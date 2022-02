Höpfingens Bürgermeister Christian Hauk (r.) und Waldstettens Ortsvorsteher Andreas Schäfer (Mitte) freuten sich über den Förderbescheid, den Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, am gestrigen Freitag überreichte. Foto: Adrian Brosch

Waldstetten. (adb) Eine bedeutende Weiche zur Entstehung des Waldstetter Dorfgemeinschaftshauses wurde am gestrigen Freitag gestellt: Peter Hauk als Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz übergab den ELR-Förderbescheid über eine Million Euro an Bürgermeister Christian Hauk. Damit handelt es sich nicht nur um den höchstmöglichen Fördersatz, sondern auch um die höchste bislang zugewiesene Fördersumme im Neckar-Odenwald-Kreis.

Höchste bislang zugewiesene Fördersumme im Landkreis

"Das ist eine überaus freudige Nachricht", hob das Gemeindeoberhaupt hervor und sprach von einem "großen Schritt für Waldstetten und seine Bürger". Besonders erfreut zeigte er sich auch aus einem persönlichen Grund: Bei dem Dorfgemeinschaftshaus handele es sich um sein "Herzensprojekt". Als eine der ersten Handlungen nach seinem Amtsantritt zum 1. September hatte er den ELR-Förderantrag gestellt. "Umso positiver ist es jetzt, dass es gleich so gut geklappt hat", hob Bürgermeister Hauk hervor.

Der Minister sieht im Dorfgemeinschaftshaus ein innovatives Projekt, das in Zukunft das Dorf zusammenbringe und bezeichnete es auch vor dem Hintergrund der nachhaltigen Bauweise aus Holz als "unbedingt förderfähig". Gern sei er nun nach Waldstetten gekommen, um den Förderbescheid persönlich zu übergeben, so der CDU-Politiker.

Waldstettens Ortsvorsteher Andreas Schäfer teilte die Freude der beiden. Er dankte zum einen Minister Peter Hauk für die "Überbringung einer so frohen Botschaft" und zum anderen Bürgermeister Christian Hauk für das eingehaltene "Wahlversprechen". Für Waldstetten sei das Dorfgemeinschaftshaus ein enormer Gewinn und sicher in absehbarer Zeit Dreh- und Angelpunkt ansprechender Freizeitangebote für alle Generationen, so Schäfer.