Von Anthea Fischer

Walldürn. In einem festlichen Rahmen fand in der Volksbank Franken am Dienstagabend die 19. Einbürgerungsfeier des Neckar-Odenwald-Kreises statt. Für die ansprechende musikalische Umrahmung sorgte ein Trio der Musikschule Walldürn, bestehend aus Jutta Pfeil am Klavier sowie Simone Bleifuß und Silvia Duschek mit ihren Violinen. Eingebürgert wurden elf Personen, davon sieben Frauen und vier Männer. Außerdem wurde der Einbürgerung von weiteren 15 neuen deutschen Staatsbürgern gedacht.

Der Generalbevollmächtigte der Volksbank Franken, Holger Dörr, hieß zunächst die Anwesenden willkommen und ermutigte dann die Gäste, sich politisch und gesellschaftlich einzubringen, um so die Gemeinschaft zu bereichern. "Denn nur, wenn alle mithelfen, kann etwas gelingen", sagte Dörr.

Als Gastgeber des Abends widmete sich Landrat Dr. Achim Brötel in seiner Ansprache den neuen deutschen Staatsbürgern. Mit einem Blick auf die Historie der Stadt Walldürn verglich er die früheren Zeiten mit unserer heutigen Situation: "An solche festlichen Einbürgerungsfeiern wie heute war früher in Zeiten von Krieg, Vertreibung, Versklavung und Unterdrückung nicht zu denken", so der Landrat. Gut sei deshalb, dass sich Deutschland der Welt geöffnet habe und dadurch bunter und vielfältiger geworden sei, was eine Bereicherung darstelle.

Dr. Brötel betonte, dass Heimat nicht automatisch das Gleiche wie der Geburtsort sei, sondern der Ort, an dem das ‚Wir‘ eine Bedeutung bekomme, weshalb man auch mehr als nur eine Heimat haben könne. "Wichtig ist, dass man mit dem Herzen und dem Verstand in der neuen Heimat angekommen ist", sagte der Landrat und ergänzte: "Wo Verschiedenheit heimisch wird, verändert das unser Zusammenleben. Die offene Gesellschaft verlangt uns allen einiges ab: jenen, die ankommen, genauso wie denen, die sich für Neues öffnen müssen."

Doch die Verschiedenheit sei gut und am Ende sei das Wichtigste, dass sich alle Einzubürgernden für Deutschland entschieden hätten und ‚Ja‘ zu diesem Land sagten. Der Landrat hob hervor: "Halten Sie ruhig an ihren Wurzeln fest, lassen Sie aber bitte auch neue wachsen." Denn die Einbürgerung sei keine Abkehr von der jeweiligen Vergangenheit, sondern ein Bekenntnis zu einer gemeinsamen Zukunft. Für diese seien besonders Offenheit und gegenseitiger Respekt essenziell.

Auch die Werte, die für Deutschland stünden, wie Freiheit, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das Rechtssystem und vieles mehr, seien für das Einleben maßgeblich und wertvoll. Das aktive Einbringen jedes Bürgers sei entscheidend, weshalb Dr. Achim Brötel die neuen Staatsbürger ausdrücklich dazu einlud, sich gesellschaftlich zu engagieren.

Bürgermeister Markus Günther betonte in seinem Grußwort ebenfalls die Werte Deutschlands, zu denen vor allem Freiheit und Sicherheit gehörten. Ebenfalls unterstrich er die Bereicherung durch neue Staatsbürger, aber auch die Herausforderungen, die Integration mit sich bringe. Er schloss sein Grußwort mit dem Satz: "Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich freue mich auf Sie!"

Marouane Benassou ergriff das Wort stellvertretend für die Einzubürgernden. "Es ist mir eine Ehre, meine Geschichte zu erzählen", so der gebürtige Marokkaner. Bereits in seinem Herkunftsland habe er Deutsch gelernt, da er in Deutschland studieren wollte, auch wenn ihm leider später kein Visum genehmigt wurde. "Dennoch war es für mich ein großer Gewinn, diese Sprache gelernt zu haben", so Marouane Benassou. Als Dolmetscher habe er im deutschen Konsulat gearbeitet und dadurch die deutsche Mentalität kennengelernt. Dies und zwei weitere Gründe, nämlich seine Urlaube in Deutschland und das Zusammenleben mit seiner deutschen Frau, die er in Marokko kennenlernte, bewahrten ihn vor einem Kulturschock, als er endgültig nach Deutschland zog.

Ein Schmunzeln zauberte er auf die Gesichter der Anwesenden, als er davon erzählte, wie er mit seiner Frau Kartoffelsalat und Spätzle machte. Sein großer Traum sei es zwar gewesen, in der deutschen Autoindustrie zu arbeiten, die ihn so faszinierte, doch auch mit seiner jetzigen Arbeit in der JVA in Adelsheim sei er sehr zufrieden. "Meine Mutter wäre sehr stolz auf mich, dass ich dort als Sprachvermittler arbeite. Denn sie selbst hat lange in einem Frauengefängnis gearbeitet", so der nun deutsche Staatsbürger. Neben einem Dank an alle Unterstützer schloss Marouane Benassou seine Rede mit den Worten: "Ich freue mich auf meinen nächsten Lebensabschnitt in diesem tollen Land!"

Ehe Landrat Dr. Achim Brötel den Einzubürgernden die Urkunden überreichte und damit den formalen Akt der Einbürgerung vollzog, präsentierte sich der Neckar-Odenwald-Kreis in einem 19-minütigen Imagefilm.