Walldürn. (jam) In einer eher ungewöhnlichen Aktion sah sich Bürgermeister Markus Günther in der Gemeinderatssitzung am Dienstag gezwungen, eine persönliche Erklärung abzugeben. Er reagierte damit nach eigenen Angaben auf persönliche Angriffe gegen Mitglieder des Gremiums und der Stadtverwaltung. Diese Anfeindungen resultieren seiner Ansicht nach aus "einigen subjektiven und negativen herausgegriffenen Zahlen und Daten" zu den Plänen der Stadt Walldürn, in ihrem Nordwesten ein neues Baugebiet auszuweisen. Zuletzt hatte sich die "Bürgerinitiative Walldürn – Für Mensch und Natur" mit deutlichen Worten gegen dieses Vorhaben positioniert und in Zeitungsartikeln und Leserbriefen für ihre Sache geworben.

Dabei – das schwang in der Rede des Bürgermeisters mit – soll die BI Tatsachen verdreht oder zumindest sehr einseitig dargestellt haben. Unter anderem stellte er richtig: "Keineswegs ist es so, dass im Verfahren der Ausweisung eines Flächennutzungsplans alles hinter verschlossenen Türen passiert." Das Baugesetzbuch sehe Verfahrensschritte mit einer umfassenden Öffentlichkeitsbeteiligung vor, in deren Verlauf unterschiedliche Belange eingebracht werden können. "Einwendungen von Einzelpersonen oder auch Bürgerinitiativen sind durchaus legitim", so der Bürgermeister, der ergänzt. "Am Ende eines solchen Verfahrens steht dann allerdings eine Abwägung. Das bedeutet, alle Belange, die von Entscheidung sind, werden gewichtet."

Bürgermeister reagiert auf Anfeindungen

Günther argumentierte, dass es "Pfunde" wie die 3300 Hektar Wald, die hervorragende Arbeit der Landwirtschaft und das feinsinnige Wirken des Biotopschutzbunds zwar zu verteidigen gelte, im Vordergrund aber der Mensch stehen müsse: "Die Zukunft unserer Familien und unserer aller Mitbürger muss das Wichtigste sein, und da wollen wir uns natürlich fortentwickeln."

Als Beispiel, wie eine solche Weiterentwicklung aussehen könnte, warf er den Blick zurück auf den Beginn der 90er Jahre. Damals gab es kaum noch Flächen für Bauwillige. Doch der Gemeinderat habe "weitsichtig" reagiert, das Wohnbaugebiet "Vorderer Wasen" initiiert und damit einen Bevölkerungszuwachs um knapp 1000 Bürger innerhalb von etwas mehr als zehn Jahren ermöglicht.

Einen ähnlichen Effekt gab es dank des Neubaugebiets "Lindig", das inzwischen ausgeschöpft ist. Nachdem die Bevölkerungszahl Walldürns ab 2004 kontinuierlich geschrumpft war, stemmte sich die Stadt 2014 – und damit kurz nach der Erschließung – erfolgreich gegen diesen Trend. Aktuell seien der Stadt 60 Bauinteressenten bekannt, dem gegenüber stehen in der Kernstadt 22 mögliche Bauplätze, die die Verwaltung nun im Lager "Leinenkugel" und am Standort des ehemaligen Aldi erschließen lässt.

Die Kritik der Bürgerinitiative, das mit dem Gebiet "Steinäcker/Auerberg" am Friedhof 60 weitere Bauplätze als Alternative zur Verfügung stehen, lässt der Bürgermeister so nicht stehen. Zwar sei der Bebauungsplan seit Jahrzehnten rechtskräftig, das Umlegeverfahren "liegt jedoch auf Eis, da wir nur vereinzelt an Grundstücke herankommen", so Günther. Zudem rechne er mit hohen Erschließungskosten für das felsige Gelände am Nordhang.

Die 104 Baulücken in der Kernstadt klingen auf dem Papier wohl ebenfalls besser als in der Realität. Einige Eigentümer lehnten einen Kauf kategorisch ab, wenige seien in Gespräche mit der Verwaltung eingetreten, und die große Mehrheit habe gar nicht erst auf Anfragen reagiert. "Selbstverständlich können wir aus rechtlichen Gründen niemanden zwingen zu verkaufen", erklärte der Bürgermeister. "Ein wahres Waterloo" habe ein Bauwilliger erlebt, der auf eigene Imitative mehr als 60 Eigentümer angefragt hatte: "Keiner der Grundstückseigentümer war bereit zu verkaufen", so Günther, dessen Erfahrungen sich mit denen des Bauwilligen decken.

Der Bürgermeister warnte davor, Familien, die für ihre Kinder eigenen Grund und Boden wollen, an Nachbarkommunen zu verlieren, die passende Bauflächen vorhalten oder entwickeln. Im schlimmsten Fall drohe sogar "wirtschaftlich eine Abwärtsspirale", weil qualifizierte Mitarbeiter keinen Bauplatz finden und "Unternehmen aus Walldürn wegziehen".

Ein Augenmerk liegt natürlich auf dem Unternehmen Procter & Gamble, dem größten Arbeitgeber der Stadt. Laut dem Bürgermeister will die Firma "weitere über zehn Hektar Industriefläche schaffen" und so "hochwertige Ausbildungs- und Arbeitsplätze für unsere nächsten Generationen" schaffen. Diese Erweiterung und den damit prognostizierte Einwohnergewinn führt die Verwaltung regelmäßig als Begründung dafür an, weitere Baufläche zu benötigen. "Die von unserem Gemeinderat initiierten Beschlüsse sind nicht aus der Luft gegriffen", verteidigte Günther diese Position.

In seiner Erklärung appellierte der Bürgermeister an die Einwohner Walldürns selbstbewusst und stolz zu sein. Dagegen halte er es weder als zielführend noch könne er nachvollziehen, "dass alles – Tourismus, Weiterentwicklung, Kultur oder die hervorragende Arbeit unserer städtischen Mitarbeiter und der Stadtwerke – von manchen Seiten immer nur negativ und als intransparent angesehen wird".