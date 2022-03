Von Janek Mayer

Walldürn. Was passiert mit dem Abfall, den Verbraucher in die Gelbe Tonne werfen? Für viele Millionen Menschen im süddeutschen Raum lautet die Antwort, dass ihre Kunststoffverpackung früher oder später den Weg nach Walldürn in die Sortieranlage der Firma Alba-Recycling findet. Dort rumpelt sie auf Förderbändern an Abzweigungen mit Magneten, Kameras, Infrarotsensoren, elektrischen Strömen und Luftdüsen vorbei, um letztlich akribisch sortiert zusammen mit ihresgleichen zu einem Ballen gepresst zu werden. Denn erst diese Sortenreinheit erlaubt es, dass der Wertstoff recycelt werden kann. Weil aber zum Beispiel Wurst- und Käseverpackungen als Mischkunststoff bislang nicht recycelt werden konnten und außerdem noch allerhand Fehlwürfe wie Grünschnitt, Bowlingkugeln oder halbe Schiffsmotoren das Sortieren erschweren, landet aktuell noch knapp die Hälfte des Mülls, der bei Alba angeliefert wird, später in der energetischen Verwertung – sprich: Er wird verbrannt. Hier kommt eine weltweit einzigartige Anlage ins Spiel, die diesen Wert deutlich drücken soll. Die Alba-Group möchte sie vorzugsweise bis 2024 an ihrem Standort in Walldürn errichten.

Die schweren Lkw zermahlen verwehten Kunststoff zu Mikroplastik. Foto: Janek Mayer

Enormer Flächenbedarf

Dafür benötigt das Unternehmen eine enorme Fläche im Verbandsindustriepark. Wie Albas Pressesprecher Henning Krumrey im Gespräch mit der RNZ bestätigt, plane man mit einer vergleichbaren Größe zur bisherigen Sortieranlage. Er spricht von sieben Hektar. Flächen für den internen Verkehr und einen geplanten Lkw-Stellplatz sind da noch gar nicht berücksichtigt.

Dieser Flächenhunger stößt allerdings bei einigen Einwohnern Walldürns auf Widerstand. So forderte etwa der Unternehmer Dieter Goldschmitt, wertvolle Industrieflächen im VIP "nicht leichtfertig zu verschwenden". Bürgermeister Markus Günther kann solche Bedenken nicht nachvollziehen: "Diese Fläche harrt darauf, entwickelt zu werden." Günther zufolge stehen nach einem Verkauf an Alba noch mehr als zehn Hektar im Verbandsindustriepark zur Verfügung. Das Gemeindeoberhaupt begrüßt, dass sich ein etabliertes Unternehmen nun weiter ausdehnen möchte. "Wir bieten Firmen, die sich bei uns ansiedeln, zusätzliche Optionsflächen an und halten diese vor. Dieses Vorgehen hat sich bewährt."

Doch es gibt natürlich weitere Kritik an den Expansionsplänen, und die Liste der Beschwerden ist lang: In Leserbriefen an die RNZ bemängelten Bürger unter anderem die Versiegelung des Bodens, die bezogen auf die Fläche wenigen neuen Arbeitsplätze, eine Zunahme der Lastwagen, die Müll anliefern und abtransportieren, die Geruchsbelästigung und allem voran den Plastikmüll, der von der Sortieranlage in die Natur weht. Wenig Gegenliebe gab es zudem für das intransparente Vorgehen. Alba hatte seine Pläne im Vorfeld unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Gemeinderäten aus Hardheim, Höpfingen und Walldürn vorgestellt. Das Projekt stand bisher weder beim Gemeindeverwaltungsverband noch beim Walldürner Gemeinderat auf einer öffentlichen Tagesordnung.

Im Januar 2019 bildete sich eine lange Lkw-Schlange vor der Alba-Sortieranlage. Ein neues Zeitsystem verschafft Abhilfe, Lkw-Stellplätze sollen das Problem nun vollends lösen. Foto: Janek Mayer

Wertstoffe vor Verbrennung retten

Inzwischen haben Stadt und Unternehmen reagiert und das Millionenprojekt der Firma Alba im Rahmen einer Pressekonferenz aus ihrer Sicht vorgestellt. Dabei erklärte Chemiker Dr. Richard von Goetze, der bei der Alba-Group die Abteilung Chemisches Recycling leitet, dass die Firma Alba Material, das bislang nur für die Verbrennung taugte, für das Recycling nutzbar machen möchte. Bevor allerdings Partnerunterfirmen von Alba mit modernster Technologie diese Verbundverpackungen verarbeiten können, muss das Unternehmen erst einmal dieses sogenannte 350-Material mit spezieller Technik herausfiltern. Die bestehenden fünf Alba-Sortieranlagen in Deutschland – und auch sämtliche anderen Anlagen weltweit – können das derzeit nicht leisten. Dafür braucht es eine innovative Nachsortierung, die der Wettersdorfer Ingenieur und Alba-Mitarbeiter Thomas Herkert federführend konzipiert hat. "Im Ergebnis kann also ein erheblicher Teil der Verpackungsabfälle vor der Verbrennung gerettet werden", erklärt Pressesprecher Krumrey. So lassen sich Ressourcen einsparen, weil letztlich weniger Erdöl für die Herstellung neuen Kunststoffs benötigt wird.

Laut Umweltbundesamt rechnet es sich, wenn Alba am Standort Walldürn künftig 60 statt 50 Prozent des angelieferten Mülls aufbereiten kann: "Aus Umweltschutzsicht ist es sinnvoll, vermehrt Altkunststoffe aus dem Restmüll abzuschöpfen und einer möglichst hochwertigen werkstofflichen Verwertung zuzuführen. Denn diese Verwertung ist – wie viele Ökobilanzen zeigen – vorwiegend die umweltgünstigste Entsorgungsvariante."

Starker Wind weht regelmäßig Plastik vom Hof in die Natur, wo es sich unter anderem in einem angrenzenden Bach ansammelt. Foto: Janek Mayer

Kapselkonzept gegen Müllverwehung

Manchen Walldürner interessiert es allerdings wohl eher, welche Veränderung die Verdopplung der Anlagengröße für seine Stadt hat. Glaubt man dem Unternehmen Alba, sorgt die Erweiterung eher dafür, dass Probleme wie Windverwehungen und Lkw-Staus abnehmen und die Geruchsbelästigung zumindest nicht weiter zunimmt. Dass künftig weniger Plastikmüll vom Alba-Gelände in die Natur eingetragen werden soll, begründet Pressesprecher Krumrey mit fünf Meter hohen Seitenwänden, mit denen sein Unternehmen die Bestandsanlage optimieren will. Außerdem will man die Lastwagen detaillierter kontrollieren und das Reinigungsteam verstärken, das täglich ausrücken soll, um Müll rund um die Alba-Anlage einzusammeln.

Bei der neuen Nachsortieranlage stelle sich das Problem der Plastikverwehungen laut Krumrey gar nicht erst, weil die Lastwagen dort komplett im windgeschützten Innenraum be- und entladen werden. Damit ließen sich die Einträge in die Umwelt erheblich reduzieren. Und tatsächlich zeigt ein Blick nach Marl, wo Alba-Recycling jüngst eine 80 Millionen Euro teure Sortieranlage mit ebendiesem Kapselkonzept errichtet hat, dass Müllverwehungen in der Stadt im nördlichen Ruhrpott keine Schlagzeilen machen. Das haben ein Anwohner einer nahegelegenen Siedlung sowie ein Umweltschutzverein gegenüber der RNZ bestätigt.

Was den Geruch angeht, halten sich die Vorteile dagegen in Grenzen. Bewohner der Marler Zollvereinsiedlung beschweren sich, dass zu bestimmten Zeiten die Aktivkohlefilter der Sortieranlage offensichtlich versagen und unangenehme Gerüche bis zu ihren Wohnhäusern wabern. Ohnehin sprechen die drei Vertreter der Alba-Group im Rahmen der Pressekonferenz nur davon, diese Filter in der neuen, eingekapselten Anlage verbauen zu wollen. Am Gestank rund um die bestehende Anlage wird sich also wohl erst einmal nichts ändern.

Ein anderes Ärgernis – den Rückstau der anliefernden Lkw über den gesamten Zubringer bis zur Bundesstraße – hat Alba bereits weitgehend in den Griff bekommen – und zwar mit einem Zeitsystem für die Brummifahrer. Ein neuer Stellplatz mit mehr als 120 Lkw-Parkplätzen soll nun noch die letzten Staus vermeiden, die zum Beispiel dann auftreten, wenn sämtliche anliefernden Lastwagen aufgrund von vereisten Straßen erst zur Mittagszeit den Walldürner Standort anfahren können. Laut Pressesprecher Krumrey sind 55 dieser Stellplätze reiner Puffer, für die das Unternehmen keine ökonomische Verwendung hat.

Die Firma Alba lagert auf dem Freigelände sortierte Kunststoffverpackungen. Foto: Janek Mayer

Verkehrsaufkommen gerechtfertigt

Krumrey rechnet damit, dass sich die Zahl der Lastwagen, die ab 2024 den dann doppelt so großen Alba-Standort ansteuern, gegenüber heute um rund 50 Prozent erhöht. Statt 70 fahren dann also täglich etwa 100 bis 110 Lastwagen zu den Sortieranlagen im Verbandsindustriepark. Meikel Dörr, Pressesprecher der Stadt Walldürn und langjähriger Wirtschaftsförderer beim Gemeindeverwaltungsverband, bezeichnet das als eine "gerechtfertigte Verkehrsdichte für ein Unternehmen dieser Größe". Würden sich stattdessen mehrere kleine Betriebe auf gleicher Fläche ansiedeln, wäre das Verkehrsaufkommen vergleichbar.

Allerdings wäre dann wohl die Arbeitsplatzdichte deutlich höher. Manch andere Gemeinde hat für das eigene Industrie- und Gewerbegebiet einen Richtwert von 30 Arbeitsplätzen pro Hektar aufgestellt. Das klappt bereits für die bestehende Alba-Sortieranlage mit ihren 111 Mitarbeitern nicht – und mit 116 Arbeitsplätzen auf rund neun Hektar Fläche im VIP klaffen dieser zugegebenermaßen auswärtige Anspruch und die Wirklichkeit noch weiter auseinander.

Immerhin verspricht Alba, bei der Wartung der Anlage priorisiert mit lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und als Weltneuheit könnte die fortschrittliche Nachsortierung tatsächlich einige Geschäftsreisende und – im besten Fall – Kooperationspartner von Alba in den Verbandsindustriepark locken.