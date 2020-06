Bretzingen/Höpfingen. (dore/jam) Laufen für den guten Zweck, egal wie viel, wie schnell, wie lange oder wo. Und jeder kann mitmachen. Das ist das Ansinnen von Moritz Reinhard aus Bretzingen und Daniel Nohe aus Höpfingen mit ihrem Spendenlauf unter dem Namen "We Can Do More". Und es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Studenten ein soziales Projekt initiiert haben. Schon 2019 war Reinhard unter demselben Projektnamen über 3100 Kilometer für den guten Zweck mit dem Rad von Kopenhagen nach Barcelona unterwegs (die RNZ berichtete). Zur selben Zeit ist Nohe über 4300 Kilometer mit dem Rad durch Ost- und Südeuropa gefahren und hat im Jahr 2017 sein erstes soziales Projekt unter dem Namen "Laufen-Spenden-Helfen" gestartet.

Dieses Mal haben sich Reinhard und Nohe zusammengetan: "Ein Telefonat, und die Idee war geboren." Der ursprüngliche Plan sei gewesen, einen Spendenlauf im September 2020 in Höpfingen zu veranstalten. Doch Covid-19 machte diesen Plan zunichte. "Aufzugeben und das Projekt zu verschieben, stellte für uns keine Option dar", betonen Reinhard und Nohe. Also beschlossen sie, das Ganze einfach virtuell zu machen. Mit dem virtuellen Spendenlauf unterstützen sie nun die "Blessed Adolf Kolping Education Foundation" (kurz: "BAKEF"; siehe Hintergrund) in Uganda.

375 ugandische Kinder erhalten dank der „Blessed Adolf Kolping Foundation“ Zugang zu Bildung. Mit dem virtuellen Spendenlauf „We Can Do More“ können Läufer jeglicher Couleur nun das soziale Projekt unterstützen. Die Aktion geht noch bis Ende des Monats.

Der in Höpfingen (Heimatort von Daniel) für seine guten Taten bekannte und angesehene Pfarrer Thomas Barungi ist Gründer und Leiter des Ausbildungszentrums dieser Bildungseinrichtung. "Wir kennen Pfarrer Thomas persönlich und können versichern, jeder Euro kommt dem Projekt zugute. Die anfallenden Kosten für das Projekt werden von uns selbst getragen", unterstreichen Reinhard und Nohe. Der Startschuss für den virtuellen Spendenlauf fiel am 1. Mai, die Ziellinie wird am 30. Juni überschritten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der persönliche Lauf ist nicht an eine Unternehmensspende gekoppelt. Jeder Euro von jeder Spende komme dem Projekt zugute, so Reinhard und Nohe. Außerdem müssen natürlich die Corona-bedingten Regelungen (Abstandsregeln, Anzahl der Personen, mit denen man läuft, auch alleine möglich!) eingehalten werden. Die Streckenlänge obliegt dabei komplett der Entscheidung der Spender. "Drei Kilometer sind genauso großartig wie zehn Kilometer", finden die beiden Initiatoren. Natürlich könne man auch walken, wandern, spazieren gehen. Auch eine Einheit auf dem Laufband ist möglich.

"Jeder Einzelne kann seinen Spendenlauf noch bis 30. Juni so oft, wie man Lust hat, und ohne zeitliche Bindung absolvieren. Nach dem Lauf kann man gerne einen Screenshot seiner getrackten Aktivität, ein Bild der Laufuhr oder ein Selfie vor dem Ortsschild des Heimatorts auf Instagram oder in der Instagram-Story hochladen und @wecando_more markieren oder uns an start@wecandomore.de eine E-Mail senden", erklären Reinhard und Nohe. Als weiteren Anreiz neben der Unterstützung des sozialen Projekts gibt es ein Gewinnspiel: Unter allen Privatpersonen, die "We Can Do More" zwischen dem 1. Mai und 30. Juni mit einer Geldspende unterstützt haben, werden ein Paar Laufschuhe, ein Sportrucksack und ein "We Can Do More"-Sportshirt verlost. Die Auslosung findet in der ersten Juliwoche 2020 statt. Die Gewinner werden anschließend von Reinhard und Nohe kontaktiert.

Hintergrund > "Blessed Adolf Kolping Education Foundation" > Standort: In Kakumiro/Uganda, 180 Kilometer nordwestlich von der Hauptstadt Kampala [+] Lesen Sie mehr > "Blessed Adolf Kolping Education Foundation" > Standort: In Kakumiro/Uganda, 180 Kilometer nordwestlich von der Hauptstadt Kampala > Die Bildungseinrichtung ist Schule und Ausbildungsstätte zugleich. Neben Unterricht werden den 375 Jungen und Mädchen erste Fertigkeiten im Bereich Handwerk, Landwirtschaft und Holzverarbeitung gelehrt. > Das gehört zur Einrichtung: Neben einem seit 2018 eingeweihten Schulgebäude gehören zur Einrichtung eine kleine Werkstatt, eine Farm mit Gemüsefeldern und eine Schreinerei. > Versorgung: Die Kinder bekommen vor Ort Essen und können in der Einrichtung übernachten. > Bedeutung für Region: Das Ausbildungszentrum leistet einen wichtigen Beitrag in der Region, um die Zwangsheirat junger Mädchen zu verhindern.

[-] Weniger anzeigen

Der Zwischenstand ihres Projekts kann sich sehen lassen: Aktuell haben 445 Läufer teilgenommen und auf ihren mehr als 8000 Kilometern 5000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Zunächst waren es hauptsächlich Freunde, die Moritz und Daniel zum Laufen motivieren konnten. "Diese haben wiederum ihre Freunde motiviert und so weiter", beschreiben die beiden das langsame Anfahren ihres ehrgeizigen Projekts. Den Stein so richtig ins Rollen brachten dann mehrere Sportvereine aus der Region und gute Verbindungen zu Sportstudenten aus ganz Deutschland.

"Bisher haben wir Teilnehmer aus nahezu allen deutschen Bundesländern sowie aus Ländern in Europa, Süd- und Nordamerika, Afrika, Ozeanien und Asien erreicht", teilen Reinhard und Nohe mit und ergänzen: "Unser Ziel ist es, Menschen auf allen Kontinenten zur sportlichen Aktivität zu motivieren." Obwohl die Resonanz bereits alle Ziele, die sich die beiden Initiatoren gesteckt hatten, übertroffen hat, möchten sie weiter daran arbeiten und alles Mögliche tun, um eine möglichst hohe Spendensumme an die Bildungseinrichtung in Kakumiro übergeben zu können. Dafür planen die beiden, sobald es wieder möglich ist, nach Uganda zu fliegen, das Geld symbolisch zu überreichen und sich vor Ort ein genaues Bild von der Situation zu machen. Denn bislang hat noch keiner der beiden das ostafrikanische Land geschweige denn das Bildungszentrum besucht. "Die Chance, die Schule dann live zu sehen statt nur auf Bildern, wollen wir nicht verpassen", sagen Nohe und Reinhard. "Wir möchten gerne alle Beteiligten und Kinder kennenlernen und wenn möglich gerne selbst mit anpacken."