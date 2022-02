Kerstin Heneka hat einen Kellerraum ihres Wohnhauses Im Hollerstock 10 liebevoll hergerichtet. Er dient ab dem heutigen Tag als Geschäftsraum für „PiNoPa“, in dem sie individuelle Kindermode ausstellt und Kunden berät. Fotos: Adrian Brosch

Walldürn. (adb) Kleidung gilt als Ausdruck des eigenen Charakters – und ist damit eine höchst persönliche Sache. Ganz besonders trifft das auf Kindermode zu: "Sie hat nicht nur funktionell, hochwertig und robust zu sein, sondern auch ruhig ziemlich bunt", erklärt Kerstin Heneka aus Walldürn. Sie muss es wissen: Am heutigen Samstag eröffnet sie ihr Ladengeschäft "PiNoPa" für individuelle Kindermode. Damit erfüllt sich die 35-Jährige einen lange gehegten Traum.

"Handarbeiten haben mich schon als Kind fasziniert, zumal mein Opa Schneider war", erklärt die Mutter dreier Kinder. Diese haben vor sieben Jahren als Ideengeber zum Fertigen eigener Kleider fungiert. "Ich habe am Esstisch zu nähen begonnen, zog später in ein eigenes Arbeitszimmer im Keller und habe jetzt sogar zwei Zimmer: mein Atelier und mein kleines Geschäft", freut sich die Walldürnerin.

Das "PiNoPa"-Programm – der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer Kinder Pia, Noah und Paula zusammen – besteht dabei ausschließlich aus handgefertigter Kleidung, die alle Bedürfnisse von Kindern und Eltern erfüllt. "Während Eltern auf Qualität, eine saubere Verarbeitung und gute Stoffe achten, wünschen sich die Kleinen meist möglichst bunte und farbenfrohe Kleidungsstücke", betont Kerstin Heneka aus eigener Erfahrung als Mutter.

Im Detail gestaltet werden die Kleider nach den Wünschen des jungen Publikums, wobei die Fantasie so gut wie keine Grenze kennt. "Bestickt wird je nach Geschmack der Kinder – von dekorativen Mustern über Tiere bis hin zu den vor allem bei den Jungs beliebten Baustellenfahrzeugen und Autos oder schlicht dem Namen des Kindes als Schriftzug ist alles machbar", schildert sie der Rhein-Neckar-Zeitung.

Ein weiterer Faktor speziell bei Kinderkleidung ist der Fokus auf Zweckmäßigkeit. "Zwar steckt in Kindermode auch das Wort ,Mode‘, doch muss die Kleidung eher alle Bewegungen mitmachen als modischen Trends folgen. Auf dem Spielplatz, im Sandkasten, beim Wasserspielen oder Fahrradfahren zählt vor allem Robustheit", lässt Kerstin Heneka wissen.

Besonders gefragt sei "mitwachsende" Kleidung: "Vor allem Schals und Mützen können die Kinder über einen ganzen Lebensabschnitt und darüber hinaus begleiten", schildert sie. Einzig die gern mit Namen versehenen Lederschühchen wachsen nicht mit, dafür können die für gewöhnlich eher weit geschnittenen Pumphosen "durchaus zwei oder drei Größen lang passen". So ist ihr Programm auf die Phase vom Kleinkind- bis Kindergartenalter angelegt.

Neben der Zweckdienlichkeit steht freilich die Individualität im Vordergrund. "Jeder Mensch ist eine eigene Persönlichkeit und verdient eigene, ganz persönliche Kleidung, durch die er sich verwirklichen kann", betont die 35-Jährige. Das beginne schon im Kleinkindalter bei Taufkleidern und setze sich das ganze Leben lang fort: "Viele Kinder haben schon früh ihren eigenen Geschmack und ihren eigenen Willen entwickelt, was ich total faszinierend finde." Letztlich lässt sich sogar das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. "Farbenfrohe Kleidung fällt leichter auf und ist einfacher dem entsprechenden Besitzer zuzuordnen. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn mal etwas verloren geht und in der Kiste des Kindergartens wieder auftaucht", lässt sie wissen.

Ihre "PiNoPa"-Kleider verstehen sich dahingehend nicht nur als Unikate, sondern auch als zu 100 Prozent handgefertigt – in Walldürn und mit regionalen Rohstoffen. "Die Stoffe kaufe ich überwiegend bei Folhoffer in Walldürn ein, das Leder stammt aus Miltenberg. Es ist mir wichtig, dass ich die Werkstoffe vor Ort anfassen und die Qualität prüfen kann – auch das ist eine Form von Nachhaltigkeit. Es geht nicht um ,Fast Fashion‘, sondern um schöne und langlebige Kleidung, die so manches aushält", verdeutlicht Kerstin Heneka ihre Philosophie.

Meist arbeitet sie nachmittags oder abends – "wie es grad reinläuft und Spaß macht", hält sie lachend fest. Ihre Wege sind kurz: Gefertigt wird im Atelier im Erdgeschoss, beraten und verkauft in einem seit Oktober letzten Jahres liebevoll hergerichteten Kellerraum des Eigenheims. Davon können sich die großen und kleinen Kunden ab dem heutigen Tag überzeugen – nach dem Motto: Kommen, sehen, staunen und fündig werden!

Info: "PiNoPa"-Kindermoden eröffnet am heutigen Samstag in der Adresse Im Hollerstock 10. Feste Öffnungszeiten gibt es nicht, Termine sind nach Rücksprache mit Kerstin Heneka, Tel. 0170/5409586, abzustimmen.