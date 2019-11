Amorbach/Walldürn. (RNZ) Die „Stadt Hanau“, eine historische Dampflokomotive des Vereins Museumseisenbahn Hanau, macht am ersten Advent (Sonntag, 1. Dezember) Station in Walldürn. Die Dampfsonderfahrt samt nostalgischer Waggons startet um 14.20 Uhr in Amorbach und führt über Schneeberg sowie Rippberg nach Walldürn, wo die Lokomotive ab 14.45 Uhr einen kurzen Aufenthalt hat.

Auf gleicher Strecke zurück geht es dann ab 15.08 Uhr, die Ankunft in Amorbach ist für 15.32 Uhr vorgesehen. Dort können Interessierte die Lok noch bis 17 Uhr beim Rangieren und Wasserfassen bestaunen. Das Eisenbahnmuseum und die historische Sammlung im ersten Stock des Empfangsgebäudes Amorbach haben an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.