Walldürn. (pm) Dass Biber regelmäßig verblüffende Antworten auf die menschliche Beeinflussung ihres Lebensraums finden, machten die örtlichen Biberberater Martin Kuhnt und Joachim Bernhardt bei der jährlichen Fortbildung aller Biberberater aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe deutlich. Zusammen mit Vertretern aus dem Raum Baden-Baden, Rastatt, Karlsruhe, Heidelberg und nicht zuletzt dem Neckar-Odenwald-Kreis besichtigten Kuhnt und Bernhardt auf Initiative von Beate Müller-Haug und Dr. Ulrich Weinhold vom Regierungspräsidium zunächst das Bibervorkommen im Quellgebiet des Marsbachs. Biber haben dort seit wenigen Jahren einen hochinteressanten Lebensraum geschaffen. Der Anstau des Bachs führt aber auch zu Konflikten mit der Kommune. In zahlreichen Gesprächen und Ortsterminen haben sich die Betroffenen insoweit geeinigt, dass man versucht, mit dem Biber zu leben und auch dessen Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Nahe dem Gelände der Stadtwerke demonstrierten die Organisatoren dann technische Hilfsmittel, mit denen sich Überschwemmungen an den Ufersäumen eindämmen bzw. vermeiden lassen – allerdings in den meisten Fällen nur vorübergehend.

An die Mittagspause auf dem Gelände der Stadtwerke, für die der technische Leiter Marc Hägele an der Tagung teilnahm, schloss sich ein Fachvortrag zu ersten Ergebnissen einer Masterarbeit über die Wirkung des Bibers auf die Artenvielfalt an, ebenso ein intensiver Austausch der Erfahrungen der teilnehmenden Personen. Bei der Masterarbeit geht es darum festzustellen, wie sich die Artenvielfalt durch die Tätigkeiten des Bibers verändert. Um es kurz zu sagen: Biber erhöhen sowohl die Anzahl der Arten als auch deren Individuenzahl. "Da wissenschaftlich zweifelsfrei feststeht, dass Tier- und Pflanzenarten ansonsten in Deutschland überall dramatisch zurückgehen, ist der Biber ein Gewinn für Mensch und Natur", fasste es Joachim Bernhardt zusammen.

Ihren Abschluss fand die Tagung nahe Waldhausen. Dort hat sich am Landgraben eine Biberfamilie angesiedelt, die das Interesse der Bevölkerung geweckt hat. Auch Landwirte sind betroffen, kommt es doch insbesondere bei größeren Regenfällen im Frühjahr zu Überschwemmungen auf den angrenzenden Wiesen. Den Teilnehmern wurde gezeigt, welche Möglichkeiten die Biberberater haben, um den Landwirten bei ihrer Bewirtschaftung entgegenzukommen, ohne den Biber erheblich zu stören. Müller-Haug und Dr. Weinhold beschlossen die Tagung mit einem Dank an die Teilnehmer und verwiesen auf die nächste Jahrestagung im Raum Freudenstadt.