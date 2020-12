Walldürn. (adb) Das "grüne Tal" liegt mitten in Walldürn – genauer gesagt in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße 26. Dort führen Laura und Antonio De Pascali in den ehemaligen "Café Süd"-Räumlichkeiten das italienische Pizzeria-Ristorante "La Valle Verde", dessen Name zu Deutsch auf ein "grünes Tal" hinweist. Auch dieses überaus einladende Lokal wurde von der Corona-Krise nicht verschont.

Als unglücklich erwies sich im Grunde genommen bereits der Zeitpunkt der Eröffnung: Diese fand mitten während des ersten Lockdowns im Juni 2020 statt. "Die Situation war einfach nur schlimm, weil uns niemand kannte außer einer Handvoll Stammgäste aus unserer Zeit, in der wir das Lokal am Neusaßer Golfplatz unter gleichem Namen betrieben hatten", erklärt Laura De Pascali.

Diese alten Freunde waren es schließlich, die "La Valle Verde" in Walldürn durch reine Mundpropaganda eine gewisse Bekanntheit verschafften. "Das Geschäft lief dann über Weiterempfehlungen überraschend gut an – die Gäste kamen nach und nach zu uns und oft auch immer wieder", blickt die Wirtin zurück.

Nachdem das Lokal wieder öffnen durfte, erlebte man einen sehr zufriedenstellenden Sommer: "Insbesondere unsere Terrasse war durchgängig gut besucht. Manchmal saßen die Gäste sogar im Lokal selbst, weil draußen einfach kein Platz mehr frei war", verdeutlicht Laura De Pascali.

Im normalerweise für 60 Personen ausgelegten Schankraum finden unter Berücksichtigung der Abstandsregeln etwa 20 Gäste Platz. "Sicherheitshalber haben wir die Tische umgeräumt, um die Abstände noch weiter zu vergrößern", stellt das Ehepaar klar.

Auch über das Herbstgeschäft könne man sich bis zum zweiten Lockdown ebenfalls nicht beklagen, zumal die Kundschaft sämtliche Hygienevorschriften einhielt. "Es gab nie Probleme", resümiert Antonio De Pascali, der von den meisten Gästen vor dem Besuch angerufen worden war.

Parallel zur Öffnung des Lokals wurde auch fortlaufend ein nach wie vor bestehender Abholservice eingerichtet, da mancher Gast zum Infektionsschutz die Pizza lieber im heimischen Garten zu sich nehmen wollte. "Pizza" ist ein gutes Stichwort: Die Speisekarte des "grünen Tals" besteht hauptsächlich aus italienischen Gerichten, deren Rohstoffe wie Mozzarella fast durchgängig direkt aus Italien bezogen und nach Deutschland importiert werden. "Wir möchten den Gästen das italienische Geschmackserlebnis bieten, das wir selber aus Italien kennen. Das wissen die Gäste auch zu schätzen: Unser Stammgast Klaus sagte uns im Sommer, dass es bei uns wirklich wie beim Italiener schmeckt", betont der seit 2006 in Deutschland lebende Antonio De Pascali, der mit seiner Frau zuletzt drei Jahre lang die Speisegaststätte am Neusaßer Golfplatz betrieben hatte.

Nach Walldürn kam die Familie, um mehr Zeit für den achtjährigen Sohn Alessio aufwenden zu können: "So schön die Zeit in Neusaß auch gewesen ist, schränkten Arbeitstage von zwölf Stunden am Tag alles andere und damit das Familienleben stark ein", blickt Laura De Pascali zurück.

Der zweite Lockdown sei zwar angesichts hoher Zahlen nachvollziehbar, aber aus gastronomischer Sicht ein Trauerspiel: "Es lief doch für die ganze Branche ohnehin schon schlecht – da braucht uns die Politik nicht noch mehr Schmerzen zufügen", sagt das Ehepaar. Die Bereitschaft der Gäste, sich an Regeln zu halten und Abstände einzuhalten, sei bereits im Sommer eindrucksvoll gewesen. "Das hätte sich doch jetzt nicht geändert", fügt Laura De Pascali ernüchtert an.

Dankbar sei das Ehepaar im Gegenzug Verpächter Ivan Opacak: "Er half uns in dieser schwierigen Zeit mit Rat und Tat, kam uns aber auch persönlich entgegen", schildern sie abschließend. Für die Zukunft hoffen sie, dass es möglichst bald weiter gehen könne und das "grüne Tal" dann wieder für seine Gäste erblüht – mit Speisen und Getränken wie in Italien.

> Kontakt: La Valle Verde, Dr.-Heinrich-Köhler-Straße 26, 74731 Walldürn, Tel. 06282/2849984

> Bestellungen: Jederzeit bis spätestens 19.45 Uhr bei Abholung am selben Tag; kein Ruhetag

> Speisekarte: www.lavalleverde.de, facebook/laValleVerdeWallduern, instagram/lavalleverdewallduern

> Die Renner: Alle Nudelgerichte, Pizzen, Kürbissuppe.