Waldhausen. (WoLi) Auch wenn er im Sonnenlicht golden strahlt, so steht er symbolisch doch für ein Ärgernis: Der Sendemast auf der Scheune von Egenberger IT Solutions in Waldhausen befindet sich immer noch – und dies seit Monaten – im Tiefschlaf. Und die D1-Kunden im Ortskern von Waldhausen warten weiterhin vergeblich auf einen akzeptablen Empfang.

Laut Volker Egenberger sollte der Mast ursprünglich per Glasfaseranbindung angeschlossen werden. Diese Pläne wurden aber verworfen, und dafür soll der Mast nun per Richtfunk angebunden werden. Dafür ist die Deutsche Funkturm GmbH, eine Tochterfirma der Telekom AG, zuständig. Und diese befinde sich noch in der Phase der Einholung von Angeboten, so dass aktuell leider wenig Hoffnung für eine baldige Verbesserung der Situation in Waldhausen besteht.