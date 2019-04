Unterbalbach. Seit Dienstag, 23. April, um 10.20 Uhr wird ein 14-Jähriger aus Unterbalbach, einem Stadtteil von Lauda-Königshofen, vermisst. Zuletzt wurde er an einer Bushaltestelle an der Bundesstraße B290 in Unterbalbach gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

14-Jähriger vermisst

Der 14-Jährige ist 1,74 Meter groß, wiegt circa 100 Kilogramm, hat dunkelblonde Haare und leidet an dem Asperger-Syndrom. Bekleidet ist er mit einem dunkelblauen Kapuzenpulli und einer grauen Hose. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter Telefon 09343/62130 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.