Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Schatten überdeckt die (wenigen) Lichtblicke: Die Verkehrsunfallstatistik, die das Polizeipräsidium Heilbronn zum gestrigen Frühlingsanfang für das Jahr 2018 präsentierte, liest sich nicht wirklich erfreulich. Zwar ist im Vergleich zur präsidiumsweiten Abnahme (minus 0,7 Prozent) die Zahl der Verkehrsunfälle im Neckar-Odenwald-Kreis sogar deutlich stärker - um immerhin 8,6 % auf 3260 Ereignisse - zurückgegangen. Aber damit sind die positiven Seiten des Polizei-Zahlenwerks auch schon weitestgehend ausgeleuchtet.

Denn die Statistik weist sowohl bei den durch Verkehrsunfälle Getöteten (plus 50 Prozent) als auch bei den insgesamt Verunglückten (plus 26,7 Prozent) signifikante Anstiege aus.

Neun Mal kam jede Hilfe für die Unfallopfer zu spät, fünf Autofahrer, ein Motorradfahrer, ein Pedelecfahrer, ein Mountainbiker und ein Krankenfahrstuhlfahrer verloren im Laufe des Jahres 2018 auf den Straßen in der Region ihr Leben (2017 waren sechs Todesopfer zu beklagen). 526 Personen werden in der Statistik für den Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt als verunglückt (also verletzt) geführt (2017: 415). Wenig tröstlich ist da die Erkenntnis, dass die Negativentwicklung im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn auszumachen ist: Insgesamt ist die Zahl der tödlich Verunglückten bei rund 25.000 Unfällen auf 49 gestiegen (2017: 46).

Einen eklatanten Anstieg der Unfälle weisen die aktuellen Zahlen auch im Bereich der Radfahrer aus. Nach 32 registrierten Fällen im Jahr 2017 musste die Polizei im Verlauf des Jahres 2018 gleich 58 Fahrradunfälle bearbeiten. Im Juni (in Höpfingen) und im Oktober (in Neckarelz) endeten zwei Unfälle, bei denen ein Pedelec- bzw. Fahrradfahrer beteiligt waren, tödlich. Beide Fahrer hatten laut Polizeiangaben keinen Helm getragen. Überdies auffällig ist der Blick auf die Unfallursachen: 16 Mal fand sich hier der Grund "Geschwindigkeit", der 2017 nur ganze dreimal als Ursache eines Radunfalls angegeben war.

Gestiegen ist auch die Zahl der Motorradunfälle - von 49 (2017) auf 62. Dafür war nach zwei Todesopfern im Jahr 2017 im Zeitraum 2018 "nur" ein tödlich verunglückter Biker zu beklagen (im Juni bei Billigheim).

Glücklicherweise keine Toten sind (wie schon in den Jahren 2016 und 2017) im Bereich der verunglückten Fußgänger und Kinder im Neckar-Odenwald-Kreis zu verzeichnen, auch die Gesamtzahl der Unfallbeteiligungen bewegte sich hier 2018 etwa auf Vorjahresniveau. Die Minderung der Gesamtunfallzahl im Kreis ist im Übrigen zum großen Teil der Sparte der Kleinstunfälle (minus 16 Prozent von 2247 auf 1892 Ereignisse) mit ihrem zahlenmäßig größten Anteil zu verdanken.

"Hauptunfallursachen sind nach wie vor Fehler beim Abstandsverhalten, beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren, gefolgt von Geschwindigkeits- und Vorfahrtsverstößen", heißt es in der Polizeistatistik weiter. Wobei sich das Bild mit Blick auf Unfälle mit Personenschaden verändert: Dann liegen nämlich Geschwindigkeitsverstöße mit 37 % deutlich an erster Stelle der "Auslöser", gefolgt von Vorfahrts- (17 %) und Abstandsverstößen (16 %). Zur Reduzierung der Unfälle setzt man bei der Polizei u.a. auf die Ortung/Analyse von Unfallhäufungsstellen und eine konzentrierte Geschwindigkeitsüberwachung.