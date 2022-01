Auf dem Areal der ehemaligen Bauschlosserei Günther in der Hebelstraße will ein Investor zwei Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohnungen errichten. Doch der Ausschuss für Technik und Umwelt versagte dem Projekt das gemeindliche Einvernehmen. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Wohnungsbauprojekte sprießen in Walldürn derzeit nur so aus dem Boden. Über zwei weitere Großprojekte, die zusammen genommen 56 neue Wohneinheiten in der Kernstadt schaffen sollen, hatte am Mittwoch der Ausschuss für Technik und Umwelt zu beraten. Grünes Licht gab das Gremium jedoch nur für das größere der beiden Projekte.

Vier dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit jeweils zehn Wohnungen sollen zusammen mit einer Tiefgarage auf einem Grundstück in der Neuen Altheimer Straße entstehen. 18 Stellplätze und zwei Fahrradabstellflächen ergänzen das Ensemble. Der Antragsteller hat sich dazu verpflichtet, die Kosten für die innere Erschließung selbst zu tragen.

Grünes Licht: Platz für vier Mehrfamilienhäuser mit je zehn Wohneinheiten sowie eine Tiefgarage und Stellplätze bietet dieses Grundstück in der Neuen Altheimer Straße. Foto: Bernd Stieglmeier

Unter anderem muss der Investor voraussichtlich einen Feldweg im Eigentum der Stadt ausbauen, der als Zufahrt für weitere private Stellplätze vorgesehen ist. Falls die angrenzende Wilhelm-Röntgen-Straße für die künftige Wohnnutzung aktive oder passive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich macht, muss der Antragsteller diese finanzieren. Nachdem Klaus Müller aus dem Stadtbauamt den Bauantrag vorgestellt hatte, erteilte der Ausschuss für Technik und Umwelt das gemeindliche Einvernehmen.

Rege Diskussionen und Stellungnahmen löste dagegen ein Bauantrag für zwei Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohneinheiten und einer geschlossenen Mittelgarage auf dem Grundstück der ehemaligen Bauschlosserei Günther in der Hebelstraße aus. Mit zehn Nein- und drei Ja-Stimmen versagte das Gremium dem Projekt die Zustimmung – entgegen der Empfehlung der Verwaltung.

Stadtrat Rolf Günther (SPD) begrüßte zwar grundsätzlich die Bebauung innerörtlicher Baulücken, sah jedoch bei diesem Projekt viele offene Fragen: Zum einen kritisierte er, dass es sich bei den geplanten Gebäuden von der Ansicht her um eine dreigeschossige Bauweise handle, obwohl laut Bebauungsplan nur eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen zulässig sei. Offensichtlich sei das Dachgeschoss so geplant, dass die anzurechnende Fläche dank fehlender 0,1 Quadratmetern nicht die Definition als Vollgeschoss erfülle.

Seine Bitte an die Verwaltung lautete daher, die errechnete Fläche genaustens zu prüfen. Zum anderen bemängelte er die Höhe und verdichtete Bauweise des Gebäudekomplexes, der sich nicht in die Umgebung mit überwiegend Einfamilienhäusern einpasse. "Wir sind vonseiten der SPD-Gemeinderatsfraktion der Ansicht, dass nicht alles voll ausgereizt werden muss, was der Bebauungsplan hergibt", merkte Rolf Günther an.

Außerdem erinnerte der SPD-Sprecher daran, dass es bei früheren Tiefbauarbeiten in der Hebelstraße – etwa beim Kanalbau im Einmündungsbereich in die Wettersdorfer Straße, bei der Unterkellerung von Neubauten sowie beim Anschluss von Versorgungsleitungen – zu Problemen wegen der Bodenbeschaffenheit gekommen sei. Teilweise hätten Anwohner sogar wegen des felsigen Grunds auf eine Unterkellerung verzichtet. Im Bauantrag sei dagegen von einem "gewachsenen, bindigen Boden" die Rede.

Günther warnte davor, dass die Tiefbauarbeiten für das Wohnprojekt möglicherweise Vibrationen erzeugen könnten, die daraufhin die Umgebungsbebauung beschädigen. Deshalb empfahl er eine Bestandsaufnahme der Gebäude vor und nach der Baumaßnahme, um mögliche schadensrechtliche Ansprüche zu wahren.

Zuletzt kritisierte Rolf Günther die geplante Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage. Sie soll im Kurvenbereich innerhalb der Einmündung Hebelstraße und Obere Hangstraße liegen. Solange diese offenen Fragen nicht beantwortet seien, könne die SPD-Fraktion dem Bauantrag keine Zustimmung erteilen. Steffen Ullmer von der CDU und Jürgen Schmeiser von der DCB zeigten sich dem Vorhaben gegenüber ebenfalls kritisch.

Für private Bauvorhaben in der Dr.-Trautmann-Straße, der Hauptstraße, dem Theodor-Heuss-Ring und der Wettersdorfer Straße gab es Zustimmung.

Die Schreinerei Neuberger aus Altheim erhält den Auftrag für die Brandschutzertüchtigung des Verwaltungsgebäudes "Schloss" (50.016 Euro) und des Verwaltungsgebäudes des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn (24.704 Euro). Die Elektroinstallationen für die Erweiterung des vierten Klassenzimmers und den Neubau eines Außentreppenhauses an der Rippberger Grundschule übernimmt die Firma Hess Elektro aus Walldürn (76.223 Euro).