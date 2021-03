Walldürn. (rüb) Der Umbau der "Schwanenmühle" in der Buchener Straße schreitet voran: "Der Innenausbau läuft, sicher gibt es in einigen Wochen auch schon aussagekräftige Bilder vom Innenbereich", informiert Christel Heilig, Prokuristin von der Firma Eckert Bauteam in Gerichtstetten, der das Areal gehört. Auf 1500 Quadratmetern, die sich auf fünf Stockwerke verteilen, entstehen 19 mit Balkonen beziehungsweise Dachterrassen ausgestattete Wohneinheiten, die zwischen 55 und 150 Quadratmeter groß sind.

Die meisten Wohnungen sind bereits verkauft: "Derzeit sind noch fünf Wohnungen zu erwerben", erklärt Christel Heilig.