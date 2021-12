Walldürn/Buchen. (jam) Wer "durch Blut, Schweiß und Tränen geht", verdient unseren Dank und unsere Anerkennung. Das hat sich der Walldürner Apotheker Jan Reuter gedacht und in einem Online-Interview mit dem "Gesicht der Neckar-Odenwald-Kliniken" gesprochen. Dr. Harald Genzwürker, der Ärztliche Direktor der Kliniken, streifte dabei die Rolle von Desinformation in der Pandemie, die Konsequenzen der nur vermeintlich individuellen Impfentscheidung und natürlich die zehrende Arbeit im Krankenhaus, zeichnete aber auch ein dramatisches Bild der Schicksale, die hinter den Zahlen der Pandemie stehen. Reuter, der sich als "digitaler Apotheker" einen Namen gemacht hat, gewährte seinem Publikum so einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

"Die Belastung nimmt man mit nach Hause"

Zum Zeitpunkt des Interviews am Mittwoch haben die Kliniken 136 Covid-Tote zu beklagen, informierte Genzwürker. "Allein wenn du dann in die Gesichter schaust, wenn eine Familie da war zum Abschiednehmen ..." Der Chefarzt ist überzeugt, dass sich kaum jemand außerhalb der Kliniken diese Belastung für das Krankenhauspersonal ausmalen kann. Und: "Das nimmt man mit nach Hause." Seit nun schon knapp zwei Jahren zehre die Pandemie an den Kräften des Personals – und ein Ende ist für Genzwürker vorerst nicht in Sicht. "Wir steuern auf die 2500 Fälle zu, bei denen wir einen Corona-Verdacht abgeklärt hatten." Bestätigt hat er sich in 736 Fällen. Da hilft es nicht, dass sich die Inzidenzen weiterhin auf einem Rekordniveau bewegen. "Ein Teil davon kommt immer bei uns an", warnt der Ärztliche Direktor im Gespräch mit Jan Reuter.

Corona wütet ohne Pause

Noch attestiert er dem Pflegepersonal in den Neckar-Odenwald-Kliniken eine hohe Resilienz, aber: "Es schwindet", warnt der Chefarzt. Das liegt unter anderem daran, dass den Mitarbeitern diesmal keine "Corona-Sommerpause" vergönnt war. Im Gegensatz zum Vorjahr "ging es 2021 ohne Unterlass durch", erklärt Genzwürker. Und: "Wir haben jetzt schon mehr Fälle in den Kliniken als zur gleichen Zeit im letzten Jahr." Teil des Problems ist aber auch, dass die meisten schweren Fälle wohl vermeidbar gewesen wären. Denn obwohl eine überwältigende Mehrheit der älteren Risikobevölkerung inzwischen geimpft ist, sind es immer noch vorwiegend die Ungeimpften, die in der Intensivstation der Neckar-Odenwald-Kliniken die Betten blockieren.

Die Impfentscheidung betrifft alle

Das hat Konsequenzen: "Wir werden jetzt den OP-Betrieb noch weiter herunterfahren müssen", sagt Genzwürker. So will man in den Kliniken Personal freisetzen, das dann wiederum auf der Intensivstation aushelfen kann. Solche Vorgänge hinter den Kulissen illustrieren laut Harald Genzwürker einen wichtigen Punkt: "Es ist keine individuelle Entscheidung, ob ich mich impfen lasse. Es hat Auswirkungen auf andere." Im Neckar-Odenwald-Kreis trifft die niedrige Impfquote nun ganz konkret diejenigen Patienten, deren Operationen die Kliniken nach hinten verschieben müssen.

Eine Ursache für die niedrige Bereitschaft, sich impfen zu lassen, hat der Chefarzt identifiziert. "Das große Problem, mit dem wir nicht nur in der Pandemie zu kämpfen haben, sind diese Desinformationen, die gestreut werden", warnt Harald Genzwürker. So kursieren bereits seit Monaten hartnäckig längst widerlegte Behauptungen durchs Netz, dass die Covid-Impfstoffe unfruchtbar machten oder das Erbgut veränderten. Die Impfung "wird verteufelt in einer Art und Weise, die rational nicht nachvollziehbar ist", bedauert der Chefarzt.

Dabei liegen die Fakten für den Mediziner längst auf dem Tisch: "Die mRNA-Impfstoffe sind das schärfste Schwert, das wir haben – ein maßgeschneidertes Instrument." Daher rät der Arzt, der selbst schon viele schwere Covid-Verläufe gesehen hat, jedem dazu, sich impfen zu lassen. "Die Impfung reduziert das eigene Risiko – und sie reduziert das Risiko, die Infektion weiterzugeben." Das sei zwar kein 100-prozentiger Schutz, dürfe laut Genzwürker aber dennoch nicht als Argument gegen eine Impfung ins Feld geführt werden: Schließlich bieten Fahrradhelme, Gurte oder Airbags ebenfalls keinen perfekten Schutz.

Auf der Gegenseite ist es dem Chefarzt wichtig, die Immunisierung nur als ein Werkzeug von vielen im Kampf gegen die Pandemie zu verstehen: "Die Impfung ist kein Freibrief", betont Harald Genzwürker im Interview mit Jan Reuter. Nichtpharmazeutische Maßnahmen wie Abstandhalten und Masketragen haben nach wie vor eine große Bedeutung, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und die teils dramatische Lage in den Intensivstationen zu entzerren.

Ein Zahnrad greift ins andere

In den Neckar-Odenwald-Kliniken verteilt sich diese Last der Corona-Pandemie laut Genzwürker auf viele Schultern – nicht nur auf die häufig so präsenten Intensivmediziner. Neben der größten Gruppe – den Pflegekräften, "die die Kliniken am Laufen halten und am nächsten an den Patienten sind" – würdigt der Chefarzt die Arbeit in der Notaufnahme, im Labor, beim Röntgen, in den Isolierstationen, aber auch die der Reinigungskräfte. Letztere sind unter anderem nach jeder Entlassung und jedem Todesfall eines Covid-Patienten gefragt, um das Zimmer in voller Schutzkleidung zu säubern und zu desinfizieren. Reuter und Genzwürker sind sich daher einig, dass in dieser großen Maschinerie einer Klinik jedes Zahnrad ins andere greifen muss. "Egal wer fehlt, man würde es merken", ist der Chefarzt überzeugt.

Spendenaufruf für "Corona-Helden"

Daher soll der Spendenaufruf, den Jan Reuter im Rahmen eines Gewinnspiels in seiner Central-Apotheke für die "Corona-Helden" gestartet hat, allen Helfern in den Kliniken zugutekommen. Wer für einen Euro ein Los kauft, darf vor Ort seinen Tipp bei einem Schätzspiel abgeben. Dem Gewinner winkt ein 100-Euro-Gutschein für die "Beuchertsmühle".

Das Interview ist hier und auf Youtube zu sehen: