Walldürn. (Sti.) Insgesamt 53 Schüler der drei Abschlussklassen des dreijährigen Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule bestanden in diesem Jahr nach Abschluss der mündlichen Prüfung ihr Abitur. In diesem Jahr fand die mündliche Prüfung aufgrund der Sicherheits- und Gesundheitsvorgaben des Bundes und des Landes unter dem schulinternen Prüfungsvorsitz von Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher statt. Alle Schüler erlangten die Allgemeine Hochschulreife. Die 24 Schüler der Klasse WGI 13/1 im Profil "Internationale Wirtschaft" erhielten zusätzlich zum Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife ein Zertifikat über das Bestehen des "Internationalen Abiturs an einem Wirtschaftsgymnasium in Baden-Württemberg".

Nach der mündlichen Abschlussprüfung sprach Schulleiter, Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher, den 53 erfolgreichen Abiturienten die Glückwünsche zum bestanden Abitur aus.

Das beste Ergebnis des Abiturjahrgangs 2021 des Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule Walldürn erzielte mit der "Traumnote" 1,2 Edona Gashi aus Hardheim (Klasse WGW 13/2).

Ebenfalls herausragende Schul- und Prüfungsergebnisse erzielten: in der Klasse WGI 13/1 Margaretha Giegerich (1,3/Preis), Jessica Brandl (1,7/ Lob), Pia Seyfried (1,8/Lob) und Niclas Balkenhol (1,9/Lob); in der Klasse WGW 13/2 Pauline Bundschuh (1,5/Preis), Nina Trabold (1,6/Lob), Tam Nguyen (1,7/Lob) und Chantal Meidel (1,7/Lob); in der Klasse WGW 13/3 Florian Mitschke (1,5/Preis) und Felix Gärtner (2,0/Lob).

Das Abitur 2021 haben an der Frankenlandschule Walldürn folgende Schüler erfolgreich bestanden:

> Klasse WGI 13/1 (Tutorin Studienrätin Heike Müller): Alisja Ackermann Walldürn), Marvin Arnold (Amorbach), Enrico Bachmann (Hardheim), Niclas Balkenhol (Hainstadt), Elisabeth Bauer (Walldürn), Hanna Berberich (Hardheim), Leon Beuchert, Jessica Brandl (beide Walldürn), Gülben Dag (Miltenberg), Margaretha Giegerich (Pfohlbach), Friederike Hänel (Mudau), Patrick Hütter (Höpfingen), Vanessa Kirchgeßner (Bretzingen), Sara Kühner (Bödigheim), Ina Link (Walldürn), Pia-Paulina Peper (Gottersdorf), Paul Rusnak, Lale Saglam (beide Walldürn), Karin Sans (Altheim), Elias Schmitt (Großeicholzheim), Pia Seyfried (Walldürn), Michelle Ursprung (Großheubach), Roberto Veras Villaman (Hardheim) und Sonja Wittassek (Miltenberg).

> Klasse WGW 13/2 (Tutor Oberstudienrat Andreas Cimbalista): Edward Bikeev (Weilbach), Vincent Bischof (Schneeberg), Mike Bogan (Miltenberg), Pauline Bundschuh (Kirchzell), Bastian Feit, Julian Feit (beide Walldürn), Edona Gashi (Hardheim), Tobias Geiger (Walldürn), Tabea Hartwig (Altheim), Vanessa Krassmann (Hardheim), Jonas Link, Chantal Meidel (beide Walldürn), Tam Nguyen (Schneeberg), Yagmur Osmanoglu (Klingenberg), Tara Scheuermann und Nina Trabold (beide Walldürn).

> Klasse WGW 13/3 (Tutor Oberstudienrat Bertram Faber): Dominik Bach (Walldürn), Lennard Emig (Mudau), Felix Gärtner (Hardheim), Julia Hottmann, Steven Jendrzejek (beide Walldürn), Moritz Mechler (Mudau), Florian Mitschke (Kirchzell), Elisabeth Pidgirner, Florian Rickert (beide Walldürn), Theo Rohmann (Buchen), Noel Schlipf (Höpfingen), Julia Trunk (Amorbach) und Johanna Zimmermann (Miltenberg).