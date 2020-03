Walldürn. Die Coronakrise führt im täglichen Leben zu erheblichen Einschränkungen. So sind etwa Großveranstaltungen im Freien und in geschlossenen Räumen derzeit nicht möglich. Obwohl es noch eine Weile hin ist, hat dies nun auch Auswirkungen auf das diesjährige Blumen- und Lichterfest in Walldürn. Wie die Stadt Walldürn in einer Pressemitteilung informierte, hat sie sich wegen der Vorschriften, die mit der Coronakrise einhergehen, entschlossen, das diesjährige für den 20. bis 24. Mai geplante Blumen- und Lichterfest abzusagen.

Eine solche Großveranstaltung sei langfristig zu planen und Veranstalterverträge seien abzuschließen, heißt es in der Mitteilung weiter. Dies sei aufgrund der diesjährigen Situation nicht planbar.

Bürgermeister Markus Günther bedauert zwar die Absage, doch für ihn hat der Schutz der Allgemeinheit Vorrang: "Wir haben uns daher schweren Herzens entschlossen, die weiteren Planungen einzustellen. Wir möchten den langfristigen Gesundheitsschutz der Bevölkerung durch solche Großveranstaltungen nicht gefährden."

Die Stadt Walldürn hofft nun, im Laufe des Jahres eine ähnlich geartete Veranstaltung zu initiieren.