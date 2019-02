Buchen. (tra/pm) "Die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu fördern sowie soziale Verantwortung zu übernehmen sind die Basis der Geschäftsphilosophie der Volksbank Franken", sagte Vorstandsvorsitzender Klaus Holderbach im Jahrespressegespräch, das im Vorfeld der elf Infoversammlungen der Volksbank, die am 18. Februar beginnen, stattfand. Holderbach ging auf die politischen Rahmenbedingungen 2018 ein: "Die wirtschaftliche Ausgangssituation war gut, wurde jedoch zunehmend durch die Unberechenbarkeit politisch Verantwortlicher gefährdet. So ist es nicht verwunderlich, dass die Aktienmärkte Schwankungen ausgesetzt waren und mit einem Minus schlossen."

Europa hatte der Machtpolitik aus den USA, aber auch von anderen Ländern, wenig entgegenzusetzen. "Europa bräuchte eine starke gemeinsame Führung", so Holderbach. Den "Brexit" bezeichnete er als "Damoklesschwert", das die Einheit Europas bedrohe. Zudem habe sich die Verschuldung in den südlichen Staaten Europas verschärft. An den Kapitalmärkten gebe es somit keine Entwarnung. "Für die Anleger wird ein realer Kapitalerhalt kaum möglich. Der Aufbau einer Altersvorsorge ist schwierig."

Holderbach kritisierte die einheitliche europäische Einlagensicherung: "Die Ausdehnung der Einlagensicherung auf alle Banken in Europa würde zu einer gemeinsamen Haftung führen, ohne dass in den Sicherungstöpfen genügend Mittel vorhanden sind."

Dann wandte er sich positiveren Themen zu: "Die Volksbank Franken kann auch 2018 auf eine erfreuliche Entwicklung zurückblicken." Sowohl im Kreditgeschäft als auch bei den Kundenanlagen wurde ein Wachstum erreicht. Zudem konnte die Volksbank ihr 25.000. Mitglied begrüßen. 2018 traten 705 neue Mitglieder bei. Die Bank hat nun 25.098 Mitglieder und 40.217 Kunden.

Eine Herausforderung seien die Digitalisierung und die sich verändernden Kundenbedürfnisse. "Eine solide Basis ist dabei das erwirtschaftete Eigenkapital. Auch den steigenden Eigenkapitalnormen wird man gerecht. Die Bank verfügt über eine gute Grundlage, den Finanzierungswünschen der Kunden gerecht zu werden", erläuterte Holderbach.

In Zeiten des technischen Fortschritts stehe der Kunde mit seinen Wünschen im Mittelpunkt, versicherte Holderbach. Die Volksbank lege Wert auf eine dezentrale Beratungskompetenz und stärke ständig ihre Beratungsqualität: So wurde die Filiale in Hardheim zum Finanzmarktplatz umgebaut. Der Service wurde mit dem Start des Kundendialogcenters erweitert: Die Volksbank ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar. Täglich nutzen 250 Kunden das Center.

Digitale Leistungen sind beliebt: Im Online-Banking und der VR-Banking- App werden täglich 5000 Anmeldungen verzeichnet. Über 70 Prozent der Überweisungen sind digital.

Da die Kunden vieles online erledigen, werden Filialen weniger frequentiert: "Wir planen 2019, eine Filiale in eine SB-Filiale mit Geldautomat umzubauen und zwei kleinere Bankstellen zu schließen", so Holderbach. Eine weitere Filiale soll 2020 geschlossen werden. Weitere Schließungen seien nicht zu erwarten.

Rainer Kehl (l.) und Klaus Holderbach zogen Bilanz. Foto: T. Radan

Rainer Kehl, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, informierte über das Geschäftsjahr: Das Kundenvolumen bei der Volksbank Franken und ihren Verbundpartnern wuchs um vier Prozent oder (77 Millionen Euro) und beträgt 1,99 Milliarden Euro. Das Kundenanlagevolumen stieg um 47 Millionen und summiert sich auf 1,26 Milliarden. Der Volksbank ist es gelungen, gute Zuwächse bei den Kundenanlagen zu erzielen. Die Bilanzsumme wuchs 2018 um 3,2 Prozent auf 998 Millionen.

Kehl wies auf die gute Entwicklung im Kreditgeschäft hin: 2018 wurden 137 Millionen Euro Kredite neu ausgeliehen. Das gesamte bilanzielle Kreditvolumen stieg auf 679 Millionen. Dies entspricht einem Zuwachs von 3,82 Prozent.

Kehl erläuterte das Jahresergebnis: Die wichtigste Erlösposition sei der Zinsüberschuss. Mit 17,4 Millionen ist dieser, trotz steigenden Kundenvolumens, weiter rückläufig. Dieser durch das Zinsniveau ausgelöste Trend wird sich fortsetzen. Das Provisionsergebnis konnte deutlich gesteigert werden. "Für die Risiken im Kundenkreditgeschäft und bei den Eigenanlagen haben wir Vorsorge getroffen", so Kehl.

Weiter fließen Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 1,2 Millionen an die Kommunen im Geschäftsgebiet. Der Bilanzgewinn der Volksbank wird dem Vorjahresniveau entsprechen. "Die entscheidende Größe für die Handlungsfähigkeit unserer Bank stellt das erwirtschaftete Eigenkapital dar", erläuterte Kehl. Die Höhe des Eigenkapitals entscheide über Wachstumschancen.

2019 bringt personelle Veränderungen mit sich: Klaus Holderbach wird zum 31. Mai in den Ruhestand gehen. Mit Rainer Kehl und Karin Fleischer, die beim Pressegespräch krankheitsbedingt verhindert war, wird die Bank durch zwei gleichberechtigte Vorstandsmitglieder geführt. Unterstützt werden sie durch die erweiterte Geschäftsleitung, die aus dem Generalbevollmächtigten Holger Dörr, den Prokuristen Lothar Weber, Wolfgang Mackert und Reiner Kistner besteht. Zum 1. April erhalten Klemens Gramlich und Dietmar Link Prokura.

Holderbach ging zum Abschluss auf die künftige Entwicklung ein: Hinsichtlich der Entwicklung im Kundengeschäft geht die Volksbank von moderaten Zuwächsen aus. Besonderes Augenmerk gilt dem Erhalt einer ausgewogenen Bilanzstruktur und der Festigung der guten Marktposition. Das Minuszinsniveau wird auch 2019 Spuren hinterlassen. Ab 2020 geht die Bank von einer Stabilisierung des Zinsüberschusses aus. Beim Provisionsüberschuss wird eine positive Entwicklung erwartet.

Von Bedeutung wird auch künftig eine hohe Kostendisziplin sein. Ziel ist es, die Personal- und Sachaufwendungen auf dem heutigen Niveau zu stabilisieren.