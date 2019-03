Hardheim. (rüb) 88 Zugnummern zum 66. Geburtstag: Die "Hordemer Wölf" lassen es bei ihrem Jubiläumsumzug am Fastnachtssonntag, 3. März, um 14.11 Uhr so richtig krachen. Neben den regelmäßigen Teilnehmern ist erstmals die Blaskapelle aus der französischen Partnergemeinde Suippes dabei. Eine weiten Anfahrt haben auch die "Rot-Kritz-Guggis" aus Sasbach, die den Umzug zum wiederholten Male optisch und akustisch bereichern werden. Seinen Abschluss findet der Umzug auf dem Schlossplatz, wo sich die "After-Zug-Party" seit Jahren großer Beliebtheit erfreut, und traditionell auch in den Hardheimer Kneipen und Gaststätten.

Wir haben vorab mit Umzugsleiter Marco Katzenmaier gesprochen.

Was haben sich die "Wölf" zum Jubiläumsumzug Besonderes einfallen lassen?

Wir haben es in diesem Jahr geschafft, gleich acht Kapellen zu verpflichten, die nicht nur während des Umzugs spielen, sondern auch bei der Open-Air-Party jeweils ein Ständchen auf dem Schlossplatz geben werden. Danach sorgt wieder DJ Tommy mit Partyhits bis in den Abend für beste Stimmung. Neu ist eine Lightshow, die mit Beginn der Dämmerungs gestartet wird und für die nötigen Lichteffekte um unsere legendäre 40-Meter-Bar sorgt. Ebenso freuen wir uns auf den Besuch aus unserer französischen Partnergemeinde Suippes, die mit ihrer Blaskapelle das erste Mal teilnimmt. Und das ist da noch unser neuer Ritterwagen, das Schloss des Ritter Wolf von Hardheim, in dem sich unser Ritterpaar standesgemäß präsentiert.

Wird auch diesmal wieder die beste närrische Dekoration gekürt?

Ja, vor dem Umzug erfolgt die Prämierung der Häuser entlang des Umzugsweges. Wir waren die letzten Jahre total begeistert, wie viele Anwohner entlang der Umzugsstrecke ihre Anwesen kreativ und närrisch geschmückt haben, und hoffen, dass es in diesem Jahr auch wieder so toll und bunt wird. Was bereits zum jetzigen Zeitpunkt schon an Dekoration hängt, ist einfach klasse.

Ein Thema im Vorfeld der Kampagne war die übermäßig laute Musikbeschallung durch manche Gruppen. Ist es gewährleistet, dass die Blaskapellen am Sonntag Gehör finden?

Definitiv ja! Wir haben zum einen bei der Aufstellung nochmals versucht, die Umzugswägen mit Musik von den Kapellen zu trennen, und wir haben aber auch ein paar Regeln aufgestellt wie z. B. eine Lautstärkenbegrenzung.

Wie haben die Gruppen darauf reagiert?

Die Reaktion war überaus positiv. Und genau das haben wir erwartet. Uns ging es um das gegenseitige Verständnis, so dass jeder Teilnehmer sich von seiner besten Seite zeigen kann. Wir haben auch noch einmal klargestellt, dass uns wichtig ist, beides bei den Umzügen zu präsentieren: die traditionellen Kapellen und auch die sehr aufwändig und immer schöner werdenden Motivwägen sind eine wahre Bereicherung für unseren Fastnachtsumzug!

Mit wie vielen Teilnehmer und Zuschauern rechnet ihr?

Wir rechnen mit ca. 1000 bis 1500 Teilnehmern und mit mehreren Tausend Zuschauern. Die Zuschauerzahl können wir nicht so genau beziffern, da die Kinder ja keinen Eintritt bezahlen.

Wie gut ist euer "Draht nach oben"? Wird Petrus die Fastnachter nach dem Kaiserwetter beim Narrentreffen am Sonntag ein zweites Mal beschenken?

Wir haben ja einen ganz guten Draht zur Hardheimer Kirche. Ich habe unseren Pfarrer Andreas Rapp auch schon darum gebeten, ein Stoßgebet zu versenden. Hoffentlich hilft es! Aber nach Kaiserwetter sieht es ja aktuell zumindest nicht aus. Daher wünschen wir uns zumindest von oben eine trockene Fastnacht. Aber wir sind auch für etwas feuchteres Wetter gerüstet: So haben wir mehrere große Zelte organisiert, so dass zumindest die Party nach dem Umzug auf dem Schlossplatz im Trockenen stattfinden kann.

Wie viele Helfer während und nach dem Umzug hat die FG im Einsatz?

Unser Umzug erfährt immer größerer Beliebtheit, was es aber zu organisieren gilt. Immerhin ist unser Umzug einer der größten im Narrenring Main-Neckar. Wir haben an diesem Tag Großkampftag, und daher sind quasi alle Aktiven des Vereins irgendwie eingeteilt, ebenso natürlich viele Freunde und Gönner der "Hordemer Fastnacht", die uns Jahr für Jahr unterstützen, wofür wir sehr dankbar sind. Allein für die Organisation an diesem Tag sind ca. 20 Aktive eingeteilt, hinzu kommen noch 40 Aktive für die einzelnen Verkaufsstände, 50 Kassierer, 15 Security-Mitarbeiter, die für Absperrungen und Sicherheit sorgen und natürlich der Bauhof der Gemeinde, der die Beschilderung und Absperrung unterstützt, sowie natürlich die vielen Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des DRK. Alles in allem denke ich, dass mindestens 150 Personen an diesem Tag im Einsatz sind. Ohne sie wäre eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen.

Was macht der Umzugsleiter, wenn der Umzug am Sonntag gut und friedlich über die Bühne gegangen ist, als erstes?

Wir als Verantwortliche stehen bei so einem Event schon etwas unter Spannung, und wenn alles gut verlaufen ist, werden wir ganz sicher auch mal ein Bierchen trinken, aber eigentlich ist nach dem Umzug erst einmal vor der nächsten Veranstaltung. Denn auch am Schlossplatz bei der Open-Air-Party gibt es noch so einiges zu organisieren. Für uns Aktive ist eigentlich erst Schluss, wenn wir am Abend den Schlossplatz grob gekehrt, die Bar abgebaut und ins Lager geräumt haben. Ich denke so gegen 21.30 Uhr können auch wir dann mal so richtig Fastnacht feiern. Aber wir sind ein gut organisierter Verein und haben einen sehr großen Zusammenhalt. Und hier gilt es wirklich ein dickes Lob auszusprechen und zwar an alle Aktiven.