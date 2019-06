Walldürn. (pol) Betrunken und ohne Führerschein ist ein 60 Jahre alter Rollerfahrer am Samstagabend auf der Kreisstraße bei Gerolzahn gestürzt. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholvortest einen Wert von fast 2,3 Promille. Nachdem der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgegeben hatte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam, weil er nicht in der Lage war, seinen Heimweg alleine fortzusetzen. In der Gewahrsamszelle der Polizei durfte er dann ausnüchtern. Neben der Strafanzeige wartet nun noch eine Gebührenrechnung auf den 60-Jährigen: für den Aufenthalt im Polizeigewahrsam.