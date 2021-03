Von Dominik Rechner

Gerichtstetten. Europas größtes Nagetier hat auch in Gerichtstetten eine Heimat gefunden: Dämme, angenagte und gefällte Bäume sowie Laufspuren im Bereich zwischen Erfa, Angler- und Biotopsee zeugen davon, dass sich der Biber hier wohlfühlt. Die RNZ streifte zusammen mit Biberberater Martin Kuhnt durch das Revier, das bis zur Gemarkung von Buch am Ahorn im Main-Tauber-Kreis reicht und damit das größte in der Gegend ist.

Dass man Biber tagsüber hier antrifft, ist aber unwahrscheinlich: Am Tag schlafen sie in ihrem Bau. Sie verlassen ihn erst abends, um auf Nahrungssuche zu gehen. "Hier leben schon seit mehr als zwei Jahren Biber", informiert Kuhnt. Um wie viele es sich genau handelt, kann auch er nicht sagen, er geht erfahrungsgemäß aber von fünf bis sieben aus. Sie gehören alle einer Familie an, in einem Biberrevier lebt jeweils nur ein Familienverband. Biber sind monogam, das heißt ein Paar bleibt ein Leben lang zusammen. Um die Jungen kümmert sich die ganze Familie. Mit zwei Jahren verlassen sie die Familie und suchen sich ein neues Revier. "Ein Revier ist mit Duftmarken markiert und das riechen die Biber fremder Familien. Dringt ein Biber einer anderen Familie in das Revier ein, dann wird er verjagt. Das kann auch mit schweren Verletzungen oder schlimmer enden", sagt Kuhnt.

Biberberater Martin Kuhnt zeigt einen Biberdamm in der Erfa bei Gerichtstetten in der Nähe eines Ackers, von dem ein kleiner Teil überschwemmt wurde. Foto: Dominik Rechner

Als Biberberater schaue er bei der Inspektion eines Reviers immer zuerst nach dem Baumbestand. Neben Weiden und Pappeln am Ufer der Erfa stehen vorwiegend am Anglersee Schwarzerlen, die die Biber aber im Gegensatz zu den ersten normalerweise nicht fressen: "Da gehen sie normalerweise nicht ran, weil sie ihnen nicht schmecken", klärt Kuhnt auf. Ausschlaggebend sei für ihn als Biberberater dann auch immer, ob es genügend Pflanzen zum Fressen gibt. Und das Nahrungsangebot sei hier besonders üppig für die Vegetarier: "Im Sommer fressen sie Feldfrüchte, wie zum Beispiel Mais von den Äckern an der Erfa und Gräser wie das Mädesüß, im Winter die Rinde von Weiden und Pappeln. Die Biber lieben diese salicylhaltigen Pflanzen."

Das Gebiet am Gerichtstetter Biotopsee bezeichnet Kuhnt nicht nur deshalb als Paradies für die Nager: Die Erfa sei auch ein gutes "Bibergewässer". Entlang des kleinen Flusses bis ins bayrische Eichenbühl befinden sich mehrere Biberreviere und etliche Biberdämme. Im vergangenen Jahr hätten die Biber besonders viele gebaut, was er mit der starken Trockenheit begründet. "Mit den Dämmen stauen die Biber Wasser auf, um den Pegel zu erhöhen und konstant zu halten. Dadurch kann er wieder besser im Gewässer schwimmen."

Im Neckar-Odenwald-Kreis leben mittlerweile wieder zwischen 200 und 250 Biber, im Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn, das Martin Kuhnt betreut, sind es 60 bis 70. Lange Zeit galten sie in unserer Region als ausgestorben. Dass die Biber zurück sind, wertet Kuhnt als "absoluten Erfolg für den Artenschutz", denn durch ihre Dämme schaffen die Biber kleine Teiche und damit wichtigen Lebensraum für viele Pflanzen, Fische, Amphibien, Insekten und Vögel. Zudem werden nach Angaben der Deutschen Wildtier-Stiftung die Ufer befestigt, der Versandung von Flüssen wird vorgebeugt und Überschwemmungen werden abgemildert. Bäume und Stämme, welche die Biber liegen lassen, erhöhten außerdem den Lebensraum in Totholz im Revier.

Den Landwirten, deren Felder sich in der Nähe von Bibergewässern befinden, sind die Nagetiere dagegen oft ein Dorn im Auge. In dem Revier in Gerichtstetten beispielsweise befinden sich zwei Äcker nur fünf Meter von der Erfa entfernt. Aufgrund des Biberdamms in nächster Nähe ist jedoch ein kleiner Teil des Ackers überschwemmt und aufgrund der Topographie könne das Wasser nicht abfließen. "Das gefällt dem Landwirt natürlich nicht, genauso wenig wie wenn die Biber Mais von seinem Feld fressen", sagt Kuhnt. Die Ackerböden seien so fruchtbar, dass der Bauer hier natürlich weiterhin sein Getreide anbauen wolle. Im April wolle er den Mais aussäen. "Bis dahin hätte er gerne eine Lösung." Man strebe immer eine Lösung an, die den Bibern nicht schade und auch den Landwirt möglichst zufriedenstelle.

In diesem Fall sei es relativ einfach, so der Biberberater: "Da sich der Damm nicht in der Nähe des Baus befindet und somit kein Bau (das Zuhause des Bibers, Anm. d. Red.) schützender Damm ist, haben die Biber ihn nicht zum Schutz ihrer Lebensstätte gebaut. Deshalb kann er weggemacht werden." Damit sei dann auch das Problem für den Landwirt gelöst. Wenn der Damm dagegen ein Hauptdamm wäre und somit den Bau der Biber schützen würde, dann wäre er rechtlich geschützt und man brauche eine Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums, um überhaupt Maßnahmen zu ergreifen.

Wegen ihres strengen Schutzstatus müsse man versuchen, "mit ihnen zu leben. Gegen die Biber zu arbeiten, ist unheimlich schwierig und es ist eigentlich unmöglich, zu gewinnen. Sie sind wild lebende Tiere und haben die Berechtigung, hier zu leben", so Kuhnt. Für die Angler des Angelvereins Gerichtstetten sei die Anwesenheit der Biber sowieso unproblematisch, denn: "Der Bereich am Anglersee wird von den Bibern nicht sehr frequentiert, da es dort keine Nahrung gibt, die sie gerne fressen", erklärt Kuhnt. Die Gefahr, dass sie eine Erle, die dort steht, anfressen oder fällen, sei sehr gering.