Buchen. (tra) Viele freuen sich schon seit Wochen darauf, nun geht es endlich los: Der Schützenmarkt beginnt. Am heutigen Samstag wird sich um 16 Uhr der große Eröffnungszug durch die Innenstadt schlängeln. Beim bunten Zug werden rund 435 Teilnehmer dabei sein. Etliche Buchener Vereine und Gruppen haben zugesagt, mit den Schützen mitzumarschieren und die Bevölkerung auf den Markt einzustimmen.

Der Zug endet traditionell im großen Festzelt, wo Bürgermeister Roland Burger das beliebte Volksfest mit dem Fassanstich eröffnen wird. Danach unterhält im Zelt die Stadtkapelle, die auch schon beim Eröffnungszug für den passenden Takt sorgt. Das große Festzelt, an das sich auch der gemütliche Biergarten anschließt, wird von den Festzeltwirten Ralf Vogt ("Sonne") und Christian Ullmer ("Waldeck") betrieben.

Im Weinzelt, das auf dem Wimpinaplatz vor dem Rathaus steht, bewirtet Gregor Gutekunst ("Seeterrasse").

Auf dem Festplatz sorgen Fahr- und Schaugeschäfte für Spaß und gute Unterhaltung. Die Klassiker wie das Kinderkarussell "Regenbogenland", der beliebte Autoscooter, der Schießstand und Goldbachs Ringewerfen gehören fest zum Angebot des Schützenmarkts und sind natürlich auch dieses Jahr dabei.

Zusätzlich geht es beim 190. Schützenmarkt hoch hinaus: Schausteller Bernd Nier aus Kassel hat auf dem Musterplatz sein Riesenrad aufgebaut, das den Fahrgästen einen tollen Blick über den Festplatz und die Stadt eröffnen wird.

Direkt daneben steht das "Kaleidoskop", bei dem sich alles um faszinierende optische Illusionen dreht.

Neben dem Biergarten des großen Festzelts wartet die Riesenschaukel "X-Flight" auf alle, die Geschwindigkeit mögen. Die Schaukel erreicht im Pendelbereich eine Höhe von 21 Metern, was nicht nur die Fahrgäste, sondern auch die Zuschauer am Boden fasziniert. Aber auch an diejenigen, die es sportlich mögen, wurde gedacht: Auf dem Wimpinaplatz gibt es Trampolins, auf denen man - gut gesichert - seine Kondition testen kann.

Auch in Sachen Unterhaltungsmusik hat der Schützenmarkt viel zu bieten: Hier das Programm vom heutigen Samstag und morgigen Sonntag: Heute spielt um 17 Uhr die Stadtkapelle im Festzelt, ab 19 Uhr gehört die Bühne den "Waldmühlbachern". Morgen ist um 11 Uhr Frühschoppen mit der Stadtkapelle, um 19 Uhr spielt "Free Daze". Im Weinzelt singt heute, Samstag, Hansi Süssenbach mit dem "Duo Banal", am Sonntag tritt "Duo Banal" mit Peter Süssenbach und Thomas Eck auf.