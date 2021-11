Daumen hoch: Niklas Dörr nach seinem ersten Länderspiel am Freitagabend in Hannover.

Schweinberg/Hannover. (rüb) Erstes Spiel, erstes Tor: Vier Minuten nach seiner Einwechslung hat Niklas Dörr in seinem ersten Länderspiel den Ausgleich für Deutschland erzielt. Am Ende besiegte die deutsche U17-Nationalmannschaft die Türkei in Hannover mit 2:1.

Erst vor knapp eineinhalb Jahren war der Schweinberger aus der Jugend des FSV Hollenbach in die "Knappenschmiede" des Bundesligisten Schalke 04 gewechselt. Dort hat sich der Nachwuchsfußballer erfreulich schnell akklimatisiert. Inzwischen spielt der 16-Jährige in der U17-Bundesliga und zwar als Mittelstürmer. In bislang sechs Saisonspielen stand er immer von Beginn an auf dem Platz. Seine Quote ist mit drei Toren und einer Vorlage vielversprechend. Hinzu kommen fünf Spiele und fünf Tore im Ligapokal, den Schalke im September gegen Dortmund gewonnen hat.

Dörrs Entwicklung ist auch DFB-Trainer Marc-Patrick Meister nicht verborgen geblieben, der ihn nun erstmals für die U-17-Nationalmannschaft berufen hat. Im Rahmen des Lehrgangs absolviert das Team zwei Länderspiele gegen die Türkei in Hannover. Das erste Spiel hat das deutsche Team am Freitagabend nach 0:1-Rückstand mit 2:1 für sich entschieden. Am heutigen Montag treffen beide Mannschaften erneut aufeinander. Gut möglich, dass Niklas Dörr nach den guten Eindrücken nach seiner Einwechslung dabei von Beginn an auflaufen darf.

Mit seinem erfolgreichen Einstand hat der Schweinberger auf jeden Fall Punkte gesammelt, so dass er auf weitere Nominierungen hoffen darf. Im Frühjahr wartet die zweite Qualifikationsrunde für die U17-Europameisterschaft (im Mai in Israel) auf das deutsche Team.