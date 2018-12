Walldürn. (jam) Ein Christbaum, der in luftiger Höhe einen Baukran ziert: Zu sehen ist dieser ungewöhnliche Anblick aktuell von der Bundesstraße B27 aus. Die Idee dazu hatte Landwirt Martin Stolz, der gerade seinen Bauernhof um einen modernen Milchviehstall erweitert. "Man muss doch heutzutage etwas für Weihnachten tun!", so seine Begründung. Ein zweiter Kran hatte den Baum im Rahmen von Reparaturarbeiten in die Höhe gehievt.