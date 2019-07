Walldürn. (Sti.) Insgesamt 48 Schüler der drei Abschlussklassen des dreijährigen Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule haben nach Abschluss der mündlichen Prüfung, die am Mittwoch und Donnerstag unter dem Prüfungsvorsitz von Oberstudiendirektor Timo Tuschling von der Johann-Philipp-Reis-Schule Weinheim stattfand, ihr Abitur bestanden. Die elf Schüler der Klasse WG 13/1 im Profil "Internationale Wirtschaft" erhielten zusätzlich zum Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife ein Zertifikat über das Bestehen des "Internationalen Abiturs an einem Wirtschaftsgymnasium in Baden-Württemberg".

Der Schulleiter der Frankenlandschule, Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher, gratulierte den Abiturienten und bezeichnete den Tag des Abiturs als einen markanten Abschnitt im Leben. Er forderte die Absolventen dazu auf, diesen schulischen Erfolg sinnvoll und zielstrebig zu nutzen für künftige wichtige berufliche Entscheidungen.

Auf keinen Fall sollte man sich nun auf den mit dem Abitur erworbenen schulischen Lorbeeren ausruhen. Dieser erfolgreiche schulische Abschluss sollte vielmehr als eine Verpflichtung zu weiterem beruflichem, gesellschaftlichem und staatsbürgerlichem Engagement angesehen und verstanden werden.

Mestmacher lobte das beispielhafte Engagement seitens des Lehrerkollegiums und der Tutoren und benannte soann die Schüler, die sich durch besonders gute Noten auszeichnen konnten, erzielte mit der Traumnote 1,0 Jana Weinmann aus der Klasse WG 13/1.

Ebenfalls herausragende Ergebnisse erzielten: In der Klasse WG 13/1 Lara Frank (1,1); in der Klasse WG 13/2 Selina Fieger (1,5), Malin Bannert, Celin Kaiser (Beide 1,6), Luisa Schäfer (1,7), Raiza Klotz (1,9) und Helen Grießer (2,0); in der Klasse WG 13/3 Marvin Hauk (1,2), Philipp Bauer (1,7).

Die erfolgreichen Absolventen: Klasse 13/1 (Tutorin Studienrätin Kathrin Tran): Acelya Aksu (Walldürn), Milena Bachmann (Klingenberg), Sevilay Bolat (Walldürn), Marina Czerny, Lara Frank (beide Hardheim), Florian Gramlich (Buchen), Robin Holderbach (Buchen), Richard Maurer (Walldürn), Alexander Melnikov (Hardheim), Jana Weinmann (Walldürn), Steffen Wengerter (Eichenbühl).

Klasse 13/2 (Tutor Studiendirektor Daniel Mohr): Malin Bannert, Daniel Berg, Merlin do Calvario Catrapona (alle Buchen), Denis Fejzic (Weilbach), Selina Fieger (Höpfingen), Helen Griesser (Walldürn), Pascal Häfner (Höpfingen), Esile Kabaci (Walldürn), Leon Kaesmann (Miltenberg), Celin Kaiser (Walldürn), Raiza Klotz (Höpfingen), Kerem Kücük (Neunkirchen), Marc-Maurice Lindl (Höpfingen), Fabian Mattern (Bürgstadt), Marius Nagel (Walldürn), Luisa Schäfer (Höpfingen).

Klasse 13/3 (Tutor Oberstudienrat Steffen Nelius): Aleyna Adali (Miltenberg), Henrik Bachmann (Eichenbühl), Philipp Bauer (Osterburken), Selina Dambok (Hardheim), Aylin Dorn (Walldürn), Deniz Dugru (Klingenberg), Sharon Edelmann (Buchen), Marvin Hauk (Hardheim), Annika Henn (Walldürn), Constantin Imann (Miltenberg), Evelyn Kesler (Hardheim), Eliza Kowalczyk (Walldürn), Lukas Krischke (Miltenberg), Simon Langer (Bürgstadt), Diana Madeira (Eichenbühl), Selin Sahanoglu (Weilbach), Laura Seubert (Schneeberg), Luca Winkler (Eichenbühl), Lea Wörner (Kirchzell), Lisa Zerr (Walldürn).