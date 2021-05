Buchen. (pm) Die guten Nachrichten zuerst: Das beliebte Waldschwimmbad öffnet zum 1. Juni. Und auch dieses Jahr wird es – eine Ausnahme im weiten Umkreis – Saisonkarten geben. Getrübt werden diese schönen Aussichten, auf die so viele Badefans gewartet haben, allerdings einmal mehr von der Corona-Verordnung bzw. dem umfangreichen Regelwerk, das die Mannschaft der Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB) auszuarbeiten hatte, um eine Öffnung mit dem zur Verfügung stehenden Personal überhaupt zu ermöglichen. In einem Satz: Baden ist möglich, aber der Spontanität sind Grenzen gesetzt.

Am Dienstag können von 8 bis 10 Uhr die Schulen und Gruppen mit eigener Schwimmaufsicht starten, von 10 bis 13 Uhr und dann – nach einer einstündigen Reinigungspause – wieder von 14 bis 18 Uhr ist jede und jeder willkommen, die oder der vollständig geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet ist. Kinder bis einschließlich sechs Jahre brauchen diesen Nachweis nicht. Die Zeit zwischen 18 und 19 Uhr ist erneut für Gruppen mit eigener Schwimmaufsicht und Vereine für den Trainingsbetrieb reserviert. Hier finden Schwimmunterricht und die Rettungsschwimmerausbildung statt, wichtige Bereiche mit einem sehr großen Nachholbedarf.

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen öffnet das Bad für die Öffentlichkeit ebenfalls in den beiden Zeitfenstern von 10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr – freilich mit zukünftigen Optionen auf eine Ausweitung der Öffnungszeiten am Wochenende und in den Sommerferien. Einlassschluss ist regelmäßig 60 Minuten vor Ende des Zeitfensters.

Bei der Einzelticketbuchung (regulär 4 Euro/ermäßigt 2 Euro) setzt der EDB grundsätzlich auf online (www.waldschwimmbad-buchen.de). Um Menschen ohne Internetzugang nicht zu diskriminieren, können auch Einzeltickets an der Freibadkasse bar gekauft werden. Allerdings nur zu fest gelegten Kassenzeiten: täglich von 10 bis 11 Uhr und zwischen 14 bis 16 Uhr. Alternativ ist es möglich, sich im Kundenforum der Stadtwerke Buchen zu den regulären Öffnungszeiten ein Ticket buchen zu lassen und bar oder mit Karte zu zahlen.

Die Nachweise für "geimpft, genesen oder getestet" sind nach den Vorgaben der Verordnung vor dem Badzutritt vorzuzeigen. Der Aufwand ist sowohl für den EDB, der kontrollieren muss, als auch für die Badbesucher, die sich vorab gegebenenfalls testen lassen müssen, groß. Deshalb fordern die kommunalen Landesverbände, diese stringenten Vorgaben bei sinkenden Inzidenzen zu lockern.

Auch Saisonkarten können und sollen online gebucht werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung macht die Handhabung kinderleicht. Ganz wichtig: Im Gegensatz zur Praxis im letzten Jahr muss jeder Saisonkarteninhaber seinen jeweiligen Besuch im Bad zusätzlich vorab ausschließlich online buchen. Mit anderen Worten: Wer weiß, dass er täglich von Montag bis Freitag von 10 bis 11 Uhr ins Bad gehen möchte, der kann das am Montag durch einzelne Buchungen für die ganze Woche bzw. bis zu fünf Tage im Voraus erledigen. Als Bestätigung erhält er für jeden Tag einen QR-Code, den er ausdrucken oder aufs Handy laden kann und der ihm das Drehkreuz öffnet.

Auch für Personen ohne Internetzugang, die eine Saisonkarte kaufen möchten, ist gesorgt: Sie können im Kundenforum der Stadtwerke eine "Offline-Saisonkarte" kaufen. Hier ist allerdings zu beachten, dass dann der konkrete Besuch künftig nur an der Freibad-Kasse gebucht werden kann. Das ist nur zu den Kassenzeiten täglich von 10 bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr möglich.

Wer sich für eine Saisonkarte entscheidet, muss wissen, dass es im Falle eines erneuten Corona-Lockdowns oder einer Schließung des Waldschwimmbad keine Rückerstattung geben wird – und dass kein Eintritt garantiert werden kann, wenn die zulässige Besucherzahl von 400 erreicht ist.

Was sich so rigide und streng anhört, ist aus der Not geboren und soll den treuen Badefreunden definitiv nicht die Lust am Schwimmen nehmen. "Wir wissen, dass wir unseren Gästen viel zumuten", weiß auch Bürgermeister Roland Burger: "Aber die einzige coronakonforme Alternative dazu wäre gewesen, das Waldschwimmbad gar nicht zu öffnen. Das allerdings wollten wir unbedingt vermeiden. Jetzt hoffen wir, dass sich das akribisch ausgeklügelte System einspielt und viele Buchener und natürlich auch Gäste aus nah und fern trotz der – tatsächlich gar nicht so hohen – Hürden schöne Stunden im Bad erleben können."