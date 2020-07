Eingezwängt zwischen dem alten Rathaus und dem Bücherladen befindet sich ein Altbau, in dem bereits im September ein „TigeR“ seinen Betrieb aufnehmen möchte. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Die Krippen der Walldürner Kindergärten sind im kommenden Kindergartenjahr voraussichtlich voll ausgelastet, "das Angebot befriedet aber die Nachfrage". Das teilte Hauptamtsleiter Helmut Hotzy am Montag im Gemeinderat mit. Bei den Kindern über drei Jahren könnte es dagegen zu Engpässen kommen, die die bevorstehende Erweiterung des Kindergartens St. Martin um zwei Gruppen und einen Bewegungsraum in Zukunft verhindern soll.

Bis zur Fertigstellung im Februar 2021 kann die Stadtverwaltung Kinder aus der Kernstadt nach Rippberg verweisen, um den Rechtsanspruch der Eltern auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen. Außerdem soll die Erweiterung von St. Martin den Kindergarten St. Marien entlasten, der eine "Notgruppe" in seinem Turnraum untergebracht hat. In den Stadtteilen kommen dagegen vermutlich alle Kinder gemäß den Voranmeldungen in der gewünschten Betreuungsform unter.

Nach einem Antrag der SPD verzichtet die Stadtverwaltung darauf, die Elternbeiträge um 1,9 Prozent anzuheben. Lediglich die DCB-Fraktion stimmte dagegen. Weil Walldürn damit von den Regelsätzen abweicht, muss die Stadt den Kirchen als Träger der Kindergärten die Differenz bezahlen. Hotzy zufolge muss die Stadt somit rund 10.000 Euro an die katholische Kirche und weitere 1000 Euro an die evangelische Kirche auszahlen.

Dass Walldürn nun darauf verzichtet, junge Eltern mit höheren Gebühren zu belasten, ist nicht allein der Pandemie geschuldet. Gemeinderat Manuel Sturm plädierte dafür, dass Beiträge für die Kinderbetreuung generell eher nach unten als nach oben gehen sollten: "Die 11.000 Euro sind aus meiner Sicht an der richtigen Stelle – nämlich bei jungen Familien – angelegt."

St. Georg Walldürn: Der Kindergarten hat drei Krippen für je zehn Kleinkinder unter drei Jahren (U3) sowie 82 Plätze für Kinder über drei Jahren (Ü3), die sich in Regelgruppen und solche mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) unterteilen. Aus einem Besuch der Krippe ergibt sich nicht automatisch ein Anschlussplatz in einer der Gruppen.

St. Marien Walldürn:Es gibt eine Krippe für zehn Kleinkinder sowie eine Ganztagsmischgruppe für fünf Kinder U3. Außerdem gibt es 78 Plätze in Regelgruppen, VÖ und eine Ganztagsgruppe.

St. Martin Walldürn: Der Kindergarten hält für Kleinkinder U3 drei Plätze bereit, für Kinder Ü3 sind es 69 Plätze in Regelgruppen und VÖ.

Evangelischer Kindergarten Walldürn: Hier gibt es 50 Plätze für Kinder Ü3 in Regelgruppen.

St. Valentin Altheim: Der Kindergarten hat eine Krippe für zehn Kleinkinder U3 und zwei altersgemischte Gruppen mit 47 Plätzen für Regelgruppen und VÖ. Kleinkinder U3 belegen in altersgemischten Gruppen einen Doppelplatz.

St. Wendelin Glashofen: Hier gibt es zwei altersgemischte Gruppen mit 38 Plätzen für Regelgruppen und VÖ.

St. Raphael Rippberg: Rippberg hat zwei altersgemischte Gruppen mit 47 Plätzen für Regelgruppen, VÖ und Ganztagsgruppen.

"TigeR" Walldürn: Voraussichtlich ab September nimmt in der Kernstadt eine "Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen" für sieben Kinder U3 den Betrieb auf.

Keine Ferienbetreuung: Aufgrund des Betriebs unter "Pandemiebedingungen" bietet die Stadt aktuell keine Ferienbetreuung an, um zu verhindern, dass Kinder aus unterschiedlichen Einrichtungen zu engen Kontakt haben.