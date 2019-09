Walldürn. (Sti.) Bei herrlichem Spätsommerwetter fand am Samstagnachmittag der erste "Strong & Fit-Cup" in der Buchener Straße in Walldürn statt, veranstaltet von der Sport-Box Walldürn mit deren Besitzerin Ina Düll, die zusammen mit Raik Nürnberger, der an diesem Tag auch als Oberkampfrichter fungierte, diesen ganz besonderen Wettkampf seit Mai geplant und organisiert hat und nun auch in hervorragender Weise durchführte. 13 Athleten im Alter von 21 bis 46 Jahren - sechs Frauen und sieben Männer - gingen bei diesem vielseitigen und fünf Disziplinen umfassenden Wettbewerb an den Start, der nicht nur Kraft erforderte, sondern auch Fähigkeiten wie Schnelligkeit, Ausdauer und Koordinationsvermögen abverlangte.

Nach einer ersten Athletenbesprechung, der Begrüßung durch Ina Düll und einer kurzen Aufwärmphase begannen die Athleten ihren Wettkampf in der Trainingshalle der "Sport-Box". In getrennten Wettkampfgruppen begannen die Frauen und Männer mit "einem Kilometer rudern" auf der Leistungsstufe sieben eines Rudergerätes.

Die zweite Disziplin war "Log press": Da geht es darum, einen Baumstamm (das Log) im Zeitraum von 60 Sekunden so oft wie möglich von der Brust über den Kopf zu stemmen, wobei die Arme in der Endposition durchgestreckt sein mussten. Das Gewicht des Log betrug bei den Frauen 35 Kilo und bei den Männern 75 Kilo.

Nach vier Stunden war es geschafft. Bei der Siegerehrung waren alle müde, aber zufrieden. Foto: Bernd Stieglmeier

Dritte Disziplin war dann "Tossing the caber", das sogenannte Baumstammwerfen - bekannt für viele auch aus den Highland-Games. Hier standen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeweils zwei verschiedene Baumstammlängen zur Auswahl: für die Frauen ein kürzerer mit einer Länge von 3,20 Metern und ein längerer mit 3,40 Metern, und für die Männer ein kürzerer mit einer Länge von 3,40 Metern und ein längerer mit 4,20 Metern. Natürlich hatten diese unterschiedlichen Baumstammlängen bei der Punktvergabe verschiedene Wertigkeiten.

Jeder hatte drei Versuche. Für einen gültigen Versuch musste der Baumstamm so geworfen werden, dass er sich über das vordere Ende überschlug und möglichst in Wurfrichtung auf "12 Uhr" liegen blieb, um so die volle und somit größtmögliche Punktzahl zu erreichen. Ein anspruchsvolles und äußerst schwieriges Unterfangen, wie die recht zahlreich erschienenen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder lautstark anfeuernden Zuschauer im Verlauf dieser Wettkampfdisziplin feststellen konnten.

Vierte und vorletzte Disziplin war der "Ziczac-Run" (Slalom-Lauf), bei dem auf einer Strecke von zwölf Metern fünf Pylonen mit jeweils einem Ball auf deren Spitze aufgestellt waren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten auf dem Hinweg im Zickzack-Lauf hindurch, dann jeweils einen Ball aufnehmen ihn nach einem geraden Lauf auf dem Rückweg in einen Eimer werfen. Die Zeit wurde gestoppt, nachdem der fünfte Ball im Eimer gelandet war.

Es galt Stämme zu schleudern. Foto: Bernd Stieglmeier

Die anstrengendste und härteste Disziplin war dann schließlich die aus einem "Medley-Mix" bestehende fünfte und zugleich letzte Disziplin, bestehend aus den drei Wettkampfteilen "Sandsack über eine Strecke von zwölf Metern tragen und auf einem Podest ablegen", "50-maliges Wall-Ball-Werfen" aus der Kniebeuge heraus mit einem für die Frauen sechs Kilogramm schweren und für die Männer neun Kilo schweren Medizinball über eine weit über Kopfhöhe an der Wand markierte Linie und schließlich einem "Bogenschießen" mit drei Schuss auf eine rund 20 Meter entfernte Zielscheibe. Bei jedem Fehlschuss musste eine Strafrunde gelaufen werden, die zur Gesamtzeit dieser Disziplin hinzugezählt wurde.

Nach Beendigung des rund viereinhalb Stunden dauernden Wettkampfes nahm Inhaberin Ina Düll die Siegerehrung dieses begeisternden und faszinierenden Wettkampfes vor, dankte den Athletinnen und Athleten für deren Teilnahme und die hervorragenden sportlichen Leistungen, ferner den mitwirkenden Kampfrichtern Raik Nürnberger (Oberkampfrichter), Kim Hofrichter, Selina Karl und Bernd Düll sowie den Helfern hinter der Kaffee- und Kuchentheke, beim Getränkeausschank und beim Verpflegungsstand. Sie überreichte bei der Siegerehrung Platzierungsurkunden, Präsente und Pokale.

Die Abschlussplatzierungen der 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Frauen: 1. Christine Baumeister (Tauberbischofsheim), 2. Lisa Marx (Götzingen), 3. Jennifer Weber (Walldürn), 4. Doris Gundling (Grünsfeld), 5. (jeweils punktgleich) Nicole Doleschal (Seckach) und Jolina Menzel (Hainstadt).

Männer: 1. Dominik Müller (Götzingen), 2. Florian Menzel (Hainstadt), 3. Julian Siebenstich (Asbach-Bäumenheim), 4. Daniel Hahn (Böttigheim), 5. Thomas Münnich (Rosenberg), Sebastian Halbig (Stuppach), 7. Tobias Kreis (Buchen).