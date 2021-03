Waldbrunn-Strümpfelbrunn/Mudau. (rüb) Ein älterer Mann möchte in einem Supermarkt Amazon-Gutscheine im Wert von 1000 Euro kaufen – obwohl er offensichtlich gar nicht weiß, wie man diese für gewöhnlich einsetzt. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu! Was wie ein Beitrag aus "Vorsicht, Falle!" oder "Aktenzeichen XY" klingt, hat sich Anfang September 2019 im Penny-Markt in Strümpfelbrunn genau so zugetragen. Dass der Betrugsversuch am Ende aber zum Glück scheiterte, ist der Umsicht von Marktleiterin Daniela Reinhardt, ihrer Stellvertreterin Andrea Neubrandt (beide aus Mudau) und der übrigen Mitarbeiterinnen des Marktes zu verdanken. Sie bewahrten den 89-Jährigen vor großem Schaden.

Es war ein Mittwochnachmittag, als der Senior den Markt betrat. Andrea Neubrandt erinnert sich noch ganz genau. Der Mann war ihr als regelmäßiger Kunde gut bekannt. Und diesmal hatte er ein besonderes Anliegen: "Er hatte einen Zettel bei sich, auf dem ,Amazon-Gutschein‘ stand."

Die stellvertretende Marktleiterin ging dann mit ihm Richtung Kasse und zeigte ihm den Ständer mit den Gutscheinen. "Generell ist es nichts Ungewöhnliches, wenn ältere Menschen solche Gutscheine kaufen." Meistens steckt ein Geschenk für ein Enkelkind hinter einem solchen Kauf. Dass es in diesem Fall aber anders war, merkte Andrea Neubrandt kurz darauf, als klar wurde, für welche Summe der 89-Jährige Gutscheine kaufen wollte: 1000 Euro.

"Als ich ihn dann gefragt habe, für was er Gutscheine in dieser Höhe braucht, hat er zunächst nur herumgedruckst", berichtet die 48-Jährige, die seit 1993 für Penny arbeitet. "Er wollte nicht so recht mit dem Grund herausrücken", erzählt Andrea Neubrandt, bis er irgendwann ganz nebenbei das Stichwort "Gewinn" fallen ließ. "Da gingen bei mir die Alarmglocken an", sagt die stellvertretende Marktleiterin. Statt ihm die Gutscheine zu verkaufen, gab sie dem Mann den Rat, mit Verwandten über den vermeintlichen Gewinn zu sprechen.

Den beiden Mudauerinnen Andrea Neubrandt und Daniela Reinhardt vom Penny-Markt in Strümpfelbrunn ist es zu verdanken, dass es einem dreisten Betrüger nicht gelang, einen 89-jährigen Mann um 1000 Euro zu erleichtern. Fotos: Rüdiger Busch​

Wie Andrea Neubrandt richtig vermutet hatte, steckte natürlich kein echter Gewinn hinter der ganzen Sache, sondern ein Betrugsversuch: Die Übeltäter hatten den Senior zuvor angerufen und ihn über einen angeblichen Lottogewinn in Höhe von 40.000 Euro informiert. Damit dieser ausgezahlt werden könne, müsse er aber Geschenkkarten im Wert von 1000 Euro kaufen und die Codenummern telefonisch durchgeben. Eine bekannte Masche, auf die leider landauf, landab immer wieder Menschen hereinfallen.

Das liegt wohl auch an der Überzeugungskraft der Täter, die einen unglaublichen Druck auf ihre Opfer ausüben. So auch in diesem Fall: Denn der 89-Jährige war noch immer davon überzeugt, dass er gewonnen hätte. Am nächsten Tag kam er wieder in die Filiale und bestand darauf, dass man ihm die Geschenkkarten verkauft. Der Täter hatte ihn wohl instruiert, dass die Mitarbeiterinnen des Supermarkts ihm den Kauf nicht untersagen dürften.

Doch zum Glück hatte Andrea Neubrandt am nächsten Tag ihre Marktleiterin Daniela Reinhardt telefonisch vorgewarnt. "Kaum hatte ich aufgelegt, stand der Kunde schon da", erinnert sich Daniela Reinhardt. "Man konnte im Gespräch richtig merken, wie stark der arme Mann unter Druck gesetzt worden war." Die 33-jährige Marktleiterin blieb aber hart und verweigerte ihm den Kauf.

Dass dies genau die richtige Entscheidung war, erfuhren die beiden Frauen einige Tage später, als die Tochter des 89-Jährigen in den Markt kam und sich bei ihnen für ihr umsichtiges Handeln bedankte. Kurz darauf kam auch die Polizei in die Filiale und wollte sich den Hergang genau schildern lassen.

Der Förderverein "Kommunale Kriminalprävention – Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" würdigte die Leistung der beiden Frauen im Januar mit dem Zivilcouragepreis. Über die Auszeichnung haben sich Andrea Neubrandt und Daniela Reinhardt sehr gefreut. Dass sie so gehandelt haben, ist für die beiden aber selbstverständlich: "Keiner möchte, dass den eigenen Eltern oder Großeltern so etwas angetan wird. Deshalb müssen wir alle aufpassen und einschreiten, wenn alte Menschen abgezockt werden", erklärt Daniela Reinhardt. Sie und ihre Kolleginnen sind jetzt noch wachsamer und passen noch mehr auf. Schön wäre es, wenn diesem Vorbild noch möglichst viele Menschen folgen würden, damit die Betrüger nicht an ihr Ziel kommen und Senioren vor Unheil bewahrt werden.

Info: Egal ob es um einen Gewinn, um einen Unfall eines Verwandten oder um den ach so gut gemeinten Rat eines Polizisten geht: Bei solchen oder ähnlichen Telefonanrufen ist Vorsicht angebracht. In diesen Fällen ist es immer empfehlenswert, sich bei Verwandten oder Freunden Rat zu holen oder sich an die Polizei zu wenden – an die echte wohlgemerkt.