstimmige Zustimmung des Ausschusses für Technik und Umwelt fand auch der Bauantrag von Bäckermeister Peter Müssig aus Walldürn für die Erweiterung des Cafés Müssig und den Umbau des ehemaligen Hauses Breunig in der Oberen Vorstadtstraße in Walldürn. Das Vorhaben liegt im unverplanten Innenbereich gemäß Paragraf 34 Baugesetzbuch. Laut Flächennutzungsplan ist das Vorhaben im Bereich einer gemischten Baufläche geplant.

Der Bauherr plant die Erweiterung des Cafés und den Umbau des ehemaligen Hauses Breunig. Hierzu sollen im Haus Breunig ein Café mit einer Sitzfläche von ca. 45 Quadratmetern und einer Gesamtfläche von ca. 83 Quadratmetern direkt neben der Bäckerei sowie drei Wohnungen, verteilt auf das Erd- und Obergeschoss, entstehen.

Des Weiteren ebenfalls positiv beschieden wurde vom Ausschuss für Technik und Umwelt der Bauantrag eines Bauantragstellers aus Walldürn auf Umbau und Erweiterung eines Hauses mit Neubau eines Carports und Neubau eines Schuppens auf einem Grundstück in der Eisenbahnstraße in Walldürn.

Und schließlich wurde grünes Licht erteilt dem von einem Antragsteller aus Walldürn eingereichten Bauantrag auf Anbau eines Balkons an ein bereits bestehendes Wohnhaus in der Oberen Vor-stadtstraße in Walldürn.

Kurz informiert wurden die Mitglieder des Ausschusses sodann noch über sieben weitere Baugesuche aus Walldürn und Altheim, die nicht vorlagepflichtig waren und deshalb im Kenntnisgabeverfahren bereits abschließend bearbeitet worden waren.