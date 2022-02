Von Tabea Laier

Walldürn. Als Frank-Walter Steinmeier am vergangenen Sonntag erneut zum Bundespräsidenten gewählt wurde, schloss er seine Rede mit den Worten: "Jede und jeder von Ihnen, hier im Saal und im ganzen Land, jeder, der sich um mehr kümmert als nur um sich selbst – der gewinnt ein Stück Zukunft für uns alle. Und jede und jeder, der sich engagiert – im Beruf oder im Ehrenamt, im Gemeinderat oder im Verein – der kämpft auch den Kampf um die Zukunft der Demokratie. Jede und jeder, der anpackt, im Großen und im Kleinen – der bringt die Kraft der Demokratie zum Leuchten."

Ohne ehrenamtliche Arbeit von Freiwilligen würde vieles, das zum Überleben wichtig ist, nicht funktionieren. Dessen ist sich die 20-jährige Chantal Meidel bewusst.Sie engagiert sich daher neben ihrem dualen Studium bei der Volksbank als Feuerwehrfrau bei der Freiwilligen Feuerwehr Walldürn und bei den Helfern-vor-Ort des DRK ehrenamtlich.

Zunächst klingt Ehrenamt vor allem nach einem großen Zeitaufwand. Chantal Meidel hat jeden Dienstagabend abwechselnd Feuerwehrdienstabende und Abende des DRK, montags und donnerstags Kinder- und Jugendarbeit und an den Wochenenden Aus- und Weiterbildungen. Das ist nur die Basis für die ehrenamtliche Arbeit bei der Feuerwehr und dem DRK. Dazu kommen natürlich die Einsätze, auf die sich die Ehrenamtlichen in den Übungen vorbereiten.

Abschrecken lässt sich Chantal Meidel davon aber nicht, denn die Freude am Ehrenamt überwiegt. "Mir macht es einfach Spaß, anderen helfen zu können und da zu sein, wenn andere in Not sind", sagt sie im Gespräch mit der RNZ. Dass es Betroffenen oft so viel hilft, wenn man nur mit ihnen spricht, begeistert Chantal Meidel besonders.

Neben der Hilfe für fremde Menschen ist es die Kameradschaft in den Teams, die für die 20-Jährige in ihrem Ehrenamt wichtig ist. "Da sind meine Freunde, das ist wie eine zweite Familie", sagt sie. Das ist auch der Grund, warum Chantal Meidel zusätzlich in der Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr und des DRK-Ortsvereins Walldürn arbeitet. "Ich bin selbst in der Jugendfeuerwehr groß geworden und möchte nun auch andere Kinder und Jugendliche dafür begeistern und ihnen ehrenamtliches Engagement näherbringen", erklärt Chantal Meidel. Denn sie findet, dass sich noch mehr Jugendliche ehrenamtlich betätigen sollten.

Bei Chantal Meidel war es vorprogrammiert, dass sie der Freiwilligen Feuerwehr beitreten würde. Ihr Vater ist Kommandant in Walldürn, und auch ihr Bruder ist bei der Walldürner Feuerwehr. So war es nur eine Frage der Zeit, bis er die damals zehnjährige Chantal überzeugen konnte, einfach mal mitzukommen. So trat Chantal Meidel im Jahr 2011 der Jugendfeuerwehr Walldürn bei und wechselte mit 18 Jahren in die Einsatzabteilung.

Da bei der Feuerwehr viele sogenannte Doppeldienstleistende tätig sind, die neben dem Engagement bei der Feuerwehr auch bei den Helfern-vor-Ort des DRK sind, kam Chantal Meidel vor vier Jahren ebenfalls zum Deutschen Roten Kreuz und erweiterte ihr Ehrenamt. Pro Woche hat sie dadurch von der Feuerwehr und dem DRK durchschnittlich mindestens zwei Einsätze.

Natürlich spürt sie die zeitliche Belastung, nimmt das aber eher als Herausforderung. "Ganz wichtig ist eine gute Selbstorganisation", sagt sie. Wenn Klausuren in ihrem Studium anstehen, haben diese natürlich Vorrang. Im vergangenen Jahr, als Chantal Meidel ihre Abiturprüfungen schrieb, musste sie das Ehrenamt mal eine Weile zur Seite schieben. "Da ist dann aber auch Verständnis von den Kollegen und Kolleginnen bei der Feuerwehr und dem DRK da", sagt sie. Ansonsten müssen Freunde und die Familie aber auch mal zurückstecken, wenn ein Einsatz nach Chantal Meidel verlangt. Nebenbei darf natürlich die körperliche Fitness nicht zu kurz kommen. Denn ein Feuerwehreinsatz mit voller Montur sei eine große körperliche Belastung, sagt die junge Feuerwehrfrau. Dafür räumt sie sich ein paar Stunden in der Woche für den Sport frei.

Chantal Meidel findet, dass der Zeitaufwand durch Feuerwehr und DRK gerechtfertigt ist, denn Üben sei unerlässlich. "Es ist machbar", stellt sie fest. Außerdem möchte sie Menschen die Angst davor nehmen, nicht für die Feuerwehr oder das DRK geeignet zu sein: "Es gibt für jeden eine passende Rolle." Und die Arbeit lohnt sich: "Am schönsten sind die Einsätze, bei denen man direkt die Dankbarkeit spürt. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht", sagt Chantal Meidel.