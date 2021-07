Ein letztes Mal haben Costa (3. v. r.) und Sulla am Wochenende ihre Pforte zur „Akropolis“ geöffnet. Zum Abschied haben sie noch einmal einige Ehrengäste wie Bürgermeister und Landrat in ihrem Gasthaus bewirtet, das sie 18 Jahre lang betrieben haben. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Was lange währt, muss irgendwann einmal enden. Das Restaurant "Akropolis" und das Traditionshotel "Ritter" haben den Besitzer gewechselt, am Sonntagabend schloss der gastronomische Betrieb unter der Regie von Costa und Sulla seine Pforten. Zuvor hatten Konstantinos und Kerasa Pantelidou – so die weniger bekannten vollen Namen des legendären Wirtspaars – für einige Ehrengäste ein letztes Mal geöffnet: Als offizielles "Highlight" zum Abschied hatten Costa und Sulla am Freitag Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Markus Günther, Vertreter der Brauerei Faust aus Miltenberg, weitere langjährige Geschäftsfreunde und ihre Nachfolger – das Ehepaar Kusari aus dem Raum Heilbronn – zu einem Abschiedsessen und geselligen Beisammensein eingeladen. Letztere haben angekündigt, Restaurant und Hotel in gewohnter Weise fortzuführen. Als Termin für die Neueröffnung ist der September anvisiert.

"Mit vielen kreativen Ideen positiv eingebracht"

Costa betonte eingangs, dass der Verkauf von Restaurant und Hotel nicht etwa der Pandemie mit all ihren negativen Folgen und Begleiterscheinungen geschuldet sei, sondern vielmehr der Tatsache, dass es nach 32-jähriger gastronomischer Tätigkeit nun an der Zeit sei, etwas mehr Freizeit zu haben und vor allem die Wochenenden uneingeschränkt zu genießen. Danke sagte Costa für die schöne Zeit als Gastronom in Walldürn.

Bürgermeister Günther erinnerte sich in seiner Rede an die vielen geselligen Abende, die er zusammen mit seiner Frau Marion über die Jahre in den verschiedenen Gasthäusern der Familie Pantelidou verbracht hatte – sei es im "Deutschen Hof", "Zum Kreuz" oder zuletzt seit 18 Jahren im Gasthof "Akropolis". Günther bedankte sich zudem für Costas Engagement im Vorstand des Stadtmarketingvereins "Walldürn gemeinsam", in den er sich "mit vielen kreativen Ideen positiv eingebracht" habe. "Ehrenamtliches Engagement war für dich keinesfalls und nie ein Fremdwort", sagte der Bürgermeister an den Gastro-Philosophen gerichtet. Costa habe sogar einmal auf der Liste des CDU-Stadtverbands für den Gemeinderat kandidiert.

Costas und Sullas Schritt zum Antritt des wohlverdienten Ruhestand "tut der Stadt Walldürn sehr weh", so Günther. Dem nachfolgenden Ehepaar Kusari, das bisher einen gastronomischen Betrieb in Bad Friedrichshall führte, entbot der Bürgermeister Willkommensgrüße.

Landrat Dr. Achim Brötel als weiterer Grußredner bestätigte dem Ehepaar Pantelidou, in den 32 Jahren als Gastronomen in Walldürn und Buchen echte "Odenwälder" geworden zu sein. Er selbst sei stets gerne Gast bei Costa und Sulla gewesen – an manchen Tagen sogar bis zu dreimal am Tag. Am Freitag bedankte er sich abschließend für das gute Essen und die allzeit herzliche Gastfreundschaft bei den Pantelidous. "Leider verliere ich beide nun als Gastwirte, behalte sie aber ganz sicherlich weiterhin als gute Freunde", so Brötel.

Winfried Müller – als ehemaliger Prokurist der Brauerei Faust aus Miltenberg und nun im Ruhestand – und Gebietsleiter Hubertus Grimm dankten für die jahrzehntelange harmonische Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe, für die der Spruch "Ein Mann, ein Wort" zentral gewesen sei. Er äußerte seinen Respekt für die Gesamtleistung des Wirtsehepaars in den zurückliegenden 32 Jahren.

An die Grußworte schloss sich ein geselliges Beisammensein mit Abschiedsumtrunk und Abendessen an.