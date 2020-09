Buchen. (rüb) Coronabedingt hat die Saison des Waldschwimmbads erst am 29. Juni begonnen – und dies noch dazu unter Einschränkungen. Dennoch sind die Verantwortlichen bei der Stadt und bei den Stadtwerken mit der besonderen Freibad-Saison, die am Sonntag zu Ende geht, zufrieden. Dies betonten Bürgermeister Roland Burger und Andreas Stein, Geschäftsführer des Eigenbetriebs Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB), in der Ratssitzung am Montag.

Bislang besuchten rund 16.000 Badegäste das Waldschwimmbad. Im Vorjahr waren es 42.000. Damals waren es aber 135 Öffnungstage im Vergleich zu aktuell 71. Noch deutlicher wird das durchaus respektable Ergebnis beim Blick auf die Zahl der Besucher pro Öffnungstag: Waren es 2019 pro Tag 311 Badegäste, so kamen im Corona-Sommer trotz aller Einschränkungen immerhin 220 Besucher am Tag ins Freibad.

Bürgermeister Burger machte dafür die Möglichkeit, Dauerkarten zu erwerben, und das Angebot, an der Kasse bar zu zahlen und sich registrieren zu lassen, verantwortlich. Andernorts seien komplizierte Online-Registrierungen nötig gewesen, was einige Badbesucher abgeschreckt und mitunter zur Fahrt nach Buchen veranlasst habe.

Stadtrat Johannes Volk zollte allen Beteiligten ein dickes Lob: "Viele Menschen haben sich über die Öffnung des Bades gefreut!"