Walldürn. (pm) "Walldürn ist für einige Stunden fast gänzlich von der Umgebung abgeschnitten und auf sich allein gestellt." So sieht es ein groß angelegtes Übungsszenario des DRK-Ortsvereins vor: Ein Unwetter sorgt für großflächige Zerstörung, Walldürn und seine Ortsteile hat es schwer getroffen. Keller sind vollgelaufen, Wege und Straßen unterspült, Bäume umgestürzt und Kommunikationstechnik wurde zerstört. Mitten in diesem simulierten Chaos sind die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes gefragt. Denn: "Das praktische Üben lässt sich durch nichts ersetzen", wie Bereitschaftsleiter Manuel Sturm weiß.

"Das praktische Üben lässt sich durch nichts ersetzen"

Zunächst hatte die Übungsleitung um Maximilian Huber und Robin Rusnak allen Beteiligten die Lage vorgestellt: "Die integrierte Leitstelle überträgt den Führungskräften vor Ort die Koordination aller Notfälle im Stadtgebiet." Eine schnell eingerichtete Sanitätsstation, zwei Mannschaftstransportfahrzeuge und ein Krankentransportwagen werden abgesetzt über eine Abschnittsleitung geführt. Sämtliche auf dem Stadtgebiet eingehenden Notrufe werden durchgestellt und von den Walldürner Kräften bestmöglich bearbeitet. In diesem Übungsszenario sind parallel fiktiv die Feuerwehr und das THW aktiv, um die Infrastruktur wieder herzustellen.

Erste DRK-Großübung seit Corona

Der Ortsverein hatte die ansonsten jährlich stattfindenden Großübungen coronabedingt lange ausgesetzt, Fortbildungen fanden primär in digitalen Formaten statt. Die Rückkehr zur praktischen Übung kam dementsprechend gut an bei den ehrenamtlichen DRK-Einsatzkräften. Den Auftakt hatte ein Theorieteil gemacht, in dem Vereinsmitglied David Grasmann die wichtigsten Inhalte präsentierte. Zu den Teilnehmern zählten knapp 30 Personen, allesamt Rettungssanitäter, Rettungshelfer, Sanitäter oder Anwärter, die in Kürze ihre Lehrgänge absolvieren. Für die Übung benötigt wurden Instruktoren, ein Küchenteam, Mimen und Schminker.

Über den Tag verteilt wurde ein Dutzend Verletzte und Erkrankte versorgt. Dem Szenario zufolge haben sich viele Personen dabei verletzt, als sie die Unwetterschäden zu beseitigen versuchten: So standen chirurgische Verletzungen bei einem Waldunfall mit einer Kettensäge, Verbrennungen infolge eines Stromschlags, Verkehrsunfälle sowie ein Treppensturz an der Tagesordnung. "Aber auch reguläre Einsätze wie häusliche, internistische Szenarien, die sich wie in der Realität oft zeitlich überschlugen, mussten abgearbeitet werden", erklärt Manuel Sturm.

"Einsätze überschlagen sich oft zeitlich"

Für den großen Abschlusseinsatz rückten die Kräfte am Nachmittag in ein Waldstück auf der Walldürner Höhe aus. Die Mannschaft des Tanklöschfahrzeugs der Feuerwehr hatte entsprechend dem Szenario beim Freilegen der Wege einen verheerenden Unfall erlitten: Das Stahlseil einer hydraulischen Winde, das umgestürzte Bäume sichern sollte, ist gerissen und traf beim Zurückschnellen mehrere Kameraden. Die teils schweren Verletzungen bedeuteten schweißtreibende Arbeit für alle Beteiligten.

Nachdem die DRK-Mitglieder Fahrzeuge und Material einsatzklar gemeldet hatten, durfte zum Abschluss die Manöverkritik im Vereinsheim nicht fehlen. Gemeinsam arbeitete man den Tag konstruktiv auf und ließ ihn bei einer Grillfeier ausklingen. Bereitschaftsleiter Sturm dankte abschließend allen Beteiligten für ihr andauerndes Engagement und insbesondere der Übungsleitung.

Info: Wer Interesse an der Rot-Kreuz-Arbeit in Walldürn hat, kann jederzeit aktives Mitglied werden und sich unter info@drk-wallduern.de für weitere Informationen melden.