Mit schwerem Gerät werden derzeit in der Dr.-Trautmann-Straße Bäume gefällt. Die Stadtverwaltung will das ehemalige Aldi-Areal so schnell wie möglich erschließen, um sechs Bauplätze zu schaffen. Es gibt bereits mehrere Interessenten. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (Sti./jam) Vor mehr als zehn Jahren ist der Aldi-Markt in der Dr.-Trautmann-Straße abgebrannt. Seitdem wird ein großer Teil des Areals als Parkplatz genutzt. Doch nun erhält das "Filetstück" im Herzen Walldürns eine neue Nutzung. Privatpersonen sollen sich dort den Traum vom Eigenheim erfüllen können. Die vorbereitenden Arbeiten, um dort sechs Bauparzellen zu erschließen, haben bereits begonnen: Seit dieser Woche fällen Arbeiter dort Bäume. Und der Ausschuss für Technik und Umwelt trieb das Projekt am Dienstag auf Verwaltungsebene nach vorne: Das Gremium vergab die Planung für die Erschließung des ehemaligen Aldi-Areals an das Ingenieurbüro Walter und Partner aus Tauberbischofsheim zum Angebotspreis von 29.108 Euro für die Verkehrsanlage und 18.728 Euro für die Kanalisation.

"Innenverdichtung kostet Geld"

Mit der Erschließung im Herzen Walldürns setzt die Stadt ein Statement, welchen hohen Wert sie der Innenverdichtung beimisst. Denn die Baureifmachung des Geländes mit seiner großen Asphaltschicht ist teuer. Den errechneten Quadratmeterpreis gab die Verwaltung im vergangenen Jahr – damals noch nur für fünf Grundstücke – mit etwas mehr als 210 Euro an. "Zu diesem Preis kann man in Walldürn keine Bauplätze an Privat verkaufen", erklärt Bürgermeister Markus Günther auf Nachfrage der RNZ. Deshalb hatte sich der Gemeinderat nach einiger Diskussion darauf geeinigt, 130 Euro für den Quadratmeter innerhalb der begehrten Wohnlage zu verlangen.

Damit erhält die Stadt zwar einen marktgerechten Preis, subventioniert aber jeden der sechs Bauplätze mit rund 40.000 Euro. "Innenverdichtung kostet Geld", hatte Fabian Berger, der Fraktionsvorsitzende der CDU, im Sommer des Vorjahrs bei einer längeren Diskussion im Gemeinderat betont. Er hatte zudem die Bezeichnung "Filetstück" für das Mini-Baugebiet ins Spiel gebracht. Während die Christdemokraten diese Subventionierung mittrugen, hatten sich die Demokratischen Christlichen Bürger (DCB) dagegen ausgesprochen und wiederholten ihre Kritik unter anderem bei der Verabschiedung des aktuellen Haushalts.

Damals prangerte der DCB-Vorsitzende unter anderem scheinbare Fehler der Verwaltung in der langen Vorgeschichte des Aldi-Areals an: "Erst wurde es in einer als vielversprechend verheißenden Veräußerung an einen Investor übertragen. Nach dessen Insolvenz in anderer Angelegenheit konnte es nur mit höheren Kosten zurückgekauft werden." Dieser Behauptung widerspricht Bürgermeister Markus Günther: "Wir haben den Vertrag mit dem Investor so gestaltet, dass wir, sollte er nicht bauen können, das Gelände zum gleichen Preis wieder zurückkaufen können."

Nach der Pleite des ursprünglichen Investors hatte kein anderer Bauträger Interesse gezeigt. Denn während die Stadt den Quadratmeterpreis für Privatpersonen künstlich drücken darf, geht dies bei gewerblichen Interessenten nicht ohne Weiteres. "Die Fläche verbilligt an einen Investor zu verkaufen, ist wettbewerbsrechtlich problematisch", erklärt Günther.

Die Ausweisung von Bauplätzen für Privatpersonen auf dem Areal war demnach der logische nächste Schritt. "Prinzipiell ist eine Einzelhausbebauung vorgesehen. Es könnte aber auch eine Ausnahme wie zum Beispiel ein Doppelhaus geben", erklärt Meikel Dörr aus der Stabsstelle des Bürgermeisters. Vonseiten der Verwaltung sei vorgesehen die Bauplätze "so schnell wie möglich bebaubar zu machen". Dass die hohen Erschließungskosten nun nicht erwirtschaftet werden können, ist der Preis dafür, dass man – zumindest für sechs Bauherren in Walldürn – keinen unbebauten Boden auf der grünen Wiese opfern muss.