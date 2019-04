Ravenstein-Oberwittstadt. (F) Die feierliche Einweihung und Segnung des neuen Zentralkindergartens mit dem Namen "Entdeckerzwerge" wird in die Geschichte der Stadt Ravenstein eingehen. Mehr als 500 Besucher waren zu diesem besonderen Ereignis gekommen. Die angebotenen Plätze im aufgestellten Festzelt am TSV-Sportplatz reichten bei Weitem nicht aus.

Nach dem lautstark von den Kindern gesungenen Eröffnungslied "Wir sind Kinder vom Kindergarten Ravenstein" referierte Bürgermeister Hans-Peter Thenen in seinem Grußwort über die Geschichte des Kindergartens und informierte, dass die seit Januar fertiggestellte zentrale Einrichtung des Kindergartens ihre jungen Schützlinge bereits gut aufgenommen habe. Über dieses Ereignis könnten sich alle freuen, denn solche Einrichtungen für Kinder berührten als Investition, die es zu unterstützen gilt, die Zukunft des Gemeinwesens.

Pfarrer Kern (l.) und Pfarrer Reizel segneten den neuen Kindergarten. Foto: H. Frodl

Dank sagte von Thenen dem Architektenteam Wolfram aus Buchen, dem es vortrefflich gelungen sei, die alte Bausubstanz zu halten und den neuen Anbau zu integrieren. Es präsentiere sich eine zeitgemäße Architektur, die Funktionalität mit moderner Ästhetik verbindet. Er dankte auch den Handwerkern, den Eltern und den Elternvertretern. Außerdem galt sein Dank dem Gemeinderat, der dieses Projekt schon viele Jahre kommunalpolitisch begleitet, sowie Bürgermeister a. D. Horst Weber und der Ortschaftsverwaltung für den damals gezeigten Mut, diese Einrichtung entgegen aller Kritik anzugehen.

Die Leiterin des Kindergartens Saskia Angielsky freute sich, dass man endlich in der neuen Einrichtung angekommen sei, denn seit mehreren Jahren stelle man sich gemeinsam dem Projekt Kindergarten, wobei viele Herausforderungen auf das Team zugekommen seien. Man habe sich nach gemeinsamen Gesprächen nunmehr auf ein "offenes" Konzept verständigt. Schließlich wurde auch der Name "Entdeckerzwerge" für die Einrichtung gefunden, denn man möchte die Kinder dabei unterstützen, die Welt mit allen Sinnen selbst entdecken zu können. Im Kindergarten, dem auch eine Kleinkindgruppe angegliedert ist, gibt es keine festen Gruppenräume, sondern verschiedene Funktionsräume. Die Leiterin dankte dem Team für sein großes Engagement.

Für ihr Architektenbüro sei es eine spannende Aufgabe gewesen, das ehemalige Schulgebäude zum viergruppigen Kindergarten mit Kleinkindgruppe zu erweitern, sagte Architektin Alexandra Wolfram. Mit den Planungen haben man 2015 begonnen. Das Foyer sei zu einem "Ort des Ankommens" umgestaltet worden. Ein wichtiges Gestaltungskriterium sei für sie gewesen, den Neubau an die vorhandene Gebäudestruktur so anzupassen, dass eine harmonische Einheit entsteht. Anschließend überreichte die Architektin Saskia Angielsky als Geschenk einen Apfelbaum und einen symbolischen Schlüssel.

Elternbeiratsvorsitzende Kerstin Günter dankte allen, die bei der Umsetzung dieses nicht leichten Projektes mitwirkten. Nach einem teils schleppenden Baufortschritt konnte nunmehr Anfang Januar der Umzug in das neue Gebäude erfolgen, der für alle Beteiligten eine große Herausforderung darstellte, aber mit Bravour gemeistert worden sei, wie sie betonte. Die Kinder fühlten sich in den neuen Räumen pudelwohl und seien gerade dabei, die vielen neuen Bereiche zu erkunden. Die Konzeption des Kindergartens sei von den Erzieherinnen selbst durchdacht und geplant worden.

Landrat Dr. Achim Brötel ging in seinem Grußwort auf die Schwierigkeiten bei der Verwirklichung des Kindergartens ein. Zwischenzeitlich seien 18 Jahre vom ersten Gutachten 2001 bis zur Einweihung vergangen. Gerade wenn Emotionen im Spiel sind, müsse man sich aber einfach Zeit nehmen und die Bürger bei einem solchen Vorhaben mitnehmen. Die damals getroffene Entscheidung bezeichnete der Landrat als richtig. Heute könne man bescheinigen, dass die zentrale Kindertagesstätte in Oberwittstadt wirklich gelungen und zu einem echten Vorzeigeprojekt - auch mit der neuen Konzeption - geworden sei.

Sein Dank galt den kommunalpolitisch Verantwortlichen und insbesondere dem früheren Bürgermeister Horst Weber, der in der Anfangsphase der Diskussionen einiges an Emotionen in diesem Zusammenhang abbekommen habe. Ein Dankeschön richtete er auch an Thomas Hornung, der in schwieriger Zeit in Ravenstein wirklich Sensationelles geleistet habe. Für diese Aussage gab es spontanen Beifall der Anwesenden.

Für MdB Alois Gerig waren die Kinder, die "Entdeckerzwerge", die wichtigsten Personen an diesem Einweihungstag. Er sprach seinen Dank und seine Anerkennung für diese neue Einrichtung aus, in die die Stadt 2,5 Millionen Euro investierte. Das Geld sei gut für die Kinder angelegt, denn diese seien die Zukunft. Gerig dankte allen, die zum Gelingen des Werkes beitrugen.

Nach einer weiteren Tanzvorführung der "Entdeckerzwerge" mit ihren Eltern nahmen Pfarrer Dr. Dietmar Reizel und Pfarrer Trudpert Kern die Segnung des neuen Gebäudes vor. Dann endlich war es soweit: Bürgermeister von Thenen eröffnete die neue Stätte und viele Bürger nahmen sogleich die Gelegenheit wahr, im Rahmen eines Tags der offenen Tür das neue Gebäude zu besichtigen.