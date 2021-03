Von Tabea Laier

Walldürn. "Mir geht es um das Machen, nicht um den Erfolg", sagt Beatrice Fernandez, geborene Maichle, die seit einigen Jahren Kinderbücher schreibt. Zwei Bücher hat die gebürtige Walldürnerin schon verlegt, drei weitere bereits geschrieben. Ihre Leidenschaft für Geschichten und vor allem für die Unterhaltung ihrer Mitmenschen entdeckte sie schon in ihrer Kindheit. Aktuell erfreut sie zahlreiche Kinder mit "Balduin, der Oberfroschkommandant von Rechtenstein".

In Rechtenstein lebt die 58 Jahre alte Mutter von zwei Kindern heute auch selbst. Von Walldürn zog sie über Hainstadt, Mosbach, Hamburg bis schließlich Rechtenstein quer durch Deutschland. Auch beruflich sammelte sie immer wieder neue Erfahrungen. Sie begann mit einer Ausbildung im Schauspiel, arbeitete schließlich beim NDR, sattelte über zur Reiseverkehrsfrau, eröffnete anschließend ein eigenes Fitnessstudio und fand ihr Glück dann schließlich im Schreiben von Kindergeschichten.

Foto: zg

Ebenso vielfältig wie ihre Wohnorte und Berufe sind ihre Geschichten. "Ich habe schon immer gerne Geschichten erfunden", erzählt Beatrice Fernandez. Ihr großer Traum war aber vor allem das Aufnehmen und Vorspielen dieser Geschichten. Deshalb nahm sie mit einem Freund schon als Kind Geräusche mit ihrem alten Kassettenrekorder auf und erfand dazu Geschichten, die sie zusammen einsprachen. Viele Erzählungen führten die beiden dann auch als Theaterstück ihren Eltern vor.

Mit elf Jahren stellte sich Beatrice Fernandez auf den Marktplatz in Mosbach und spielte ein Kasperletheater vor, oder sie verkleidete sich als Clown und machte Spaß für die anderen Kinder. "Ich habe schon immer gerne vorgelesen, zum Beispiel meinem jüngeren Freund, und es wollten auch immer viele zuhören", erinnert sich Beatrice Fernandez. Ihre Leidenschaft sei das Aufnehmen von Tönen gewesen.

"Jetzt bin ich dort angekommen, wo ich früher schon hinwollte. Ich habe mein Glück gefunden", meint die Autorin. Denn Beatrice Fernandez schreibt ihre Geschichten nicht nur, sondern sie präsentiert sie auch so lebendig wie möglich. Zu jeder Geschichte schreibt sie selbst ein Lied über die Protagonisten, das sie dann zusammen mit den Kindern vorspielt. "Das ist dann ein bisschen wie ein Kindermusical", erklärt sie. Außerdem baut sie in die Lesungen passende Geräusche und Bilder ein.

Die fantasievollen Bilder zieren auch das Buch. Beatrice Fernandez produziert ihre Bilder selbst, indem sie einen Hintergrund aus der Natur fotografiert und dann eine selbst gemalte Zeichnung der Charaktere einfügt. Zunächst sei sie unsicher gewesen, ob sie ihre Bücher wirklich selbst illustrieren könne, erzählt sie, doch dann habe sie den Kindern die Bilder gezeigt "und die waren ganz begeistert und wollten unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht".

Foto: zg

Die Geschichten von Beatrice Fernandez regen stets die Fantasie an. Die Protagonistin ihres ersten Buches, "Schildi, die kleine Schildkröte", die loszieht, um die Liebe ihres Lebens zu suchen, ist zum Beispiel als Stück Holz illustriert. "Dadurch, dass man seine Fantasie einsetzen muss, werden die Geschichten lebendig", findet Fernandez.

Nach Corona möchte die Autorin unbedingt wieder mehr in Schulen gehen und die Kinder durch ihre Geschichte über den Frosch Balduin mit ihrer Kreativität anstecken: Balduin möchte heiraten, doch kurz vor der Hochzeit hört er ein eigenartiges Geräusch, dem er auf die Schliche kommen möchte. Gemeinsam mit einer Hummel, einer Maus und einer Libelle kommt es zu einer großen Rettungsaktion. Auch Wissenswertes über Rechtenstein, wo die Geschichte spielt, wird spielerisch eingebunden, sodass die jungen Rechtensteiner Leser gleichzeitig viel über ihre Heimat lernen.

Auch wenn zur Froschgeschichte eine Fortsetzung geplant ist, arbeitet Beatrice Fernandez gerade an einer neuen Idee: Klara, die kleine Schnecke, möchte verreisen. Weil sie aber so langsam ist, kommt sie nie von zuhause weg. Andere Schnecken schicken ihr Ansichtskarten. "So lernt sie, in Gedanken zu verreisen. Das passt ja auch zu unserer aktuellen Lage mit Corona", meint Beatrice Fernandez.

Die Ideen zu ihren Geschichten kommen der Autorin ganz zufällig. "Wenn ich spazieren bin und mich ganz unbeschwert fühle, dann fällt mir irgendwas aus der Natur auf, woraus sich dann eine Geschichte entwickelt", sagt sie.

Ein weiterer Ort, an dem sie immer wieder auf Ideen kommt, ist eine Grundschule, in der sie eine Betreuung anbietet und mit den Kindern spielt. "Kinder haben so viel Fantasie", beobachtet sie. Mit den Kindern führt sie regelmäßig Projekte durch, bei denen sie zum Beispiel Wände mit Bäumen bemalen oder sich Ideen für eine neue Schulhofgestaltung ausdenken.

Auch wenn Beatrice Fernandez ihr anderes großes Hobby, ihre Wildbienen, beobachtet, kommen ihr Ideen. "Von Bienen kann man so viel lernen, da macht jede Biene alles und alle arbeiten zusammen. So möchte ich auch jeden Tag leben", sagt die Autorin.

Info: "Balduin der Oberfroschkommandant" ist über Bookmundo für 22 Euro bestellbar. Auf 65 Seiten ist die Geschichte über Zusammenhalt mit vielen kreativen Bildern abgedruckt.