Mit dem „Blummefeschd“ will Walldürn am letzten Maiwochenende zahlreiche Besucher in die Innenstadt locken. Archivfoto: Janek Mayer

Walldürn. (adb) Immer wieder gut für ein Extra ist das "wundervolle Walldürn". Das beweist einmal mehr das "Blummefeschd", das vom 26. bis 29. Mai an die Stelle des Blumen- und Lichterfests rückt. Nach 45 Jahren wurde das Traditionsfest neu organisiert und geteilt: Das "Lichderfeschd" hatte sich schon im vergangenen September großen Zuspruchs erfreut. Nun informierten Bürgermeister Markus Günther sowie Tanja Naas und Sina Berberich vom "Kreativteam" über das coronabedingt zwei Jahre lang verschobene Fest.

Das erste "Blummefeschd" versteht sich als bunter Mix zwischen Bewährtem und Neuem. Es findet im gesamten Innenstadtbereich statt, wobei man sich teilweise auf die Erfahrungen des "Lichderfeschds" beruft – so fungiert etwa der Schlosshof als Festplatz. Großes Augenmerk lag bei der Konzeption darauf, die liebgewonnenen Traditionen des Blumen- und Lichterfests aufrechtzuerhalten. "Andererseits soll der Markt ab diesem Jahr durch die auf Donnerstag bis Sonntag verkürzten Markttage eine Stärkung erfahren", schilderte Tanja Naas. Im selben Atemzug werde das Marktgebiet durch die Belebung der Innenhöfe weiter an Attraktivität gewinnen. "Es wird insgesamt noch einladender", ist sie sich sicher. Gleichsam soll das Thema "Blumen" noch stärker als bislang in den Vordergrund treten, um dem Fest optisch das gebührende Flair zu verleihen.

Den passenden Rahmen bildet ein ansprechendes Programm für alle Generationen. So ist der Donnerstag (Vatertag am 26. Mai) als verkaufsoffener Tag mit Kinderflohmarkt an verschiedenen Plätzen der Innenstadt und Autoausstellung mit Beratung angelegt; der Freitag (27. Mai) versteht sich als "Kindertag" mit Sommertagsumzug und Wahl der "Blummekönigin"; Erwachsene finden sicher Gefallen am Bieranstich um 18 Uhr im Schlosshof. Der Samstag (28. Mai) bietet neben dem Kinderflohmarkt eine Modenschau mit den lokalen Modehäusern auf der Sparkassenkreuzung und die "Nachtschwärmerei": Die Geschäfte haben länger geöffnet, während an diversen lauschigen Ecken verschiedene Bands für die passende "Abendmelodie" sorgen. Zum Ausklang am Sonntag (29. Mai) huldigen der "Blumme-Umzug" mit dem "Blummebärbele" Antonia Paar sowie der frisch gekrönten "Blummekönigin" und der "Blummemarkt" an der Sparkassenkreuzung den floralen Idealen des Fests; Kinderflohmarkt und Autoausstellung runden das Angebot ab.

"Das Fest richtet sich an die ganze Familie – am Donnerstag sind die Väter angesprochen, freitags die Kinder, samstags dürfen sich die Ladys freuen und am Sonntag wird für alle etwas geboten. Die Bühne im Schlosshof sieht an allen Tagen musikalische Umrahmung vor – und eine blumige Überraschung am Sonntag wird es auch noch geben!", fasst Tanja Naas die Höhepunkte zusammen.

Langweilig dürfte dem Publikum nicht werden. "Nicht weniger als zwölf quirlige Höfe locken die Besucher mit Angeboten und Ständen, kulinarische Schmankerl ziehen sich durch das gesamte Marktgebiet. Der Vergnügungspark am NKD-Areal bietet für die Kleinsten eine willkommene Abwechslung, und der Kunsthandwerkerplatz in der Unteren Vorstadtstraße lädt zum Stöbern ein", informierten Tanja Naas und Sina Berberich voller Vorfreude.

Gewinnen kann man auch etwas. "Um allen beteiligten Höfe die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, wird es einen Höfepass geben. Jeder Besucher muss sich im jeweiligen Hof einen Stempel geben lassen. Hier kann man den schönsten Hof auswählen und zum Ende des Fests bei der Ziehung einen tollen Preis gewinnen", fuhren sie fort.

Bürgermeister Günther bezeichnete das "Blummefeschd" ebenso erfreut als "etwas Vertrautes und doch ganz Neues, auf das wir uns alle freuen". Trotz erschwerter Pandemieumstände sei die Stadt Walldürn "immer vorangeprescht" und bereit dazu gewesen, seinen Bürgern etwas zu bieten – was durchaus honoriert werde. Das habe schon der gute Besuch des "Lichderfeschds" im vergangenen Herbst gezeigt. Besonders dankbar sei man neben den Gästen den Vereinen, Institutionen und Geschäften. "Sie alle bringen ihre Impulse ein, was von ungeheurer Bedeutung ist: Ein Event wie das ,Blummefeschd‘ oder das ,Lichderfeschd‘ kann nur gestemmt werden, wenn alle an einem Strang ziehen", räumte Günther ein. Nun hoffe man lediglich noch auf gutes Wetter – und natürlich auf zahlreiche Besucher im "wundervollen Walldürn".

Info: Wer am "Blummeumzug" teilnehmen möchte oder einen Standplatz benötigt, kann sich per E-Mail (kreativteam@wallduern.de) oder unter Telefon 06282/67105 melden.