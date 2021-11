Walldürn. (jam) "Es ist sinnvoll: Ich bin davon überzeugt, es muss gemacht werden." Dr. Bettina Seitz lässt keinen Zweifel daran, wie sie zum Thema Impfen steht, während sie in der kirchlichen Sozialstation in Walldürn mit viel Routine ein gelbes Heftchen nach dem anderen überprüft und ausfüllt, Oberarme desinfiziert und schließlich die ersehnte Impfung verabreicht. Ihre "Patienten" an diesem Tag sind Gäste der Seniorentagespflege, stammen aber auch aus den Reihen des Personals.

Mit einer Ausnahme – eine junge Pflegekraft, die sich nach etwas Überzeugungsarbeit ihre Erstimpfung abholt – steht bei allen bereits die Booster-Impfung an, weil ihre zweite Dosis inzwischen mehr als sechs Monate zurückliegt. "Sowohl für unsere Gäste als auch für das Personal ist diese dritte Impfung ein wichtiger Schutz vor Impfdurchbrüchen", ist Pflegedienstleiterin Martina Weimann überzeugt.

Iris Gehrig freut sich, dass sie mit ihrem Booster sich selbst und andere schützt. Dr. Bettina Seitz (r.) hatte die Impfaktion in der Sozialstation ermöglicht. Foto: Janek Mayer

Nirgends auf Widerstand gestoßen

Dass beide Seiten in der Sozialstation die Pandemie und die Verantwortung gegenüber sich selbst und anderen sehr ernst nehmen, zeigt die Zahl derer, die bereits gegen Covid-19 geimpft sind: Beim Personal beträgt die Impfquote 98 Prozent, bei den Gästen der Tagespflege sogar 99 Prozent. Weil die betreuten Personen vor allem aufgrund ihres Alters ein besonderes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben, hadert keiner von ihnen mit der dritten Spritze. Viele Gäste haben sie bereits bei ihrem Hausarzt erhalten. "Es ist halt so", berichtet Hilde Schätzler, während sie am Mittwoch auf ihre Drittimpfung wartet. Und Helfried Münkel betont, dass er "gar nicht überlegen musste". Auf Nachfrage der RNZ bestätigt Pflegedienstleiterin Weimann, dass sie im Rahmen der Booster-Impfung weder bei den Senioren noch bei ihren Angehörigen auf Widerstand gestoßen sei.

Tatsächlich ist die Datenlage so eindeutig, wie es die Antworten der Senioren erscheinen lassen: Die Impfdurchbrüche in der älteren Bevölkerung sind in der vierten Welle kein vernachlässigbares Problem. Wieso, das erklärt Prof. Dr. Ralf Reintjes, Professor für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung aus Hamburg, der RNZ: "Der Impfschutz liefert einen relativen Schutz, abhängig vom gesamten Infektionsrisiko." Wenn also im Sommer das allgemeine Infektionsrisiko niedrig war, war es für geimpfte Personen sehr niedrig. "Mit steigendem Infektionsdruck in der Gesellschaft steigt somit im gleichen Maße auch das Risiko für Geimpfte."

Ältere und Vorerkrankte betroffen

Für die Senioren in der Tagespflege ist aber ein anderer Aspekt noch viel wichtiger. In erster Linie sollen die Covid-19-Impfstoffe nicht gegen eine Infektion, sondern gegen einen schweren Verlauf der Krankheit schützen. Denn der führt zu einer Einweisung ins Krankenhaus oder schlimmstenfalls zum Tod. Auch in dieser Hinsicht sinkt die Wirksamkeit in den Monaten nach der zweiten Dosis bei den Geimpften, ist aber auch nach neun Monaten immer noch hoch. Laut einer schwedischen Studie gibt es jedoch Ausnahmen: Die Schutzwirkung vor schwerem Verlauf schrumpft bei älteren, gebrechlichen Menschen und Vorerkrankten zum Teil erheblich.

In der Praxis von Dr. Seitz bestätigt sich diese Entwicklung (noch) nicht. "Wir haben schon ein paar Durchbruchsinfektionen erlebt, aber bei uns waren das allesamt milde oder asymptomatische Verläufe." Aus ihrer Erfahrung kann sie daher sagen: "Die, die nicht geimpft sind, sind wirklich gefährdet" – gerade beim Blick auf die aktuellen Zahlen, die die Hardheimer Ärztin als "einfach erschreckend" bezeichnet. Deshalb wird sie nicht müde zu betonen, was viele Experten bereits im Sommer angekündigt haben: "Alle, die eine Impfung verweigern, werden sich infizieren." Für Dr. Seitz bleibt dann nur zu hoffen, dass es für die Ungeschützten nicht fatal ausgeht.

Um dieses Schicksal möglichst vielen Menschen zu ersparen, betreibt die Ärztin – wie viele ihrer Kollegen auch – einen enormen Aufwand, indem sie neben ihrer Praxistätigkeit weitere Impfaktionen in der Umgebung anbietet. Sie betont: "Wer geimpft werden will, wird bei uns geimpft." Das hat sich inzwischen herumgesprochen. Sogar aus Karlsruhe hätten sich schon Impfwillige auf den Weg in die Erftalgemeinde gemacht.

Dr. Seitz überreicht der Mitarbeiterin Andrea Kujus nach der Drittimpfung den Impfpass. Foto: Janek Mayer

Rote Linie überschritten

Dass sich nicht jeder so bereitwillig gegen Covid-19 impfen lässt wie die Gäste der Sozialstation, kann Dr. Seitz bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. "Bedenken kann ich verstehen", sagt sie. Dann stelle sie die geringen Risiken einer Impfung dem hohen Nutzen gegenüber. Eine rote Linie überschreiten bei ihr aber die Anhänger von Verschwörungsmythen, die sie als "verbohrt und fanatisch" erlebt hat: "Wenn der eigene Wunsch nach Freiheit die Freiheit anderer einschränkt, hört es für mich auf." Denn die verheerenden Folgen dieser Entscheidung trägt diese Gruppe nicht alleine, obwohl sie immer noch den Großteil der Hospitalisierungen unter sich ausmacht. "Opfer dieser überflüssigen Eskalation sind Menschen, die nicht impfbar sind, die zu spät auf die erforderlichen Booster hingewiesen wurden, darauf nun möglicherweise warten müssen, und die nicht wenigen, die in den Wintermonaten auf eine funktionierende Akutmedizin in Krankenhäusern angewiesen sind", warnt etwa der Journalist Dirk Specht.

Geimpfte weniger ansteckend

Wer sich gegen eine Impfung entscheidet, stellt also die Bewegungsfreiheit und die körperliche Unversehrtheit anderer infrage. Das bestätigt der Hamburger Infektiologe Dr. Till Koch der Rhein-Neckar-Zeitung: "Grundsätzlich kann man sagen, dass es bei Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften 70 Prozent weniger wahrscheinlich ist, dass sie das Virus bei einer Infektion weitergeben." Dabei ist berücksichtigt, dass bei Geimpften nach einer Infektion für kurze Zeit die gleiche Menge an Virus-RNA nachgewiesen werden kann. Viren, die man Geimpften entnimmt, sind allerdings nicht so vermehrungsfähig wie Viren, die man Ungeimpften entnimmt. Das verdanken Geimpfte ihren Antikörpern, die das Virus neutralisieren, indem sie seine Oberfläche verkleben.

Weil die Zahl dieser Antikörper im Verlauf einiger Monate aber schwindet, steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass Geimpfte das Virus übertragen und andere anstecken. In Deutschland wird das vor allem deshalb zum Problem, weil es noch so viele Ungeschützte mit einem Risiko für einen schweren Verlauf gibt. In der Sozialstation lassen sich daher sogar die jungen Mitarbeiter wie Andrea Kujus boostern, um so die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. "Die Menschen bekommen sozusagen eine Art Superschutz und können das Coronavirus kaum noch weitergeben", erklärt der Immunologe Carsten Watzl diesen Effekt der Drittimpfung.

Das Argument zieht bei den Senioren ebenfalls. "Ich lasse mich impfen, um meinen Teil zu tun, dass kein Corona ausbricht", sagt Iris Gehrig, die am Mittwoch die zweite der knapp 30 mitgebrachten Spritzen von Dr. Seitz erhält. Neben Gehrig haben sich 16 weitere Senioren und zahlreiche Mitarbeiter der Sozialstation für den Booster angemeldet.

Trotzdem sähen es die Fachleute lieber, wenn man die Impfdosen aktuell vermehrt dazu nutzen könnte, Impflücken zu schließen. Erstimpfungen werden aber fast gar nicht nachgefragt, während "der Run auf die Booster-Impfung längst begonnen hat", so Dr. Bettina Seitz. Dementsprechend lange müssen einige Berechtigte auf ihre Drittimpfung warten. Auch deshalb stieß das Angebot der Sozialstation am Mittwoch auf eine derart gute Resonanz. "Die Angehörigen sind heilfroh, dass wir die Drittimpfung in der Einrichtung anbieten", fasst Gabi Horn die Reaktionen zusammen. Die Leiterin der Seniorentagespflege wünscht sich, dass die Bedeutung des Boosters nach außen dringt: "Es ist wichtig, dass man sich die dritte Impfung geben lässt – auch um die Kollegen auf den Intensivstationen in den Kliniken nicht noch mehr zu belasten."

Doch dieser Zug könnte bereits abgefahren sein. Die Impfgeschwindigkeit bei den Boostern ist immer noch viel zu niedrig, um in den nächsten Wochen einen größeren Effekt auf die Infektionszahlen zu haben. Dafür schreitet die "natürliche Immunisierung” scheinbar unaufhaltsam voran, ist aber mit einer erheblichen Krankheitslast verbunden.

Neidischer Blick nach Südwesten

Wie es besser geht, zeigt der Blick auf südwesteuropäische Länder, wo "die alten Personen praktisch zu hundert Prozent geimpft sind und deswegen die Krankheitslast in der Bevölkerung jetzt nicht mehr die von Sars-2 ist", erklärt der Virologe Christian Drosten. Statt mit einer Sterblichkeit von 1,5 Prozent in alten Gesellschaften wie der deutschen liege sie dort eher im Bereich von 0,1 Prozent und zum Teil sogar noch weniger, wenn man die etwas Jüngeren auch noch gut impft. Mit ihrer extrem hohen Impfquote sollten die Sozialstation und ihre Gäste also eigentlich für die Zukunft gerüstet sein. Doch der hohe Infektionsdruck in der Region erlaubt derzeit noch kein Aufatmen.