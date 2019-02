Tauberbischofsheim. (pol/mare) Die Hoffnung ist gering. Aufgeben will die Familie aber nicht: Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass das 13-jährige Mädchen, das am 9. Januar laut Augenzeugenberichten in die Tauber fiel und seitdem vermisst wird, tot ist. Wie die Beamten mitteilen, werde der Bereich zwar noch "regelmäßig" abgesucht. Zu wenig für die Familie - sie ruft zu einer privaten Suchaktion auf.

Rückblick: An dem Mittwochabend im Januar soll das Mädchen in die Tauber gestürzt sein. Sofort wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, auch Polizeihubschrauber waren beteiligt. Gefunden wurde die 13-Jährige aber nicht. Nun, über vier Wochen später, besteht laut Polizei kaum noch Hoffnung, das Mädchen lebend zu finden.

"Die in Facebook gepostete Information, dass die Suche der Polizei eingestellt wurde, ist falsch", erklären das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim aber und teilt mit, dass aktuell verschiedene Möglichkeiten geprüft würden, die Suche fortzusetzen. Die Wehre und Kurvenbereiche nahe der Unglücksstelle würden regelmäßig noch überwacht werden, heißt es, mit den Wehrbetreibern gebe es regen Kontakt.

"Die Ungewissheit der Angehörigen über den Verbleib der 13-jährigen ist wirklich unvorstellbar", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Doch sie warnt auch: Denn Familie und Freunde des Mädchens haben in den sozialen Netzwerken zu eine privaten Suchaktion aufgerufen. Freiwillige sollen demnach entlang der Tauber nach der Vermissten suchen.

Das birge Gefahren, meint die Polizei. Denn der Fluss habe derzeit gerade einmal vier bis sechs Grad Temperatur, die Pegelstände seien aktuell wieder gestiegen. Und wer ungeübt mit dem Boot sei und bei diesen Voraussetzungen in die Tauber fiele, setze sich großer Gefahr aus.