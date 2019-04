Unterbalbach. (pol) Der am Dienstag, 23. April, als vermisst gemeldete 14-Jährige aus Unterbalbach kam noch am Abend wohlbehalten zu seinem Elternhaus zurück. Der am Asperger-Syndrom leidende Junge war eigenen Angaben zufolge alleine in Würzburg unterwegs. Die Fahndung wurde noch am Abend zurückgenommen.

Update: Mittwoch, 24. April, 11.53 Uhr