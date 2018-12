Von Rüdiger Busch

Hardheim. Seit gut einem Jahr wird die Carl-Schurz-Kaserne wieder militärisch genutzt. Mehr als ein Drittel der Sollstärke von 175 Soldaten ist inzwischen erreicht. Die Männer und Frauen, die dort ihren Dienst leisten, übernehmen eine eminent wichtige Aufgabe für Deutschland und die westliche Welt. Sie gehören zur Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) und werden in Hardheim darauf vorbereitet, bei Einsätzen überall auf der Welt innerhalb kürzester Zeit die Infrastruktur für den Führungsstab bereitzustellen.

Details zur Arbeit müssen daher verständlicherweise geheim bleiben. Was Kompaniechefin Major Carolin B. im Gespräch mit der RNZ aber berichten darf, zeigt, wie abwechslungsreich und erfüllend die tägliche Arbeit ihrer Soldaten ist - und wie wertvoll für unser Land und die Sicherheit der westlichen Welt.

Sie sind jetzt seit einem guten Jahr in Hardheim. Wie fällt die Zwischenbilanz aus?

Die komplette Neuaufstellung einer Kompanie ist sehr fordernd und sehr anstrengend. Aber - und da kann ich für alle meine Soldatinnen und Soldaten sprechen - die Aufgabe macht allen Beteiligten auch sehr viel Spaß. Die grundlegende Aufbauarbeit ist inzwischen abgeschlossen: Seit 1. Oktober sind wir nicht mehr der Aufbaustab der neuen Einheit, sondern haben Kompaniestatus. Seither dürfen wir uns Stabs- und Führungsunterstützungskompanie nennen, also SOCC für Special Operations Component Command.

Weshalb schreibt die RNZ den Namen der Hardheimer Kompaniechefin nicht aus? Und weshalb ist sie auf dem Foto nicht zu erkennen? Die Antwort ist einfach: Für besondere Einheiten der Bundeswehr - und dazu zählt das Kommando Spezialkräfte (KSK) - gelten besondere Sicherheitsbestimmungen. Um die Soldaten selbst und auch ihre Angehörige zu schützen, wird ihre Identität in der Wort- und Bildberichterstattung nicht öffentlich gemacht. (rüb)

Wie gestaltet sich die Suche nach Personal?

Da wurden wir angenehm überrascht: Für ein strukturstarkes Bundesland wie Baden-Württemberg - und für die augenblickliche Phase der wirtschaftlichen Hochkonjunktur - verläuft der Personalaufwuchs ausgesprochen positiv. Und was uns auch freut: Viele Mitarbeiter kommen aus der näheren und weiteren Region. Mehr als die Hälfte unserer Soldaten stammt aus einem Radius von 150 Kilometern. Das zeigt uns auch, dass der Standort Hardheim für die Bundeswehr attraktiv und notwendig ist und wie bundeswehrfreundlich die Region ist.

Wie gut Sie und Ihre Soldaten hier empfangen wurden, haben Sie bereits beim ersten Zwischenfazit vor einem halben Jahr herausgestellt. Die ersten Erfahrungen haben sich also bestätigt?

Absolut! Erst vor wenigen Wochen habe ich bei der Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am eigenen Leib erfahren, wie positiv die Menschen hier der Bundeswehr zugewandt sind. Ein weiteres Beispiel: Einer meiner Soldaten wurde neulich beim Einkaufen spontan zum Frühstück eingeladen. Die Soldaten gehören hier dazu, sie werden wertgeschätzt, und deshalb fühlen sie sich hier auch wohl.

So wohl, dass sie auch ihren Lebensmittelpunkt in die Region verlegen?

Etwa zehn bis 15 Prozent meiner Soldaten sind mit ihren Familien schon hergezogen. In diesem Zusammenhang muss ich die super Zusammenarbeit mit der Gemeinde bei der Suche nach freien Wohnungen loben. Besser geht es nicht!

Welch Fähigkeiten sollten Bewerber für Ihre Kompanie mitbringen?

Das ist ganz unterschiedlich, denn wir sind eine bunte Mischung aus den unterschiedlichsten Fachleuten: IT-Experten oder Spezialisten für Bau und Infrastruktur. Auch wenn wir als Fernmelder keine kämpfende Truppe sind, ist körperliche Fitness angesichts der Herausforderungen der Aufgabe und der unterschiedlichen Einsatzgebiete unabdingbar. Diese Fitness muss zwar jeder Soldat der Bundeswehr mitbringen, aber wir legen noch einmal besonderen Wert darauf. Wir sind also keine Kompanie für jemanden, der sich nicht gerne bewegt. (lacht)

Und was erwartet die Bewerber?

Eine attraktive Mischung aus verschiedenen Herausforderungen - ideal für alle, die keinen reinen Bürojob suchen. Ich selbst habe mit der Bundeswehr die Welt sehen dürfen. Es war immer interessant, auch im Einsatz. Und ich habe viel mit Menschen zu tun - das alles macht diesen Beruf für mich so erfüllend.

Wie genau lautet dann der Auftrag Ihrer Einheit?

Wir haben einen ganz besonderen Auftrag: Wir müssen den Gefechtsstand für den Einsatz eines multinationalen Hauptquartiers bereitstellen. Wie alle Einheiten müssten auch die Spezialkräfte im Einsatz von einem Stab geführt werden. Wir stellen die Infrastruktur und die Büro-Arbeitsplätze für den Nato-Stab bei internationalen Spezialkräfteeinsätzen bereit - mit allem, was dazugehört: von Zelten oder Containern bis zur IT- und Fernmeldetechnik.

Wo liegt die besondere Herausforderung?

Innerhalb kürzester Zeit Büro-Arbeitsplätze für bis zu 150 Soldaten einzurichten - und zwar jederzeit und weltweit, von der Wiese bis zur Wüste, von der Arktis bis zum Amazonas. Was wir machen, was wir können, das ist in Deutschland einmalig, und in Europa gibt es nicht viele mit unseren Fähigkeiten. Diese Aufgabe übernehmen wir im Auftrag der Nato und zwar in einem rotierenden System mit anderen Nationen. Das heißt, dass wir einen gewissen Zeitraum mit dem Aufbau der Einheit und den Vorbereitungen auf Einsätze verbringen. Die Aufstellung unserer Einheit ist bis 2020 abgeschlossen, dann geht es um die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung im Jahr 2022. Dafür werden voraussichtlich auch im Ausland verschiedene Einsatzübungen stattfinden. Im Jahr 2023 folgt eine einjährige Bereitschaftsphase, in der wir jederzeit weltweit einsetzbar sein müssen.

Dafür ist sicherlich eine fundierte Ausbildung notwendig ...

In der Tat. Unsere Soldaten bekommen obendrauf eine Spezialausbildung, und sie durchlaufen internationale Lehrgänge. Das ist eine ungemein hochwertige Ausbildung mit modernster technischer Ausstattung. Die Ausbildung, die unsere Soldaten hier erfahren, ist sehr hochwertig und ist auch im zivilen Arbeitsleben gefragt.

Wie sind sie mit der Infrastruktur in Hardheim zufrieden?

Sehr. Die Carl-Schurz-Kaserne ist in einem guten Zustand, und wir versuchen, so viele Gebäude wie möglich in Betrieb zu nehmen, um weitere Standschäden zu minimieren - wir haben schließlich auch eine Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler. Inzwischen nutzen wir bereits knapp zehn Gebäude. Ein besonderer Vorzug der Liegenschaft ist der benachbarte Standortübungsplatz, einer der größten in ganz Deutschland. Dort wird gerade die Standortschießanlage aufwändig modernisiert. All dies nutzen zu können, dafür sind wir wirklich sehr dankbar. Außerdem sind wir im Austausch mit der übergeordneten Kommandobehörde, was künftige Vorhaben wie etwa Baumaßnahmen in der Kaserne angeht.

Geht es dabei auch um das neue Panzerbataillon, das in Hardheim stationiert werden soll?

Für Stationierungsfragen bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Dazu kann ich nichts sagen.